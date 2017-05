Slovenská firma opäť medzi top inovátormi

Bratislava, 31.5.2017 ( WBN/PR ) – Produkty značky Body&Future, vyrobené známym slovenským výrobcom McCarter a.s., boli opäť odbornou porotou vybrané medzi top inovácie na celosvetovej výstave PLMA, ktorá sa konala v máji tohto roku v holandskom Amsterdame. Aj týmto úspechom spoločnosť obhájila pozíciu inovátora v segmente nápojov v celosvetovom meradle.

Slovenský výrobca populárnych čerstvolisovaných štiav RIO Fresh je na ďalší úspech zo svetovej výstavy skutočne hrdý: „Nie je jednoduché presadiť sa v neustále silnejúcom konkurenčnom prostredí. Najmä s ohľadom na rastúcu konkurenciu ako na slovenskom, tak i na českom trhu, v podobe rakúskej spoločnosti Rauch či poľského Relaxu. Aj preto je pre nás veľkou výzvou presadiť sa na svetových výstavách v konkurencii tisícov zahraničných produktov. Sme veľmi radi, že aj slovenský aj český spotrebiteľ sleduje trendy a dokáže oceniť moderný, kvalitný produkt s vysokou pridanou hodnotou“, hovorí Milan Pašmík, predseda predstavenstva spoločnosti McCarter. K vybraným produktom dodáva: „Toto ocenenie dokazuje, že odborníci a spotrebitelia nápojovej rady Body&Future ich nevnímajú iba ako klasické džúsy. Vďaka chia a bazalkovým semienkam – bohatým na Omega-3, proteínom či spiruline, sa tieto produkty pozicionujú do kategórie nápojov využívajúcich superfood.“

V blízkej budúcnosti plánuje spoločnosť McCarter uviesť na trh ďalšie produkty pod značkou Body&Future, ktoré odrážajú nové trendy v zdravom stravovaní a životnom štýle. Na svoje si tak prídu aj spotrebitelia, ktorí uprednostňujú moderný a zdravý životný štýl, siahajú po nutrične vyváženej alternatíve – nápojoch, ktoré z časti nahrádzajú jedno malé jedlo a s ohľadom na zloženie môžu pôsobiť podporne a preventívne.

O spoločnosti McCarter, a.s.

McCarter a.s. je slovenský výrobca čerstvo lisovaných štiav značky Rio Fresh, ktoré sú lídrom na našom trhu a zároveň patrí k najväčším spracovateľom ovocia a zeleniny na Slovensku. Okrem toho je výrobcom značiek Body&Future, Rio Fusion, Zeus či energetického nápoja V12. McCarter a.s. je certifikovaný výrobca BIO produktov a držiteľ certifikátov ISO 9001, ISO 22 000, IFS. Spoločnosť zamestnáva približne 130 zamestnancov.