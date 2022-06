Slovenská „21“ ukončila sezónu triumfom nad Rumunmi. Môžeme na tom stavať do budúcna, vraví tréner Kentoš (video)

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili v utorňajšom prípravnom stretnutí v Senci nad Rumunmi 4:3, čím oficiálne ukončili sezónu 2021/2022. Slováci prehrávali v úvode druhého polčasu už 1:3, ale dokázali zvrátiť stav.

Adam Tučný otvoril skóre v 17. minúte, Matúš Vojtko v 53. minúte z pokutového kopu znížil stav na 2:3. V 80. a 83. minúte Matúš Kelemen s Adriánom Kaprálikom otočili skóre a zariadili triumf domáceho mužstva.

Splnili oba stanovené ciele

„Môžem vysloviť spokojnosť so zápasom. Chceli sme si vyskúšať nové rozostavenie v ofenzíve a dobre nám to fungovalo, pretože sme boli oveľa silnejší na lopte ako v predchádzajúcich dueloch. To bol jeden z cieľov. Splnili sme aj ďalší cieľ, keď sme dali šancu chalanom z celej šírky kádra. Sme veľmi radi, že sme videli v medzinárodnej konfrontácii aj hráčov z našej prvej a druhej ligy. Znova sa ukázala ich víťazná mentalita, striedajúci hráči priniesli oživenie a išli do konca za víťazstvom. Myslím si, že na tom môžeme stavať do budúcna,“ zhodnotil duel hlavný tréner „SR 21“ Jaroslav Kentoš vo videu na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu.

„Z dnešného zápasu mám určite lepší pocit ako z toho na Malte, lebo ten herný výkon bol oveľa lepší. Bol to však úplne iný zápas s iným súperom. Samozrejme, boli tam aj chyby, najmä vo výstavbe sme hrali naozaj na veľké riziko, ale chceli sme takto hrať. Po našej chybe padol aj jeden z inkasovaných gólov, ale na druhej strane, musíme si to niekedy vyskúšať,“ doplnil reprezentačný kouč.

Baráž o postup na ME je za rohom

Slovenskú „dvadsaťjednotku“ čaká na jeseň baráž o postup na majstrovstvá Európy 2023 v Gruzínsku a Rumunsku. V kvalifikačnej C-skupine obsadili Slováci druhé miesto za Španielmi, pričom priamo postúpili len víťazi deviatich skupín a najlepší tím z druhých miest. Zvyšných osem výberov z druhých miest zabojuje o posledné štyri miestenky na šampionát.

„Celkovo hodnotím kvalifikáciu pozitívne, až na prehru v Severnom Írsku a výkon v Moskve, kde nás Rusi riadne prevýšili. V ostatných zápasoch však chlapci podávali veľmi dobré výkony. Samozrejme, chce to detailnú analýzu, ktorú pripravíme, aby sme boli čo najlepšie pripravení na september,“ uviedol Kentoš.

Tréner na svojich zverencov dohliadne

Slovenský kormidelník bude so svojím realizačným tímom pozorne sledovať svojich zverencov v ich pôsobiskách.

„S hráčmi sa stretneme až na asociačnom termíne v septembri, ale my tréneri budeme s hráčmi komunikovať. Absolvujeme návštevy klubov, v hlavne tých v zahraničí, v ktorých pôsobia naši hráči. Verím, že budú hrávať pravidelne, pretože to je kľúč k tomu, aby mali dobrú výkonnosť,“ dodal Kentoš.