Slovenská hokejová osemnástka v Budapešti zdolala rovesníkov z Poľska, ide sa hrať o zlato

BUDAPEŠŤ 24. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia chlapcov do 18 rokov uspela na Turnaji olympijských nádejí v Budapešti aj v druhom súboji.

Zverenci trénera Viliama Čacha po štvrtkovom triumfe nad rumunskou „dvadsiatkou“ 4:3 po predĺžení si v piatok poradili s rovesníkmi z Poľska a zdolali ich 7:1. Tím SR „18“ v sobotu 25. augusta nastúpi domácim rovesníkom. Bude to priamy súboj o prvenstvo na podujatí.

Turnaj olympijských nádejí chlapcov – Budapešť (Maď.)

Piatok:

Maďarsko „18“ – Rumunsko „20“ 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Poľsko „18“ – Slovensko „18“ 1:7 (0:4, 0:0, 1:3)

Góly SR „18“: 9. a 57. Ganz, 1. Gajdoš, 4. Turanský, 8. Petriska, 41. Sojka, 48. Škultéty

Zostava SR „18“: Latkóczy – Hlaváč, Gajdoš, Ganz, Lavička, Vereš, S. Droppa, Hudák, Veteška – Sojka, Turanský, Chromiak – Petriska, Jevoš, Kupka – M. Bača, Drábek, Eliaš – D. Jendek, Ďuriš, Škultéty

Tabuľka:

1. Maďarsko „18“ 2 2 0 0 0 9:2 6

2. Slovensko „18“ 2 1 1 0 0 11:4 5

3. Rumunsko „20“ 2 0 0 1 1 4:9 1

4. Poľsko „18“ 2 0 0 0 2 2:11 0

Zostávajúci program turnaja:

sobota 25. augusta: Poľsko „18“ – Rumunsko „20“ (11.15), Maďarsko „18“ – Slovensko „18“ (14.30)

Hlas:

zdroj: SZĽH

Viliam Čacho (tréner SR „18“): „Vstúpili sme do zápasu aktívne, dobre sme korčuľovali a kombinovali – dali sme rýchle štyri góly a v stretnutí sme dominovali. Druhú tretinu prišlo k poľaveniu a trochu sme sa prispôsobili súperovi. Na to sme zareagovali v tretej časti hry, keď sa chlapci vrátili k svojej hre. Sme radi, že nám v stretnutí vychádzali presilové hry a to môžeme hodnotiť ako najpozitívnejšiu vec v tomto zápase. Po úvodnom súboji s Rumunskom, v ktorom sme podali veľmi zlý výkon, sme mali pohovory s hráčmi. Teraz nastúpili do zápasu tak, ako sa patrí. O tom svedčí aj pomer striel v prvej časti hry 18:2.“