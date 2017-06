Slovenská futbalová reprezentácia odcestuje do Poľska aj s tajnou zbraňou Cristiana Ronalda

ŠAMORÍN 12. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti sa pripravovali na majstrovstvá Európy do 21 rokov v Šamoríne aj s tajnou zbraňou menom kryosauna. Používa ju aj jeden z najlepších futbalistov na svete Cristiano Ronaldo.

Ide o zariadenie s veľkosťou sprchového kúta, ktoré telo vystaví teplotám blížiacim sa mínus dvesto stupňov Celzia. Slúži aj na liečbu pohybového aparátu a najmä rýchlu regeneráciu.

“Je to super prístroj. V Šamoríne sme trénovali dvojfázovo a vždy večer sme ho využili. Človek si musí trochu zvyknúť na tú zimu. Kryosauna nám skvele pomáha uvoľniť svalstvo a povzbudiť telo na ďalší zápas. Regenerácia je vďaka nej oveľa rýchlejšia,“ vysvetlil kapitán slovenskej reprezentácie do 21 rokov Adam Zreľák na webe futbalsfz.sk.

“V Poprade sme mali možnosť vyskúšať si kryokomoru, ktorá funguje na podobnom princípe ako kryosauna. Tá ma výhodu v tom, že pôsobí lokálnejšie a chlapci nedýchajú dusík. Kryosaunu sme aplikovali po každej záťaži. Máme s ňou skvelé skúsenosti, a preto sme sa rozhodli, že si ju zoberieme aj do Poľska,” povedal lekár slovenského tímu Zsolt Fegyveres.

Kryosaunu si pochvaľoval aj Tomáš Huk. “Do kryosauny sme chodili na dve minúty. Na konci v nej bola poriadna zima, ale keď človek vyšiel von, prišla veľká úľava. Musím povedať, že to veľmi pomáha pri regenerácii. Na druhý deň som sa cítil oveľa viac oddýchnutý ako predtým,” doplnil defenzívny stredopoliar Huk.

Blahodárne účinky kryosauny využívajú aj svetové športové hviezdy. Na Slovensku aj olympijskí víťazi Matej Tóth a Anastasia Kuzminová. Z futbalistov si ju dal dokonca domov namontovať Cristiano Ronaldo. “Pomáha mi uvoľniť svalstvo a povzbudiť telo na ďalší zápas. Aj preto som fyzicky na vrchole a prežil som najlepší rok v kariére,“ povedal Ronaldo o svojej tajnej zbrani po zisku titulu futbalista roka.

Zverenci trénera Pavla Hapala sa v utorok krátko po poludní letecky presunú z Bratislavy do Lublinu. Súpermi Slovákov v základnej A-skupine ME “21” budú futbalisti domáceho Poľska (16. 6. o 20.45 h v Lubline), Anglicka (19. 6. o 18.00 h v Kielcach) a obhajcu prvenstva Švédska (22. 6. o 20.45 h v Lubline). Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých priečok.