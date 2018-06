Aktualizované: K4 v zložení Baláž, Fraňa, Jakubík a Linka získala striebro na európskom šampionáte

aktualizované 9. júna 13:39

BELEHRAD 9. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Milan Fraňa, Gábor Jakubík, Tibor Linka vybojoval striebornú medailu v K4 1000 m na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v srbskom Belehrade.

Slováci v sobotu napoludnie nestačili iba na víťaznú posádku Bieloruska, za ktorou zaostali o 650 tisícin sekundy. Bronz si vybojovali obhajcovia titulu Španieli.

„Taktika bola vyštartovať čo najlepšie, prejsť plynulo do tempa, z toho ešte trochu zrýchliť a plus záver, čo to dá. Myslím si, že nám to perfektne vyšlo. Nejako som nesledoval, ako sme na tom priebežne, ale vedľa nás boli Nemci a Španieli, ktorých sme sa dobre držali. Nemci neskôr odpadli. Celkovo sme splnili cieľ, s ktorým sme išli na majstrovstvá Európy. Striebro je dokonca viac ako sme čakali. Na tréningoch sa nám nešlo zle, skúšali sme novú loď, ale nakoniec sme sa vrátili k starej. Aj to nám možno pomohlo v konečnom dôsledku,“ uviedol Gábor Jakubík pre agentúru SITA.

Nemci odpadli po päťsto metroch

Najstarší člen úspešného štvorkajaka Jakubík (28) získal už svoju tretiu medailu na európskom kanoistickom šampionáte, druhú striebornú (1-2-0). Predchádzajúce cenné kovy však dosiahol v úplne inom zložení štvorkajaka, resp.v dvojkajaku s Martinom Jankovcom.

„Minulý rok s nami sedel v K4 Martin Nemček, teraz je namiesto neho Tibor Linka. Medaila je skvelá aj z toho pohľadu, že v tomto zložení sme absolvovali len krátke trojdňové sústredenie na Zemníku a hneď sme išli na majstrovstvá Európy,“ doplnil Gáborík.

„Po boku sme mali veľkých favoritov Nemcov, víťazov prvej rozjazdy, a tiež veľmi dobrých Španielov. Vedel som, že ak sa medzi nimi udržíme vpredu, nemusí to byť zlé. Po päťsto metroch odpadli Nemci, ale my sme zostali so Španielmi vpredu. Mal som pocit, že ani nevyvíjame nejaké extra úsilie. V záverečnej dvojstovke sme to nakopli a spolu s Bielorusmi nechali za sebou Španielov, takže super,“ opísal striebornú jazdu Milan Fraňa.

Prvá medaila pre Slovensko

Dvadsaťročný kajakár získal svoj prvý cenný kov na šampionáte v kategórii dospelých. To isté platí aj o ešte len 19-ročnom Samuelovi Balážovi. „To, že sme boli prvýkrát so Samom Balážom na európskom šampionáte, to je super. Ja som už 20 rokov mal pred tromi mesiacmi a Samo ešte ani nie. Doteraz sme sa na takéto preteky dívali len televízii,“ doplnil spokojný Fraňa.

Štvorkajak vybojoval prvú medailu pre Slovensko na ME 2018 v Belehrade, keďže dvojkajak Peter Gelle, Adam Botek skončil predtým v A-finále na 1000 m tesne štvrtý.

Gelle a Botek zaostali za bronzovými Španielmi Franciscom Cubelosom a Iňigom Peňom o 90 tisícin sekundy. Na víťaznú domácu loď v zložení Marko Tomičevič, Milenko Zorič mali manko 1,9 s. Slováci majú už 46 medailí na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike po ich obnovenej premiére v roku 1997.

Elitný slovenský štvorkajak Erik Vlček, Csaba Zalka, Juraj Tarr a Tibor Linka sa predstaví v A-finále v K4 500 m v nedeľu od 10.35 h.