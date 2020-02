Slovenská firma dodá alžírskej armáde náhradné diely za 5,8 milióna eur

Slovenskej spoločnosti Way Industries sa podarilo expandovať na alžírsky trh. Firma dodá alžírskej armáde náhradné diely. Zákazka by mala byť v objeme 5,8 milióna eur.

„Dohodou s alžírskou stranou sa zúročujú naše dlhoročné skúsenosti s arabským trhom. Nášmu partnerovi sme pripravení pomôcť s modernizačnými programami a dodať mu potrebné súčiastky, dielce a komponenty,“ uviedol pre agentúru SITA generálny riaditeľ Way Industries Jozef Marinič.

Spolupráci s Alžírskom predchádzalo podľa neho aktívne pôsobenie krupinských strojárov v Egypte. Egyptskej armáde dodali Slováci viaceré modernizované bojové vozidlá pechoty (BVP). „S egyptskými ozbrojenými silami sme vytvorili kooperáciu pri výrobe a inštalácii veží. Tiež sme asistovali pri dodávkach rôznych náhradných dielov,“ poznamenal Marinič.

Legendárne vozidlá BVP majú vo svojom arzenále viaceré zahraničné armády. „V tomto segmente máme know-how. V spolupráci s konkrétnou armádou vieme garantovať účinnú modernizáciu vojenskej pásovej a kolesovej techniky,“ konštatoval Marinič.

Krupinská spoločnosť Way Industries je výrobná spoločnosť s viac ako 50 rokmi skúseností v oblasti výroby a montáže civilných a vojenských vozidiel a s nimi spojených služieb. Výrobné portfólio spoločnosti Way Industries tvoria predovšetkým šmykom riadené nakladače, odmínovacie a bezpečnostné systémy. Takmer 94 % celkovej produkcie smeruje na export. Way Industries zamestnáva zhruba 230 pracovníkov.