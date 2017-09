Slovenská futbalová „21“ začala kvalifikáciu stopercentne, v druhom zápase zdolala Severné Írsko

SENICA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov (roč. nar. 1996 a mladší) uspeli aj vo svojom druhom vystúpení v kvalifikácii o postup na ME 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska.

Po piatkovom víťaznom vstupe v Estónsku (2:1) mladí Slováci v utorok v Senici v rámci kvalifikačnej 2. skupiny zvíťazili 1:0 nad rovesníkmi zo Severného Írska.

Gólovým hrdinom Bénes

Gólovým hrdinom duelu bol László Bénes, skóroval po hodine hry. Zverenci českého trénera Pavla Hapala majú na konte šesť bodov a sú na čele skupiny. V 2. skupine sú aj mladí Španieli, Islanďania a Albánci. Z pohľadu SR nasledujú dve domáce vystúpenia – v októbri v NTC Poprad proti Islandu (5. 10.) a Španielsku (10. 10.).

Slováci boli počas celého priebehu stretnutia aktívnejší; úvodná príležitosť Bénesa a aj šance Hancka či Sipľaka však zostali nevyužité. Odmenou za snahu bol pre Slovákov presný zásah Bénesa v 61. min – stredopoliar Borussie Mönchengladbach zužitkoval Čmelíkovu prihrávku a zvnútra šestnástky rozvlnil sieť strelou k pravej žrdi. Najväčšiu šancu hostí nevyužil Paul Smyth, zblízka nenamieril presne. Na druhej strane nepochodil Balaj, Hapalových zverencov to však napokon nemrzelo.

Šampionát bude aj olympijskou kvalifikácou

Na kontinentálnom šampionáte bude po druhý raz štartovať 12 mužstiev, v hre je 11 miesteniek (Taliansko má istotu účasti, San Maríno ako spoluorganizátor nie). Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín. Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu.

Šampionát v Taliansku bude zároveň európskou olympijskou kvalifikáciou – štyria semifinalisti ME 2019 preniknú na turnaj do Tokia 2020.

KVALIFIKÁCIA ME 2019 HRÁČOV DO 21 ROKOV

SENICA

Slovensko – Severné Írsko 1:0 (0:0)

Gól: 61. Bénes, ŽK: 26. Balaj, 80. Sipľak – 26. Donnelly, 48. Gorman, 50. J. Thompson, 66. Doherty, rozhodoval: Meler (Tur.), 2339 divákov

Zostava SR „21“: Rodák – M. Šulek (80. D. Kružliak), Vavro, Sipľak, Hancko – Lesniak – Čmelík (70. Špalek), Hromada, Bénes, Polievka (90.+ Jirka) – Balaj

Hlasy (zdroj: TV Dajto):

Pavel Hapal (tréner SR „21“): „Bolo to vydreté, lebo sme nepremenili šance. Ich brankár chytil tri či štyri góly. Bol tam strach o výsledok, takéto víťazstvá sú napokon veľmi dôležité. Hráči sa zomkli. Som rád, že sme vyhrali, je to pre nás veľmi dôležité. Boli sme oveľa kvalitnejší a vypracovali sme si oveľa viac šancí. Štart do kvalifikácie sa podaril, viem si však predstaviť v určitých fázach lepšiu hru. V októbri to bude náročný dvojzápas; verím, že hráči budú zdraví, budú hrávať v kluboch a budú pripravení pobiť sa o výsledok.“

Jakub Hromada (stredopoliar a kapitán SR „21“): „Vypracovali sme si veľké množstvo šancí. Našťastie, jednu sme premenili. Musíme byť efektívnejší. Na konci nás trochu zatlačili, no nedostali sa do šancí. Veľká poklona pre mužstvo za bojovnosť, odmakali sme to. Máme šesť bodov, rozbehnuté to je dobre. Kvalifikácia je však veľmi dlhá, čaká nás ešte kopec driny.“

Tabuľka 2. skupiny:

1. Slovensko 2 2 0 0 3:1 6

2. Severné Írsko 3 2 0 1 3:2 6

3. Albánsko 3 1 1 1 3:3 4

4. Španielsko 1 1 0 0 1:0 3

5. Estónsko 4 0 1 3 2:5 1

6. Island 1 0 0 1 2:3 0