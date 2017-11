Slovenská kapela Hex pokrstila album Tebe, dostal podobu knihy

BRATISLAVA 15. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenská kapela Hex pokrstila v utorok večer v jednom z bratislavských podnikov svoj deviaty radový album Tebe. Štúdiovka obsahuje jedenásť nových autorských skladieb, vrátane singlov Nezaspím a Ľahký song.

Album vznikal asi dva a pol roka

Na všetkých sa tvorivo podieľala autorská dvojica Peter „Ďuďo“ Dudák a Martin „Fefe“ Žúži.

„Tento album vznikal asi dva a pol roka, posledného trištvrte roka sme boli v štúdiu Sono a spolu s hosťami sme ho nahrávali. Sme veľmi radi, že sa nám po siedmich rokoch podarilo práve takéto dielko. Ten album je možno trošku iný ako albumy, ktoré vychádzajú, ale my sme to tak chceli urobiť a naozaj sme nesmierne šťastní,“ povedal v úvode krstu frontman kapely Hex Tomáš „Yxo“ Dohňanský.

„Teraz je to pre nás v podstate hrozné, lebo skončila nejaká éra, dosiahli sme niečo k čomu sme smerovali a nevieme čo bude ďalej,“ dodal Ďuďo.

Desať krstných rodičov

Album Tebe dostal podobu knihy, ktorá obsahuje fotografie Braňa Šimončíka, texty skladieb a poviedku od moderátora, spisovateľa a hudobníka Štefana Chrappu, známeho tiež pod pseudonymom Pišta Vandal.

„S chalanmi z Hexu sa poznáme už roky, stretali sme sa na pódiách, keď sme hrávali nejaké festivaly, aj keď naša muzika vychádza z inej scény. To, že som sa na to dal, bola pre mňa veľká výzva. Aj keď počúvam všetky štýly hudby, nie všetky ma dokážu inšpirovať a nakopnúť ďalej, to musí byť niečo… Album Hex som počúval dokola a dokola niekoľko týždňov, chodil som stále so slúchadlami, bol som nevrlý k celému svetu, no a po nejakom čase začal zrazu kvitnúť príbeh. Je to príbeh o láske, ktorý rozpráva pes. Celé je to písané z prizmy tej zvieracej optiky, lebo pes je veľmi milosrdný a v mnohom nechápajúci ľudské pohnútky, takže to bol vďačný rozprávač, ktorý nehodnotí alebo hodnotí len zo svojej psej optiky a pritom bezpodmienečne miluje – to ľudia nemajú. A tento pes zažíva vzťahy svojho pána, ktorý na Hexácke pesničky balí baby, no tie vzťahy mu nikdy nevyjdú. O tomto to v skratke je,“ priblížil v rozhovore pre agentúru SITA Pišta Vandal.

Novú štúdiovku pokrstilo desať krstných rodičov a blízkych priateľov a spolupracovníkov kapely – komik Ján Gordulič, líder kapely Billy Barman Juraj Podmanický, speváčka Emma Drobná, frontman kapely Para Lasky, herci Dano Dangl a Ady Hajdu, spomínaný Pišta Vandal, textár a prvý manažér kapely Martin Sarvaš, Nora Krchňáková a dlhoročný dopravca kapely Iľja Urel. Každý z nich pritom počas krstu prezradil, prečo má Hex rád a čo kapele želá do ďalšieho života.