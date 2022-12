Slovenská ekonomika by podľa analytikov mohla rásť aj vo štvrtom kvartáli

Slovenská ekonomika by podľa odhadov analytikov mohla rásť aj vo štvrtom kvartáli. Štatistický úrad SR spresnil ekonomický rast v treťom štvrťroku smerom nahor. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách zvýšil o 0,4 %, namiesto pôvodných 0,3 %.

Zvýšený rast ekonomiky

V medziročnom porovnaní úrad zvýšil rast ekonomiky až o dve desatiny. Dynamika medziročného rastu sa tak jemne nespomalila na pôvodne zverejnených 1,2 %, ale zrýchlila z 1,3 % v druhom štvrťroku na 1,4 % v treťom štvrťroku.

Podobne ako v druhom štvrťroku, aj teraz sa podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňák prekvapivo zvýšila reálna spotreba domácností. Medziročne vzrástla o 3 %. „Toto je v kontraste s vývojom maloobchodných tržieb, ktoré na medziročnej báze v treťom štvrťroku klesali, môžeme tak predpokladať, že spotrebu podporili služby,“ konštatuje Horňák.

Okrem toho bolo opäť vidieť v jednom období pokles reálnych miezd spolu s rastom reálnej spotreby, čo podľa analytika indikuje, že domácnosti v prostredí rastúcich cien udržiavali spotrebu na úkor úspor. „Túto tézu potvrdzujú aj dáta, kde môžeme pozorovať pokles miery úspor k štyrom percentám, čo je úroveň naposledy pozorovaná v rokoch okolo finančnej krízy z roku 2008,“ povedal Horňák.

Investície firiem

Podľa očakávaní sa darilo investíciám, kde predpokladá sporiteľňa vplyv rastúceho prílevu financií z EÚ, ako aj motiváciu firiem investovať do energetických úspor a alternatívnych zdrojov energie. Hoci ceny poklesli, stále sú oproti úrovniam z minulých rokov výrazne vyššie, čím sa návratnosť investície skracuje.

Úlohu tu tiež zohráva aj odstránenie istej časti neistoty, keď sa firma môže viac spoľahnúť na vlastné zdroje a menej na volatilný trh. „Nižšia než očakávaná bola tvorba zásob, kde môžeme predpokladať zjemnenie situácie v dodávateľských reťazcoch, čím sa firmám darilo finalizovať nedokončené výrobky na skladoch,“ pokračuje Horňák.

Zahraničný dopyt pomohol slovenskému hospodárstvu napriek početným problémom v priemysle, keď slovenské exporty rástli podľa Horňáka svižným tempom. Keďže trend priemyselnej produkcie bol v treťom štvrťroku skôr negatívny, predpokladá, že firmy exportovali práve vyššie spomínané dokončené výrobky zo zásob. Celoročný rast ekonomiky tak môže podľa Horňáka skončiť na medziročnej úrovni 1,5 %.

Vianočný efekt

Domácu spotrebu by mala podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka čoraz viac narúšať vysoká inflácia a nízka spotrebiteľská dôvera. Finančné vankúše časti domácností sa podľa neho už výrazne stenčili, čo by malo tlmiť aj vianočný efekt do spotreby. Ten by sa pritom mohol vo väčšej miere opäť presunúť do povianočných výpredajov.

Ekonomiku by mal brzdiť napríklad aj slabnúci zahraničný dopyt, či vysoké ceny energií. Slovenská ekonomika by sa tak na prelome rokov, podobne ako ekonomika eurozóny, nemala vyhnúť miernej technickej recesii.

No od druhého štvrťroka budúceho roka očakáva UniCredit postupný reštart ekonomiky. „Čoraz väčšie riziko však vidíme v stabilite domácej politickej scény. Politická nestabilita by totiž mohla ohroziť aj dočerpávanie eurofondov a teda aj pozitívne efekty z toho plynúce do HDP. Bez pozitívneho vplyvu verejných investícií by najskôr Slovensko v budúcom roku nezaznamenalo ani ekonomický rast a ekonomika by len stagnovala,“ dodal Koršňák.