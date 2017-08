Aktualizované: Slovenská hokejová reprezentácia pozná meno nového trénera, Cígera nahradí odborník z Kanady

aktualizované 9. augusta 19:33

BRATISLAVA 9. augusta (WebNoviny.sk) – Kanaďan Craig Ramsay bude trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie. Nahradí Zdena Cígera, ktorý tím SR viedol dva roky.

Šesťdesiatšesťročný odborník Ramsay ako hráč absolvoval v zámorskej NHL vo farbách Buffala 1070 zápasov základnej časti, v play-off pridal 89 štartov.

Ako tréner viedol v profilige Buffalo Sabres, Philadelphiu Flyers aj Atlantu Thrashers. V sezóne 2003/2004 bol členom realizačného tímu Tampy Bay Lightning pri ceste za Stanleyho pohárom. Craig Ramsey bude tretím trénerom slovenskej reprezentácie zo zahraničia, pred ním to boli jeho krajan Glen Hanlon a český odborník Vladimírovi Vůjtek.

Vyberú realizačný tím

“Ide o odborníka s bohatými skúsenosťami z dvoch-troch dekád. Zažil toho veľa v rôznych funkciách. Oslovil som ho, keďže s ním mám aj osobnú skúsenosť a viem, že je to človek, ktorý hokeju veľmi dobre rozumie. Má niečo, čo potrebujeme vložiť do nášho herného systému. Bude vyžadovať hernú disciplínu a to, aby každý hráč plnil svoje úlohy,” cituje generálneho manažéra slovenských hokejových reprezentácií Miroslava Šatana portál pravda.sk.

“Niektoré veci budeme musieť prebrať a doladiť. Budeme to konzultovať spoločne a vyberieme realizačný tím, ktorý ho bude plne podporovať, aby to mohlo fungovať čo najlepšie. Okrem toho, že Ramsay bude hlavným trénerom, jeho druhou úlohou bude, aby bol akýmsi mentorom pre všetkých mládežníckych trénerov, ktorých sme vybrali. Verím, že spoločným úsilím vytvoria jednotný herný systém a budú spolupracovať, aby sa hráči postupne zdokonaľovali a v seniorskom tíme to pre nich nebola nová vec,” doplnil Šatan.

Naposledy pôsobil ako asistent v Edmontone

Ramsay pracoval aj v kluboch Florida Panthers, Dallas Stars, Ottawa Senators, Boston Bruins a Edmonton Oilers. Vystriedal viacero pozícií, od trénera, cez asistenta trénera, skauta až po asistenta generálneho manažéra. Jeho zatiaľ poslednou profesnou zastávkou bol Edmonton Oilers, sezónu 2014/2015 tam absolvoval ako asistent trénera.

Od roku 1986 je členom Siene slávy klubu Buffalo Sabres a stále je ostatným hráčom “šablí”, ktorý odohral celú sezónu bez jedinej trestnej minúty. Na svojom konte má aj individuálne ocenenie, keď v ročníku 1984/1985 sa stal v NHL najlepšie brániacim útočníkom a získal Trofej Franka J. Selkeho. Za Sabres ťahal peknú sériu ôsmich sezón s dvadsaťgólovým nástrelom, v roku 1976 si zahral v Zápase hviezd NHL.