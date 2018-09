Aktualizované: Slovenská „21“ porazila domáci Island, o víťazstve v dramatickom dueli rozhodol až brankár Rodák

aktualizované: 11. septembra 20:26

REYKJAVÍK 11. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbalisti do 21 rokov aj s dávkou šťastia zvíťazili nad domácim Islandom 3:2 v utorkovom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy do Talianska a San Marína.

Zverenci trénera Adriána Guľu sa mohli ujať vedenia už v úvode zápasu, ale Denis Vavro nepremenil pokutový kop. Naopak, v 33. min inkasovali z kopačky Alberta Gudmundssona. Po zmene strán vyrovnal Láslzló Bénes, ktorý sa po zranení vrátil do základnej zostavy. V 90. min naklonil misky váh na stranu Slovenska striedajúci Tomáš Vestenický, no vzápätí potrestal faul Michala Sipľaka v šestnástke Gudmundsson.

Titul hrdina zápasu si zabezpečil v nadstavenom čase brankár Marek Rodák, ktorý v záverečnom nápore prišiel na rohový kop do šestnástky Islandu a hlavou rozhodol o víťazstve Slovenska 3:2. Pre trénera Guľu to bola súťažná premiéra na lavičke mladých Slovákov, celkový debut absolvoval minulý týždeň v príprave proti Talianom (3:0).

Slováci sú priebežne na druhom mieste v tabuľke 2. skupiny, najbližšie sa 12. októbra predstavia doma proti Estóncom a kvalifikáciu uzavrú o štyri dni neskôr na pôde Severných Írov.

Kvalifikácia o postup na ME 2019 hráčov do 21 rokov 2. skupina – utorok REYJKAVÍK

Island „21“ – Slovensko“21″ 2:3 (1:0)

Góly: 33. a 90.+ Gudmundsson (druhý z pok. kopu) – 58. Bénes, 90. Vestenický, 90.+ Rodák, ŽK: 13. Porsteinsson – 50. Kadlec, 90.+ Vestenický, rozhodoval: Harkam (Rak.) Zostavy:

Island „21“: A. Fridriksson – Sampsted, Andersson, Gunnarson, F. Fridriksson – Thorsteinsson (58. Hauksson), Fridjonsson, M. Anderson (77. Haraldsson), A. Sigurdsson – A. Gudmundsson, O. Karlsson

Slovensko „21“: Rodák – A. Kadlec, Vavro, D. Hancko, Sipľak – Herc (83. Vestenický), Káčer (78. Fábry) Bénes – Jrika (83. Špalek), S. Mráz, Haraslín Tabuľka 2. skupiny 1. Španielsko 7 7 0 0 22:6 21

2. Slovensko 8 5 0 3 15:17 15

3. Island 8 3 2 3 14:11 11

4. Severné Írsko 7 3 2 2 11:10 11

5. Albánsko 8 1 3 4 7:14 6

6. Estónsko 8 0 1 7 9:20 1

I. polčas

Prvá šanca zápasu patrila domácim, po faule dostali v 9. min Islanďania možnosť zahrávať priamy kop, ale hlavičku Gudmundssona zlikvidoval brankár Rodák. V 12. min dostali šancu na otvorenie skóre aj Slováci. Po rohovom kope Porsteinsson fauloval v pokutovom území Haraslína, ale Vavro z 11 m neprekonal gólmana Fridrikssona. V 19. min sa okolo Sipľaka presadil Anderson, jeho krížna strela však nesmerovala medzi tri žrde.

Vzápätí sa k slovu dostali opäť Slováci, po rýchlej kontre si urobil priestor Mráz, s jeho strelou spoza šestnástky si poradil Fridriksson. Útočník Empoli sa dostal aj do ďalšej príležitosti, z uhla však nedokázal zužitkovať prihrávku Erika Jirku. Severania sa dočkali úvodného zásahu v 33. min, keď Gudmundsson využil nedôraznosť slovenskej obrany a prekonal Rodáka.

Domáci mohli v závere prvého polčasu zdvojnásobiť vedenie, ale na center Fridrikssona nedosiahol ani jeden z hráčov. Na opačnej strane strela Herca nepriniesla želaný efekt a s Jirkovým tečovaným pokusom si poradil brankár Islandu. Slováci do polčasovej prestávky mohli vyrovnať, ale po hlavičke Mráza z bezprostrednej blízkosti sa opäť vyznamenal Fridriksson.

II. polčas

Po zmene strán mohol Island zvýšiť náskok, Gudmundsson sa dostal za obranu Slovákov, Kadlec však za cenu žltej karty zmaril jeho snahu. Následne nepochodil z protiútoku Mráz a adresáta nenašiel ani sľubný center Bénesa. Stredopoliar Mönchengladbachu sa dočkal v 58. min., keď sa uvoľnil na hranici veľkého vápna a presnou strelou k ľavej žrdi gólovo oslávil návrat, po zranení, do základnej zostavy.

V 65. min prekonal Rodáka po priamom kope Karlsson, ale rozhodca odmával ofsajd. Islandďania pokračovali v tlaku a v 70. min mohli skórovať. Z pravej strany centroval Sampsted, strelu Karlssona však v poslednej chvíli zablokoval kapitán Vavro a ten zachránil aj po centri striedajúceho Haraldssona. V 79. min sa do šestnástky predral opäť Gudmundsson, ale Rodák predviedol výborný zákrok.

Vzápätí dostalo Slovensko príležitosť zahrať rohový kop, Mráz však trafil iba žŕdku a o niečo neskôr nepochodil ani strelou spoza šestnástky. V závere mali viac z hry domáci, no Gudmundsson z priameho kopu minul a na tečovaný center Haraldsson stihol zareagovať Rodák. Nedáš, dostaneš potvrdili Slováci v 90. min. Striedajúci Fábry poslal loptu do malého vápna, kde si nabehol jeho kolega z lavičky Vestenický a poslal Slovensko do vedenia.

Radosť zverencov trénera Guľu však netrvala dlho, v nadstavenom čase v pokutovom území fauloval Sipľak a Gudmundsson sa z bieleho bodu nepomýlil. Najkurióznejší moment nastal v poslednej, piatej, minúte nadstavenia, keď sa na rohový kop prišiel do šestnástky Islandu aj brankár Rodák a vabank Slovákom vyšiel. Rodák potvrdil skvelý výkon a hlavou rozhodol o cenných troch bodoch pre SR „21“.