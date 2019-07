Aktualizované: Slovenská agentúra pre cestovný ruch sa zrejme neobnoví, minister Érsek na to nevidí dôvod

aktualizované 16. júla, 2019, 14:30

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) nevidí dôvod na opätovný vznik samostatnej organizácie cestovného ruchu. Kompetencie bývalej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) od začiatku roka 2017 zabezpečuje sekcia cestovného ruchu na ministerstve.

Sú bližšie k regiónom

Érsek, ktorý o zrušení bývalej agentúry rozhodol, na brífingu v utorok informoval, že v súčasnosti rezort priamo poskytuje príspevky pre organizácie cestovného ruchu, predtým išli cez agentúru.

„Usporili sme určité finančné príspevky, ktoré dostávame z rozpočtu, práve preto, lebo sme to zlúčili pod jednu strechu a máme bližšie k regiónom. Regióny vedia najlepšie, kde a ako môžu peniaze využiť, aby tam turisti prišli,“ povedal Érsek.

„Je to aj boj medzi regiónmi. Niekto si myslí, že to bolo lepšie, ja som presvedčený, že to bol dobrý krok, čo sme spravili,“ uviedol minister. Generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy a výstavby Lenka Šprochová potvrdila, že prevzali všetky aktivity bývalej SACR. „Aktivita sa neznížila, resp. nestratila sa,“ poznamenala.

Myšlienku presadzuje aj Andrej Danko

Opätovné zriadenie agentúry pre cestovný ruch žiadajú viaceré združenia v tomto odvetví, napríklad Zväz cestovného ruchu SR, Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska či Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Túto myšlienku presadzuje aj predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko.

Nové ministerstvo športu a cestovného ruchu, o čom uvažuje SNS, sa podľa ministra dopravy a výstavby v tomto volebnom období už zriaďovať nebude.

„Po voľbách uvidíme, aká bude politická vôľa. Terkaz si nad tým nelámem hlavu. Či bude ministerstvo športu a cestovného ruchu, neviem, mám iné ciele,“ odpovedal Érsek na otázku o uvedenom návrhu.

Táto otázka bude podľa neho aktuálna už pre novú vládu po najbližších parlamentných voľbách na jar 2020. „Ak sa tak rozhodne, nech sa páči,“ dodal Érsek.

Podporili turistiku aj marketing

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) poskytlo v tomto roku oblastným a krajským organizáciám cestovného ruchu na Slovensku dotácie v objeme 6,4 milióna eur. V porovnaní s minulým rokom je to viac o sedemstotisíc eur, resp. o trinásť percent. Finančné prostriedky sú určené na podporu rôznych turistických a marketingových aktivít so zámerom zvýšiť návštevnosť regiónov.

„Peniaze už dostali a môžu ich využívať v prospech cestovného ruchu. Je to dobrá myšlienka a budeme v tom naďalej pokračovať,“ povedal v utorok minister Érsek. V registri je 37 oblastných a sedem krajských organizácií cestovného ruchu.

Na základe zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (účinný od 1. júla) hľadá rezort finančné prostriedky.

„Aby práve ministerstvo dopravy mohlo dávať výzvy na to, kde sa majú budovať cyklochodníky a kde môžeme v tom pomôcť. Aj toto je dôležitá vec, lebo veľmi veľa turistov stretávame, ktorí chodia k nám a radi sa bicyklujú,“ uviedol Érsek.

Podporia výstavbu cyklochodníkov

Ministerstvo predpokladá použiť na podporu cyklodopravy a cykloturistiky v rokoch 2019 až 2022 spolu 32,5 mil. eur, z toho v tomto roku 1,7 mil. eur, v nasledujúcich troch rokoch postupne 2,8 mil. eur, 12,8 mil. eur a 15,2 mil. eur.

Zákon vychádza z Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, schválenej vládou v máji 2013. Dotácie sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu alebo rekonštrukciu a dopravné značenie cyklistickej komunikácie, ako aj na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry, osvetové a propagačné kampane.

Propagáciu Slovenska ako turistickej krajiny zabezpečuje ministerstvo dopravy a výstavby aj na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu. „Má to svoju odozvu, chceme byť na trhu, aby sme sa zviditeľnili. Máme pripravené materiály a myslím si, že ideme dobrým smerom,“ poznamenal Érsek.

Ministerstvo malo v prvom polroku 2019 zastúpenie na trinástich turistických výstavách a veľtrhoch, náklady dosiahli 641,5 tis. eur. V druhom polroku plánuje účasť ešte na troch podujatiach tohto druhu WTM 2019 Londýn, IBTM 2019 Barcelona a WTS Nadarzyn (Poľsko).

Stúpal počet ubytovaných

Slogan prezentácie Slovenska „Travel in Slovakia – Good Idea“ (Dovolenka na Slovensku – Dobrý nápad) podľa ministra za dva roky potvrdil svoje opodstatnenie. Na jedného obyvateľa Slovenska vlani pripadal jeden návštevník ubytovacích zariadení. Érsek si želá, aby boli aspoň dvaja.

Počet ubytovaných v roku 2018 dosiahol 5,6 milióna a oproti roku 2017 bol vyšší o 4,2 percenta. Domácich návštevníkov, ktorí sa ubytovali, bolo 3,3 milióna pri náraste o štyri percentá a zahraničných 2,3 milióna, čo bolo viac o 4,3 percenta. Všetci návštevníci strávili spolu 15,5 milióna nocí, čo bolo viac o 3,9 percenta.

Tvárou propagácie Slovenska v zimnej sezóne bola lyžiarka Petra Vlhová, ktorá v médiách pozývala na návštevu krajiny. K zvýšenej návštevnosti podľa ministra dopravy prispeli tiež májové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach.

„Podporili sme majstrovstvá sveta, ako sme podporili Petru Vlhovú. Táto spolupráca má ďalšie kroky. Blížime sa k letnej olympiáde a chcem, aby sme mali aj v Tokiu (2020) zástupcu ako cestovný ruch,“ dodal Érsek.