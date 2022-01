Slovenská filharmónia má nového generálneho riaditeľa, Lapšanského nahradil Turner

Novým generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie (SF) sa stal bývalý riaditeľ umeleckého súboru Lúčnica Marián Turner. Tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova dodala, že Turnera vymenovala do funkcie ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) v pondelok 10. januára.

Turner na poste riaditeľa umeleckého súboru Lúčnica pôsobil 15 rokov a od roku 2014 bol hlavným dramaturgom a predsedom festivalového výboru music festival Piešťany, druhého najstaršieho hudobného festivalu na Slovensku. Tiež bol v rokoch 1998 – 2006 manažérom orchestrálnych telies Slovenského rozhlasu a vedúcim Sekcie obchodu hudobných telies SRo.

„Je pre mňa veľkou cťou, že prichádzam do Slovenskej filharmónie, ktorá je v dobrej kondícii a rád zachovám kontinuitu budovanú Marianom Lapšanským. Verím, že z postu generálneho riaditeľa sa mi podarí formovať modernú hudobnú inštitúciu,“ povedal Turner, ktorý bol v utorok oficiálne uvedený do funkcie.

Študoval v Rakúsku

Nový riaditeľ SF sa narodil 5. januára 1968 v Bratislave. Na bratislavskom konzervatóriu študoval hru na flaute a v štúdiách pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Tolstova poukázala na to, že vzdelanie si doplnil na študijnom pobyte v Bayreuthe a na Hoschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni.

Po štúdiu sa stal členom viacerých orchestrov ako Lúčnica, SĽUK, orchester Komornej opery v Bratislave. V rokoch 1989 – 1991 zastával post prvého flautistu Symfonického orchestra Československého rozhlasu a v rokoch 1991 – 1992 bol prvým flautistom orchestra Slovenská filharmónia. Ako umelec a neskôr manažér pôsobil v rokoch 1994 – 1998 v medzinárodnom orchestri United Philharmonic Vienna vo Viedni.

Sedem uchádzačov

Hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Zuzana Viciaňová v tlačovej správe priblížila, že do procesu verejného vypočutia prišli kompletné prihlášky od siedmich uchádzačov. Z nich do tretieho kola postúpili štyria kandidáti a okrem Turnera to bol Pavel Bogacz ml., Anton Popovič a Stanislav Šurin. Ich verejné vypočutie sa uskutočnilo 15. decembra 2021. Kandidátov na vedenie Slovenskej filharmónie posudzoval sedemčlenný poradný orgán.

Slovenská filharmónia je kultúrnou a umeleckou inštitúciou s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou v oblasti hudobného umenia. Každoročne na prelome septembra a októbra usporadúva medzinárodný hudobný festival Bratislavské hudobné slávnosti a organizuje či spoluorganizuje aj ďalšie významné festivaly, súťaže, koncerty hosťujúcich telies, súborov a sólistov. V oblasti hudobnej kultúry vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú a propagačnú činnosť. Zároveň vyhotovuje aj zvukové a audiovizuálne záznamy umeleckých výkonov členov svojich telies a hosťujúcich umelcov.