Aktualizované: Slovenská futbalová „21“ v príprave zdolala Taliansko, dvomi gólmi sa blysol Haraslín

aktualizované: 6. septembra 21:27

DUNAJSKÁ STREDA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili v štvrtkovom prípravnom medzištátnom stretnutí nad rovesníkmi z Talianska 3:0. Na trávniku MOL Arény v Dunajskej Strede otvoril skóre Lukáš Haraslín a rovnaký hráč skóroval aj po prestávke.

Tretí presný zásah tímu Adriána Guľu pridal Samuel Mráz. Najbližšie sa Slováci predstavia v utorok 11. septembra o 17.30 h SELČ na Islande, kde vyzvú domáci výber v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie.

Slováci zastavili ofenzívnu akciu súpera

Úvod stretnutia ponúkol obojstranne opatrný futbal, ale hneď z prvej vážnejšej akcie padol gól. V 9. min mladí Slováci zastavili ofenzívnu akciu súpera a rozbehli rýchly protiútok. V priebehu niekoľkých sekúnd sa dostala lopta cez piatich domácich futbalistov, Fábry našiel voľného Haraslína a krídelník Guľovho výberu zakončil presne medzi nohy brankára Audera. Taliani potom mierne zvýšili aktivitu a vypracovali si niekoľko zaujímavých príležitostí na zakončenie.

V 15. min však Cutrone slabo vystrelil zvnútra šestnástky a rovnako nepochodil ani Bonazzoli, ktorý najskôr netrafil ideálne loptu a potom ho v nebezpečnej pozícii zblokoval pozorný kapitán Slovenska Vavro. Auder na opačnej strane ihriska nemal veľa práce. Musel kryť akurát pokus Haraslína spoza pokutového územia a hlavičku Hancka po štandardnej situácii, ktorá prišla z tesného ofsajdu. V úplnom závere prvého dejstva ho vystrašil Mráz, ale jeho zakončenie zblízka skončilo nad brvnom.

Taliani zbierali žlté karty

Slovenská ‚dvadsaťjednotka‘ vstúpila do druhého polčasu so štyrmi zmenami v zostave a opäť rýchlo skórovala. V 50. min našiel Herc na ľavom krídle voľného Haraslína, ktorý sa individuálne zbavil brániacich hráčov a presnou strelou druhý raz v zápase napol sieť. Hráč poľskej Lechie Gdaňsk mohol onedlho skompletizovať hetrik, no v dobrej pozícii neprestrelil talianskeho beka. V 56. min viedli zverenci trénera Guľu už rozdielom troch presných zásahov. Na hranici pokutového územia si našiel loptu Mráz, potiahol si ju bližšie k bránke a prekonal Audera.

Taliansky kouč Di Biagio reagoval na nepriaznivý vývoj duelu striedaniami a práve hráč z lavičky mal v 63. min na kopačke zníženie, Orsoliniho delovka však skončila na žrdi. Záverečná polhodina ponúkla minimum zaujímavých akcií. Domáci kontrolovali hru a presnými kombináciami zvyšovali frustráciu hráčov súpera, ktorí si pomáhali tvrdými zákrokmi. Futbalisti z Apeninského polostrova zbierali žlté karty, ale už nič nezmenili na víťazstve Slovenska 3:0.