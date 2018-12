MS v hokeji do 20 rokov: Slovensko s postupom do štvrťfinále a Rusi zlomili odpor Švajčiarov

VICTORIA 31. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila nad výberom Kazachstanu hladko 11:2 vo svojom záverečnom štvrtom vystúpení v základnej B-skupine na majstrovstvách sveta hráčov tejto vekovej kategórie a v kanadskej Victorii si vybojovala istotu postupu do štvrťfinále.

Zverenci trénera Ernesta Bokroša zlomili odpor súpera už v prvej minúte gólmi Adamov Lišku a Ružičku. Prvú tretinu vyhrali Slováci 6:0, po druhej viedli 9:1. Tím SR „20“ nastúpi vo štvrťfinále v stredu 2. januára 2019 proti víťazovi A-skupiny, bude ním Rusko alebo domáca Kanada. Kazachstan bude bojovať o zotrvanie medzi elitou.

Hokejisti Ruska zvíťazili nad výberom Švajčiarska 7:4 v nedeľňajšom stretnutí základnej A-skupiny na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa konajú v kanadských mestách Vancouver a Victoria.

Zborná prehrávala 0:2 aj 1:3, ale po druhej tretine bol stav nerozhodný 3:3 a v tretej časti dali Rusi štyri góly a v pondelok ich čaká priamy súboj o prvé miesto v A-skupine proti domácim Kanaďanom.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov

Victoria a Vancouver, nedeľa:

B-skupina (Victoria):

Kazachstan „20“ – Slovensko „20“ 2:11 (0:6, 1:3, 1:2)

Góly: 31. Gatijatov (Samat Danijar, Orechov), 47. Gatijatov (B. Muratov, Samat Danijar) – 1. Liška (Hrehorčák, Miloš Roman), 1. A. Ružička (Pospíšil, Korenčik), 6. A. Ružička (Korenčik, Krivošík), 9. Andrej Kollár ml. (Kelemen), 12. Krivošík (A. Ružička), 15. Dlugoš (J. Baláž, Regenda), 23. Andrej Kollár ml., 28. Miloš Roman (Hrehorčák, Liška), 34. Regenda (Demo), 55. Dlugoš (J. Baláž, Regenda), 60. Andrej Kollár ml. (Kelemen, Demo)

Vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Pražák ČR), Romasko (Rus.) – Harrington (Kan.), Šišlo (Rus.), 5685 divákov

Zostavy:

Kazachstan: Jeremejev (6. – 29. Nurek) – Samat Danijar, Orechov, Musabajev, Chripkov, D. Muratov, Šinkareckij, Koroľov – Gatijatov, Sajan Danijar, Makuckij – Treťakovskij, Žorabek, Vereščagin – Bojko, Mitenkov, Musorov – Ďomin, Gusejnov, Bujaľskij – B. Muratov

Slovensko: Hlavaj – Ivan, Fehérváry, Korenčík, A. Žiak, Dlugoš, Demo, Golian – Liška, Miloš Roman, Patrik Hrehorčák – M. Pospíšil, A. Ružička, Krivošík – Kelemen, Andrej Kollár ml., Fafrák – Regenda, J. Baláž, Kukuča

Tabuľka B-skupiny:

1. Švédsko 3 2 1 0 0 12:7 8 – istý postup do štvrťfinále

2. USA 3 2 0 1 0 14:8 7 – istý postup do štvrťfinále

3. Fínsko 3 2 0 0 1 11:3 6 – istý postup do štvrťfinále

4. Slovensko 4 1 0 0 3 15:14 3 – istý postup do štvrťfinále

5. Kazachstan 3 0 0 0 3 4:24 0

A-skupina (Vancouver):

Švajčiarsko – Rusko 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)

Góly: 1. a 26. Lehmann, 10. Nussbaumer, 48. Brüschweiler – 15. Marčenko, 27. Samorukov, 32. Denisenko, 43. Slepec, 47. Alexejev, 52. Šen, 53. Kravcov

Vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Heikkinen (Fín.), Sidorenko (Biel.) – Šefčík (SR), Yleteinnen (Fín.), 13 724 divákov

Tabuľka A-skupiny:

1. Kanada 3 3 0 0 0 22:3 9 – istý postup do štvrťfinále

2. Rusko 3 3 0 0 0 13:5 9 – istý postup do štvrťfinále

3. Švajčiarsko 4 1 0 1 2 11:12 4 – istý postup do štvrťfinále

4. Česko 3 0 1 0 2 4:8 2

5. Dánsko 3 0 0 0 3 0:22 0