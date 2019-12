Slovenská hokejová „dvadsiatka“ odštartovala záverečnú prípravu na majstrovstvá sveta v Česku

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odštartovali záverečnú prípravu na majstrovstvá sveta hráčov tejto vekovej kategórie, ktoré sa uskutočnia v českých mestách Ostrava a Třinec (26. decembra 2019 – 5. januára 2020). Hlavný tréner Róbert Petrovický privítal na pondelňajšom zraze v Žiline 28 hráčov z tridsiatky nominovaných. Útočníci Martin Faško-Rudáš s Oliverom Okuliarom pôsobiaci v zámorských súťažiach sa pripoja k mužstvu v stredu 11. decembra.

Päť kompletných formácií

„Na tento deň sme sa už všetci tešili. Verím, že všetci chlapci budú zdraví a absolvujeme spolu kvalitnú prípravu pred šampionátom. Musím hráčov pochváliť za prístup, že doteraz sa v každom zápase či na turnaji chceli niečo naučiť, aby sme sa mohli niekde posunúť. Dúfam, že každý deň sa budeme posúvať a dávať dokopy, aby sme vyzerali lepšie na ľade,“ povedal kouč Petrovický.

Realizačný tím „dvadsiatky“ bude mať do konca prípravného obdobia k dispozícii päť kompletných formácií. V prvom týždni bude pracovať s tridsiatimi hráčmi, no neskôr sa v kádri objavia aj brankári Samuel Hlavaj so Samuelom Vyletelkom a útočník Maxim Čajkovič, ktorí majú do polovice decembra klubové povinnosti v Severnej Amerike.

„Počas nasledujúceho týždňa vyjde nová nominácia, aby sme to vyčistili. Niektorí chlapci môžu odísť zo svojich klubov oficiálne až 15. decembra. Hráči z Európy sú však všetci k dispozícii. Situácia sa môže každý deň zmeniť, do hry vstupujú aj zranenia a my potrebujeme vedieť zareagovať na rôzne varianty,“ pokračoval 46-ročný tréner.

Tri prípravné zápasy

Mladí reprezentanti absolvujú pred štartom MS tri prípravné duely. V piatok 13. decembra nastúpia v Žiline proti olympijskému tímu SR, následne ich 22. decembra v Třinci čakajú Česi a o deň neskôr si v Žiline zmerajú sily s Rusmi.

„Najbližší týždeň venujeme prevažne tréningom a čaká nás aj súboj s olympijským výberom. Zároveň budeme nacvičovať herný systém smerom k majstrovstvám sveta. V mužstve je správna konkurencia, ktorá musí byť, aby každý podal dobrý výkon. Všetci hráči sú maximálne motivovaní, aby sa prebojovali na turnaj a ukázali sa svetu v čo najlepšom svetle,“ hovoril útočník bratislavského Slovana Dominik Jendek.

Na šampionáte budú Slováci pôsobiť v třineckej A-skupine, kde sa postupne stretnú s hokejistami Kazachstanu (27. 12. o 15.00 h), Fínska (28. 12. o 15.00 h), Švajčiarska (30. 12. o 19.00 h) a Švédska (31. 12. o 15.00 h). Tímy na prvých štyroch miestach tabuľky postúpia do štvrťfinále, piate mužstvo bude hrať o záchranu. V ostravskej B-skupine figurujú Kanaďania, Američania, Česi, Rusi a Nemci.