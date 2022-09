Slovenská investičná spoločnosť AVANEA vkladá dôveru do firiem podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva. Hlási aj nové posily

Slovenská investičná spoločnosť AVANEA dáva firmám po celom svete možnosť meniť svet k lepšiemu

Svoje investície vkladá do projektov podporujúcich obehové hospodárstvo, a to so zameraním na digitalizáciu, dekarbonizáciu, ale aj zdravotnú starostlivosť

AVANEA najnovšie oznámila príchod nových, silných, posíl. Do svojej dozornej rady privítala odborníkov svetového kalibru, ako Renata Mrázová či Fabio Vernillo.

Spoločnosť AVANEA, ktorá vznikla práve pod vlajkou Slovenska, je unikátnym investičným fondom, ktorý bol založený v roku 2019. Jeho cieľom je finančná a strategická podpora firiem podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva.

„Našim cieľom bolo vytvoriť C2C platformu, ktorá bude prepájať investorov a firmy, ktoré do nej vstúpili. Spoločnými silami tak môžeme bojovať za lepšiu budúcnosť nás všetkých. Pre spoločnosti podporujúcich obehové hospodárstvo skrz digitalizáciu, dekarbonizáciu či zdravotnú starostlivosť je AVANEA správcom aktív. Dôležité je, že so spoločnosťami v našej platforme sa nám darí budovať európsky hodnotový reťazec,“ opisuje Vazil Hudák, spoluzakladateľ AVANEA, ktorá spadá pod IPM Group. Oblasti záujmu tejto spoločnosti sú pritom projekty zamerané primárne na InfraTech, komercializáciu IP a vplyv na ESG agendu pri zachovaní návratnosti investícií.

Spoločnosť AVANEA tiež avizuje príchod zvučných mien svetových rozmerov. Jej tím najnovšie posilnila Renata Mrázová, ktorá sa stala členkou dozornej rady.. Na pozíciu Head of Investments zase nastúpil Fabio Vernillo.

RENATA MRÁZOVÁ

Renata Mrázová má znamenité skúsenosti z TOP managementu a agentúrou Forbes bola zaradená medzi 25 najvplyvnejších žien Českej republiky. Svoju kariéru naštartovala vo finančnej divízii švédskej farmaceutickej spoločnosti Astra (dnes Astra Zeneca), kde dohliadala aj na neskoršiu fúziu so Zenecou, už z pozície finančnej riaditeľky. V minulosti pracovala ako generálna riaditeľka českej a slovenskej pobočky NN, viedla poisťovňu Direct z pozície CEO a v roku 2011 bola menovaná za generálnu riaditeľku slovenskej a českej pobočky ING. Od roku 2019 pôsobí aj v medzinárodnej skupine Home Credit International ako Group Chief People Officer, kde má na starosti viac ako 50 000 zamestnancov.

„Som rada, že som sa mohla stať súčasťou AVANEA a členkou dozornej rady. Táto spoločnosť ma zaujala nielen jasnou víziou a cieľom budovať európsky hodnotový reťazec, ale aj cieľom podporovať a prepájať spoločnosti so spoločensky aj environmentálne prínosnými záujmami. Na túto novú skúsenosť a spoluprácu sa teším a verím, že budem môcť prispieť svojimi skúsenosťami a podporiť manažment spoločnosti pri plnení jej vízií a cieľov,“ hovorí Renata Mrázová.

Renata Mrázová. Foto: AVANEA

FABIO VERNILLO

Ďalšou silnou posilou AVANEA tímu sa stal aj Fabio Vernillo. Ten po novom zastreší pozíciu Head of Investments. Má viac ako 16 rokov skúseností s investíciami v segmentoch energetiky či komodít. Pre nástupom do AVANEA pracoval ako investičný bankár pre UBS, ING a ABN AMRO v Sao Paule a Amsterdame. Taktiež pôsobil na pozícii riaditeľa obchodného rozvoja v Ázii pre VTTI, či ako riaditeľ investícií vo firme Novatek v Singapure.

„Som veľmi rád, že som sa mohol pripojiť k tímu AVANEA a pracovať v tak úžasnom tíme. Som si istý, že práve AVANEA v rámci svojej C2C platformy pomôže svojimi investíciami projektom, ktoré pomôžu potrebnej dekarbonizácii a digitalizácii sveta,“ udáva Fabio Vernillo.

K novým posilám do tímu sa vyjadril aj spoluzakladateľ Marián Boček. „Renata aj Fabio sú pre náš rozrastajúci sa tím veľkým prínosom a tešíme sa, že sa k nemu rozhodli pridať. Do tímu AVANEA so sebou prináša obrovské množstvo skúseností a som si istý, že ich na svojich nových pozíciách zúročia,“ uzatvára.

Fabio Vernillo. Foto: AVANEA

