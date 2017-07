Aktualizované: Slovenská K4 získala na majstrovstvách Európy striebro, víťazmi sa stali Maďari

PLOVDIV 15. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská posádka K4 v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka získala striebornú medailu na 500 m na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v bulharskom Plovdive. Slováci obhájili umiestnenie spred roka z ME v Moskve. Víťazmi sa stali Maďari, bronz berú Bielorusi. V súčte európskych šampionátov v rýchlostnej kanoistike je to 44. medaila pre Slovensko. Aktuálna slovenská bilancia je 17 zlatých – 16 strieborných – 11 bronzových medailí.

Slováci si postup do finále vybojovali v piatkovom semifinále, predtým im veľmi tesne ušiel priamy postup do finále z rozjázd. Vlajková loď slovenskej kanoistiky sa na ME v Plovdice ešte predstaví v nedeľu o 9.39 h SELČ vo finále K4 na 1000 m. V tejto tradičnejšej disciplíne, ktorá však už nebude olympijská, Myšák, Vlček, Tarr a Linka obhajujú zlato z ME 2016 v Moskve.

Ťahali sa na zlato

“Priznávam, až taký dobrý výsledok som neočakával. Veľmi blízko bola aj najcennejšia medaila. Bol to len kúsoček na zlatých Maďarov. Najmä posledných 100 m išli naši reprezentanti najlepšie zo všetkých, mali najväčšiu rýchlosť a sťahovali Maďarov. Aj na základe kvality konkurencie čakal som tretie alebo štvrté miesto, tento výkon ma veľmi príjemne prekvapil. S trénerom K4 Petrom Likérom si totiž myslíme, že na tejto trati majú stále rezervy Jeden vrchol majú úspešne za sebou a teraz všetko podriadia príprave na majstrovstvá sveta,” zhodnotil Filip Petrla, vedúci slovenskej výpravy na ME v Povdive pre agentúru SITA.

V sobotu predpoludním sa predstavil aj Peter Gelle v K1 1000 m, ale iba v B-finále, čiže medzi druhou deviatkou najlepších. Slovenského kajakára zdolal iba domáci Miroslav Kirčev, čiže v sumárnych výsledkoch obsadil účastník OH 2016 v Riu de Janeiro 11. priečku. Majstrom Európy v K1 1000 m sa stal Portugalčan Fernando Pimenta.

Pomohli dve predchádzajúce jazdy

“Toto bola naša jazda, naše preteky. Svetové poháre sú na skúšanie, v Plovdive to bolo prvýkrát naostro v tejto sezóne. Maďari boli lepší, ale toto je z nášho pohľadu nad očakávania. Na Svetovom pohári v Szegede sme ešte neboli stopercentní, potom sme však dobre potrénovali a tento výsledok stojí za to. Pomohlo nám aj to, že sme predtým absolvovali dve jazdy vrátane semifinále. Čím viac jázd na takejto trati, ktorú sme predtým nepoznali, tým lepšie,” uviedol Tibor Linka pre agentúru SITA.

Jeho skúsenejší kolega Erik Vlček ho doplnil: “Ešte som asi nezažil majstrovstvá Európy alebo sveta, kde boli od jazdy k jazde také rozdielne výsledky. Tí, ktorí išli dobre v rozjazde, boli horší v semifinále a zasa opačne. Výrazne sa to menilo. Nám paradoxne pomohlo, že sme nepostúpili z rozjazdy priamo do finále. V rozjazde sme nešli ideálne. Na semifinále sme vyskúšali novú taktiku, tam sme už s prehľadom zvíťazili a dosiahli veľmi dobrý čas. Takí Rusi išli v rozjazde takmer svetový rekord, ale museli do semifinále, lebo ich zdolali Česi. Lenže zo semifinále Rusi do finále nepostúpili. Ťažko sa dalo niečo predpovedať dopredu. My sme pred finále vedeli, že asi máme správnu taktiku. Sadlo nám to a je z toho pekné druhé miesto. Teraz už vieme, čo nám sedí na túto 500-metrovú trať. Tieto majstrovstvá Európy sú v tomto smere pre nás dôležité a poučné. V nedeľu ešte pôjdeme tisícku, ktorú máme v krvi a veríme si na ňu.”

Výsledky:

A-finále – K4 500 m: 1. Maďarsko (Bence Nádas, Péter Molnár, Sándor Tótka, Milán Mozgi) 1:18,556 min, 2. Slovensko (Denis Myšák, Juraj Tarr, Erik Vlček, Tibor Linka) 1:18.640, 3. Bielorusko (Roman Petrušenko, Mikita Borikov, Dmitrij Traciakov, Vitalij Belko) 1:19,112

A-finále – K1 1000 m: 1. Fernando Pimenta (Portug.) 3:29,032, 2. René Poulsen (Dán.) 3:30,112, 3. Bálint Kopász (Maď.) 3:30,336

B-finále – K1 1000 m: 1. (celkovo 10.) Miroslav Kirčev (Bul.) 3:36,624 min, 2. (11.) Peter Gelle (SR) 3:36,688, 3. (12.) Jo Solhaug (Nór.) 3:37,528

ŽENY

A-finále – K1 1000 m: 1. Dóra Bodonyiová (Maď.) 3:57,984 min, 2. Beata Mikolajczyková (Poľ.) 3:59,744, 3. Rachel Cawthornová (V. Brit.) 4:00,264