Slovenská „dvadsiatka“ je nachystaná na prípravu proti Nemcom, problémy im však robí ľad aj užšie klzisko

Zatiaľ čo väčšina ľudí ráta dni do Vianoc, mladí slovenskí hokejisti v Kanade sa už nemôžu dočkať prvého a jediného prípravného zápasu pred začiatkom svetového šampionátu dvadsaťročných.

V meste Red Deer v provincii Alberta vo štvrtok 23. decembra o 14.00 h miestneho času (na Slovensku o osem hodín viac) vykorčuľujú proti Nemcom a už sa na zápas veľmi tešia.

Slováci v ňom budú mať poslednú šancu zabojovať o záverečnú nomináciu.

Slovákov čaká tretí súboj s Nemeckom

Slovenská „dvadsiatka“ sa s Nemeckom v sezóne 2021/2022 stretla dvakrát. Na turnaji v nemeckom Füssene z toho bolo víťazstvo 3:1, neskôr v novembri v nórskom Lillehammeri zvíťazili Slováci 5:4 po predĺžení.

Útočník Juraj Slafkovský neodohral ani jeden z týchto duelov. Zatiaľ naposledy hral proti Nemcom na juniorskej úrovni na vlaňajšom šampionáte. Na prehru 3:4 po predĺžení nespomína v najlepšom, hoci získaný bod zaručil Slovákom istotu účasti vo štvrťfinále.

„Stretnutie sme mohli dotiahnuť do úspešného konca. Nešťastne sme prehrali v predĺžení, ale taký je hokej. Verím, že tento rok to dopadne lepšie. Každý zápas sme sem prišli vyhrať,“ uviedol Juraj Slafkovský na webe hockeyslovakia.sk.

Užšie klzisko a problémy s ľadom

Až dosiaľ absolvovali Slováci v Red Deere päť tréningových jednotiek, z toho v rámci jednej aj modelovaný tréningový zápas medzi sebou. Viacerí slovenskí hokejisti, pôsobiaci v Európe, sa v uplynulých dňoch borili s adaptáciou na užšie rozmery zámorského klziska.

Poniektorí neboli spokojní ani s ľadom, ktorý je namrazený po premaľovaní reklám len tri až štyri dni. Mal s tým problém aj 17-ročný útočník z fínskeho TPS Turku.

„Trošku sa borím s týmto klziskom, ale spoluhráči mi to robia krajším. Do začiatku prípravného zápasu to vylepším. Ľad je hrôzostrašný. Nie som na taký zvyknutý, ale čo môžeme robiť. Maximálne si inak nabrúsiť korčule, ale neovplyvníme to. Prvý tréning po karanténe bol trošku horší, ale každým ďalším sme sa zlepšovali,“ doplnil Slafkovský.

Čaká ich aj zápas proti obhajcom titulu

Po zápase s Nemcami trénerský štáb tímu SR20 zúži aktuálny 28-menný zoznam o troch hráčov na 25, ktorých na prvom direktoriáte 25. decembra zapíše na finálnu súpisku. O deň neskôr čaká na slovenský tím prvý súper na MS – obhajca titulu USA.