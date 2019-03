Slovenská futbalová „21“ zvládla prípravný zápas s Gréckom, v závere rozhodol Oravec

ŽILINA 22. marca (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Grécka 4:3 v piatkovom prípravnom medzištátnom stretnutí v Žiline. Domáci mali vynikajúci vstup do zápasu, keď po ôsmich minútach viedli zásluhou Petra Pokorného a Petra Kolesára o dva góly.

Slovenský rozlet nezastavilo ani zníženie Anargyrosa Kampetsisa, na ktoré zareagoval Róbert Boženík a vrátil svojmu tímu pokoj na kopačky. Dvojgólové vedenie však Slováci neudržali.

Po polhodine hry sa opäť presadil Kampetsis a v druhom polčase naňho nadviazal aj grécky kapitán Dimitrios Limnios.

V záverečných minútach ale slovenskí mladíci ukázali väčšiu bojovnosť a napokon strhli víťazstvo na svoju stranu, keď v 88. min rozhodol Matej Oravec. Ďalší prípravný duel čaká zverencov Adriána Guľu v utorok 26. marca o 17.00 h, v Dunajskej Strede nastúpia proti nórskej „dvadsiatke“.

Úvodný polčas ponúkol až päť gólových momentov, keďže prakticky všetky vážnejšie šance sa skončili zmenou skóre. V 2. min vybojoval loptu v rohu ihriska Peter Kolesár, udržal ju na trávniku a z jeho práce následne profitoval Peter Pokorný.

Technické zakončenie stredopoliara rakúskeho Lieferingu z hranice pokutového územia zapadlo presne k žrdi gréckej bránky. Druhý zásah mladých Slovákov prišiel o šesť minút neskôr. Ľubomír Tupta predviedol vydarenú individuálnu akciu, ktorú síce nedokázal vyšperkovať gólom, ale odrazenú loptu si našiel Kolesár a pohotovo ju poslal do siete. V 12. min prišla rýchla grécka odpoveď.

„Sokolíci“ nevyužili brejkovú situáciu a nezareagovali na protiútok súpera. Anargyros Kampetsis zostal osamotený vo vnútri šestnástky, odkiaľ prekonal bezmocného Martina Vantrubu. O ďalších šesť minút dosiahlo Slováci tretí presný zásah. Jednoduchá a rýchla akcia po pravej strane vyvrcholila centrom Branislava Sluku a presnou koncovkou Róberta Boženíka. Gréci však do prestávky ešte stihli znížiť. V 30. min sa presadil presnou hlavičkou druhýkrát v zápase Kampetsis.

Na začiatku druhého dejstva Michal Tomič našiel výbornou prihrávkou cez celú šírku ihriska voľného Tuptu, ale zakončovateľ talianskeho Hellasu Verona v šestnástke zbytočne váhal so streľbou. Rovnaký hráč sa ocitol v príležitosti aj o pár sekúnd neskôr, no v tomto prípade ho vychytal Marios Siampanis.

V 59. min sa prezentoval rýchlou krídelnou akciou Tomič, tentoraz namiesto prihrávky zvolil strelu a rozvlnil iba bočnú sieť gréckej bránky. Slováci boli síce aktívnejší, no v 62. min paradoxne udreli hostia. V pokutovom území dostal veľa priestoru kapitán gréckej „dvadsaťjednotky“ Dimitrios Limnios a z uhla vyrovnal.

Od tohto momentu sa tímy ťažko dostávali do nebezpečných situácii a dlho to vyzeralo na remízový rezultát. V 88. min však slovenskému výberu vyšla štandardná situácia a o víťazný gól sa postaral obranca Matej Oravec.

Hlasy

Adrián Guľa (tréner SR „21“): „Myslím si, že to bol kvalitný zápas. Vážime si víťazstvo, pretože sa nerodilo ľahko, hoci úvod bol fantastický a boli sme v ňom mimoriadne efektívni. Bolo zaujímavé sledovať reakciu chlapcov, keď súper vyrovnal. Tlačili sa za víťazstvom a gratulujem im, že sa im to podarilo.“

Matej Oravec (obranca SR „21“, autor víťazného gólu): „Mali sme veľmi dobrý začiatok, no zbytočne sme si to skomplikovali. Celý duel sme boli lepší a keby sme skórovali skôr, mohlo to byť pokojnejšie. Tešili sme sa na tieto zápasy, pretože hráme doma pred vlastnými fanúšikmi. Snažíme sa hrať ofenzívny futbal, pretože si uvedomujeme, že v tom je naša sila.“

Peter Pokorný (stredopoliar SR „21“, autor gólu): „Vybehli sme na súpera a musím sa poďakovať spoluhráčom, ktorí vybojovali loptu a tá sa dostala ku mne. Ten gól nás nabudil, neprestávali sme a pridali ďalšie. Bol to môj prvý v dvadsaťjednotke, veľmi si ho cením. Dal som si malý darček.“