Slovenská firma vyvinula softvér na kontrolu rúšok, môžu ho použiť v obchodoch aj v doprave

Slovenská firma zameraná na vývoj riešení na báze umelej inteligencie pripravila softvér Mask Detector, ktorý pri napojení na kamerový záznam dokáže rozpoznať, či má človek na tvári rúško a následne vie na to zareagovať.

Pre verejné inštitúcie zadarmo

Softvér od firmy CogneXa by tak mohol napomôcť spomaleniu šírenia koronavírusu na Slovensku. Využiť by sa mohol napríklad v prostriedkoch verejnej dopravy, výrobných halách či v prevádzkach potravinových reťazcov. Firma ho ponúka verejným inštitúciám zadarmo.

Firma podľa jej šéfa Mareka Šeba už komunikuje s viacerými subjektmi na Slovensku aj v Českej republike vrátane dopravných podnikov, potravinových reťazcov a obchodných centier. “Riešenie je kompatibilné s väčšinou kamerových systémov a tým pádom vie byť implementované v priebehu niekoľkých dní,“ hovorí Šebo.

Systém prostredníctvom videozáznamu z kamier automaticky vyhodnocuje, či má osoba na sebe ochranné prvky. Následne môže napríklad pochváliť danú osobu za to, že má na tvári ochranný prostriedok, prípadne môže upozorniť príslušnú autoritu, že tento ochranný prvok nemá.

Povinné nosenie rúšok

„Najjednoduchšie si to vieme predstaviť na príklade autobusu s nainštalovanou kamerou a obrazovkou, ktorá zobrazuje zastávky. Po nastúpení osoby, ktorá má rúško, sa môže na obrazovke ukázať napríklad palec hore alebo pochvalný odkaz pre túto osobu. Na druhej strane, ak nastúpi osoba do vozidla bez ochranných prvkov na tvári, tak softvér vie upozorniť vodiča, ktorý následne zjedná nápravu. Na rovnakom princípe to môže fungovať napríklad aj pri vstupe do supermarketu” vysvetľuje Šebo praktický príklad použitia softvéru.

Momentálne je povinné nosenie rúšok v prostriedkoch verejnej dopravy, nová vláda však plánuje toto opatrenie rozšíriť aj na iné miesta. Podľa novovymenovaného premiéra Igora Matoviča vláda plánuje toto opatrenie rozšíriť na celú spoločnosť.

„Kto nemá rúško, pozerajme sa na neho tak, že môže spôsobiť ochorenie alebo smrť. Liek proti koronavírusu existuje. Je to zodpovednosť, spolupatričnosť a solidarita,“ vyhlásil na tlačovej konferencii premiér Igor Matovič. Agentúru SITA informoval Valerián Lukačko zo spoločnosti CogneXa.