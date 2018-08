Slovenská ekonomika by pocítila vyššie clá USA na autá, analytici však výrazný dopad nečakajú

BRATISLAVA 23. augusta (WebNoviny.sk) – Zavedenie 25-percentných ciel na dovoz automobilov z Európskej únie do USA by slovenská ekonomika, z významnej časti postavená na automobilovom priemysle, pocítila.

Výraznejší dopad však analytici od prípadného zavedenia tohto opatrenia neočakávajú. Analýza Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií počíta s možným negatívnym dopadom na rast slovenského hrubého domáceho produktu v rozpätí od 0,03 do 0,11 percentuálneho bodu, čo analytici považujú za reálne.

Nižší počet vyrobených automobilov

„Tento dopad by bol pritom spôsobený hlavne oslabením exportu automobilov zo Slovenska do USA. Je možné aj to, že by sa to mohlo prejaviť na nižšom počte vyrobených automobilov, a následne aj na počte zamestnancov automobilových závodov,“ uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.

Ako dodala, automobilky by sa však zrejme snažili tomuto scenáru vyhnúť a orientovali by sa vo väčšej miere na iné trhy. Nepriamo by naše hospodárstvo mohlo byť negatívne ovplyvnené aj dopadom dovozných ciel na našich obchodných partnerov.

Hoci USA nie sú najväčším obchodným partnerom Slovenska, vyvážame tam predovšetkým práve automobily. Ako upozorňuje analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová, v minulom roku smerovalo 20 % celkového vývozu bratislavského závodu Volkswagenu práve do USA.

„Avšak ide prevažne o vozidlá luxusného typu, pri ktorých je citlivosť na cenu menšia ako v prípade áut nižšej triedy. Dopad by teda nebol taký výrazný,“ doplnila.

Otázkou je reakcia Bruselu

Zavedenie ciel na európske automobily v USA by však nemusel znamenať koniec v napínaní obchodných vzťahov. „Otázkou tiež zostáva reakcia Európskej únie na tento najnovší krok USA, konkrétne možnosť zavedenia protiopatrení,“ tvrdí Muchová.

Ako doplnila Lucia Dovalová z Poštovej banky, vzájomná colná prestrelka by mohla viesť k obmedzeniu medzinárodného obchodu a k zvyšovaniu nákladov v amerických aj európskych firmách, čo by pravdepodobne pribrzdilo ekonomický rast.

Prijatie dovozných ciel na automobily americkou stranou by však podľa Kataríny Muchovej zo Slovenskej sporiteľne v konečnom dôsledku nebolo dobrou správou ani pre amerických spotrebiteľov.

„V prípade USA to navýši ceny pre domácich spotrebiteľov nielen v prípade európskych áut, ale ak by sa clo týkalo aj komponentov, tak môžu o niečo zdražieť aj americké autá,“ tvrdí.

Trumpovo vyhlásenie na predvolebnom stretnutí

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že jeho krajina zavedie 25-percentné clá na dovoz áut z Európskej únie. Vyjadril sa tak v utorok večer v štáte Západná Virgínia na predvolebnom mítingu.

Internetový portál americkej televíznej stanice CNBC informoval, že prezidentovo vyhlásenie prišlo len niekoľko hodín po informácii denníka Wall Street Journal, podľa ktorej americký minister obchodu Wilbur Ross uviedol, že odložil zverejnenie správy o clách na autá.

Minister pre denník povedal, že nie je jasné, či správa o potenciálnych clách bude zverejnená do konca augusta. Ross zároveň odmietol stanoviť nový termín predloženia správy. Minister konštatoval, že správa sa odkladá vzhľadom na prebiehajúce rokovania s Mexikom, Kanadou a Európskou komisiou.

Dodal, že študovanie materiálov, ktoré predložili automobilky, trvá dlhšie, ako sa predpokladalo. Automobilky sú väčšinou proti clám, ktoré podľa kritikov zvýšia ceny pre spotrebiteľov.