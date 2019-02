Slovenská futbalová reprezentácia na jeseň vyzve jedno z najlepších mužstiev na svete

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská futbalová reprezentácia odohrá v júni medzištátny prípravný zápas proti hráčom Jordánska.

Prezradil to prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik na utorňajšom predpoludňajšom stretnutí s novinármi, na ktorom taktiež avizoval, že na jeseň sa uskutoční ďalší prípravný duel proti niektorému z najlepších mužstiev na svete.

Zápas proti Chorvátsku v Bratislave

Stane sa tak v termíne, keď slovenské mužstvo nebude mať povinnosti v päťčlennej E-skupine kvalifikácie o postup na ME 2020.

„Máme v tomto roku dva prípravné zápasy. Môžem povedať, že 7. júna budeme hrať doma prípravný zápas s Jordánskom. Je možné, že sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave, ešte to však nie je isté. S absolútnou istotou však môžem povedať, že 6. septembra budeme hrať na NFŠ s vicemajstrom sveta Chorvátskom. Druhý prípravný zápas máme na október. V tejto chvíli nepoviem meno súpera, ale v súčasnosti je to jedno z najlepších mužstiev na svete,“ uviedol Ján Kováčik.

Neuviedol, či slovenské mužstvo odohrá jesenný medzištátny prípravný zápas v domácom prostredí alebo na trávniku súpera. Taktiež neprezradil, či protivník Slovákov bude z Európy alebo iného kontinentu.

Zápas s Maďarskom je rizikový

Prvý muž slovenského futbalu tiež vyhlásil, že kvalifikačný zápas proti Maďarsku (21. marca v Trnave) je považovaný za rizikový.

„Áno, je označený za rizikový. Náš bezpečnostný manažér a ďalší pracovníci už niekoľko týždňov pracujú na jeho zabezpečení, aby tento zápas prebehol absolútne v poriadku a aby sme vo finále mohli povedať, že zvíťazil futbal. Očakávame, že prinesie aj mimofutbalové napätie. Určite je rizikový do väčšej miery ako napríklad zápas s Českom. Verím však tomu, že to zvládneme. V týchto dňoch sa začal predaj vstupeniek. Keďže je to rizikový zápas, sú tam nejaké obmedzenia. Každý fanúšik si môže kúpiť maximálne štyri lístky, tie budú na meno a vstup na štadión bude s osobným dokladom. Vstupenky pre hostí si bude distribuovať maďarská strana. Verím, že to zvládneme aj zo športovej stránky. Vstup do kvalifikácie je nesmierne dôležitý, pretože všetko sa dá zopakovať, iba začiatok nie. Verím, že to zvládneme a na druhý zápas do Walesu pôjdeme s dobrým pocitom,“ dodal Ján Kováčik.