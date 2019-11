Slovenská futbalová „21“ v kvalifikácii zdolala Gruzínsko, v závere zápasu vzplanuli vášne

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili vo svojom štvrtom vystúpení v rámci kvalifikácie o postup na ME 2021 nad rovesníkmi z Gruzínska 3:2.

Od ôsmej minúty síce prehrávali, ale v ďalšom priebehu dokázali otočiť skóre vo svoj prospech. V prvom polčase vyrovnal Peter Kolesár a po zmene strán rozhodli o triumfe domácich hráčov Christián Herc a Martin Gamboš.

Zverenci Adriána Guľu figurujú v tabuľke na priebežnom štvrtom mieste so ziskom šiestich bodov. Ďalší kvalifikačný duel odohrajú 26. marca 2020 na pôde toho istého súpera.

Slováci sa do prvého zakončenia dostali už po 15 sekundách, ale strela Petra Pokorného tesne minula bránku súpera. Netrvalo však dlho a do vedenia sa dostali hráči Gruzínska. V 8. min Nikoloz Mali šikovne prestrčil loptu na Giorgiho Kuciu, ktorý strelou z vnútra šestnástky prekonal topoľčianskeho rodáka Dávida Šipoša.

Zverenci trénera Guľu sa spočiatku ťažko presadzovali, ale napokon sa im ešte do prestávky podarilo vyrovnať. V 28. min vôbec z prvej strely do priestoru troch žrdí skóroval Peter Kolesár, ktorý ťažil z krídelnej akcie Mariána Chobota.

V 40. min sa šance Slovenska na víťazstvo výrazne zvýšili. Obranca Luka Lochošvili pred šestnástkou fauloval Ladislava Almásiho a po druhej žltej karte putoval predčasne pod sprchy. Z následného priameho kopu prudko vystrelil Christián Herc, ale brankár Luka Gugešašvili jeho pokus vytesnil na rohový kop.

To, čo sa Hercovi nepodarilo v závere prvého polčasu, si vynahradil na začiatku toho druhého. V 52. min vystrelil slovenský kapitán spoza pokutového územia a s prispením ľavej žrde prekonal súperovho gólmana. Gruzínsky tréner reagoval na nepriaznivý stav hneď štvoritým striedaním, ale jeho zverencom to príliš nepomohlo.

Naopak, v 66. min sa oprel do lopty Martin Gamboš a ďalšou strelou zo strednej vzdialenosti zvýšil náskok hráčov v modrých dresoch už na 3:1. O tri minúty neskôr mohol pridať Gamboš ďalší gól, ale po individuálnej akcii Kristiána Valla mieril nepresne.

Zápas sa napokon dohrával v rovnovážnom počte hráčov na trávniku, pretože v 83. min bol po druhej žltej karte vylúčený aj Peter Pokorný. Hostia to využili už len na skorigovanie skóre, keď v 89. min skóroval po rohovom kope striedajúci Nugzar Spanderašvili. V závere ešte zbytočne vzplanuli vášne medzi oboma lavičkami, ale výsledok zápasu sa už nezmenil.

Hlasy:

zdroj: RTVS

Adrián Guľa (tréner SR „21“): „Úžasný zápas. Podali sme tímový výkon. Mohli sme vidieť, že súper má veľkú kvalitu, chlapci museli siahnuť na dno síl. Za stavu 3:1 sa zdalo, že je rozhodnuté, ale protivník ukázal ofenzívnu silu. Ostávame v hre, takže to je super. Máme na čom stavať, ale potrebujeme v niektorých herných činnostiach vychovávať hráčov, ktorí budú zvládať takéto náročné zápasy. Cením si, že sme tento zápas vyhrali, ale máme na čom pracovať.“

Christián Herc (kapitán SR „21“): „Na konci sme dostali gól na 2:3, čo nebolo dobré. V posledných minútach to tak bolo ťažké. Ukázali sme však srdce a bojovali do poslednej sekundy. Pri mojom góle sme dobre ´otočili ihrisko´. Dostal som loptu pred šestnástkou. Vraví sa, že keď nevieš, čo s ňou, tak vystreľ. Som preto rád, že to tam padlo tak, ako to padlo.“