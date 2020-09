Slovenská diplomacia robila, čo mohla, hovorí exminister Kukan o smrti Slováka v Belgicku

Slovenská diplomacia v prípade smrti slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku robila, čo mohla a čo bolo treba. Pre portál Webnoviny.sk to povedal bývalý minister zahraničných vecí a niekdajší europoslanec Eduard Kukan.

Slovenský rezort zahraničia čelil kritike za postup v tejto veci. Kauza rozprúdila politické reakcie po tom, čo bolo minulý mesiac zverejnené video, ako niekoľkí belgickí policajti tlačili na Chovancov hrudník a ďalšia policajtka nad ním hajlovala. Tento prípad sa odohral ešte v roku 2018.

Kukan hovorí, že kauza nadobudla nový rozmer až po zverejnení spomínaného videa. Myslí si, že obvinenia na adresu rezortu zahraničia nie sú na mieste. Pripomenul, že slovenská diplomacia a veľvyslanec v Belgicku podnikali konkrétne kroky od počiatku.

Slovenský expert by mohol byť pri vyšetrovaní

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 10. septembra vyjadrila znepokojenie, že Chovancov prípad nebol riadne vyšetrený. Navrhla, aby sa slovenský expert stal súčasťou vyšetrovacieho tímu. „Požiadam belgickú stranu, aby túto žiadosť pozostalých zohľadnil,“ uviedla prezidentka.

Kukan považuje takýto postup hlavy štátu za správny. „Môžeme o to požiadať, ale nemôžeme automaticky očakávať, že to urobia. Je otázka, či belgické predpisy dovoľujú takýto postup. Je to teda v ich právomoci či dobrej vôli,“ dodal Kukan. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) v piatok 11. septembra povedal, že o zaradení slovenského experta rozhodne vyšetrujúci sudca.

Kukan sa čudoval, ako Fico kritizoval Korčoka

Po zverejnení videa o zásahu proti Chovancovi najostrejšie kritizoval ministra Korčoka opozičný Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Hovoril, že Korčok ako štátny tajomník v roku 2018 zastupoval vtedajšieho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ktorý vtedy rok pôsobil vo Valnom zhromaždení OSN. Predseda Smeru-SD Robert Fico tvrdil, že ho ako premiéra nikto neupozornil na zásadný problém v Belgicku, na ktorý treba reagovať.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok Foto: SITA/Branislav Bibel

Exminister Kukan označil Ficovu kritiku Korčoka za neprimeranú a neférovú. „Až som sa čudoval, že pán Fico takto napadol ministra Korčoka,“ povedal Kukan.

Po zverejnení videa reagovala celá slovenská politická scéna. Národná rada SR 2. septembra prijala uznesenie, v ktorom odsúdila postup belgickej polície. Zároveň požiadala slovenský kabinet o intervenciu u belgickej vlády s cieľom vyvodiť zodpovednosť voči zasahujúcim policajtom.

Minister Korčok si následne predvolal belgického veľvyslanca a odovzdal mu uznesenie slovenského parlamentu. Stretol sa tiež so slovenskými europoslancami, ktorí chcú dostať Chovancov prípad na pôdu rokovania Európskeho parlamentu.

Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku v belgickom Charleroi. Na palube lietadla sa mal správať násilne. Polícia ho zadržala a umiestnila do cely. Po niekoľkých hodinách začal hlavou udierať na dvere cely. Po zásahu policajtov mu prestalo biť srdce a skonal.