Slovenská lyžiarska asociácia už nie je národným športovým zväzom, opustila ju Vlhová i ďalší lyžiari

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odobralo Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) štatút národného športového zväzu. Slovenské lyžovanie bude po dohode s Medzinárodnou lyžiarskou federáciou dočasne patriť pod správu Slovenského olympijského a športového výboru.

A to až dovtedy, kým sa nevymenuje nový národný športový zväz, ktorý by reprezentoval záujmy lyžiarskej rodiny na Slovensku.

„Boj za očistu Slovenska pokračuje a aj šport nie je výnimkou. Ak by orgány kontroly v športe fungovali tak, ako by mali a hrubo nezanedbávali svoju prácu a povinnosti, nemuselo by dochádzať k toľkým podnetom, či nezodpovedaným otáznikom. V SLA to už zašlo ďaleko. Aj preto sa vlak nakoniec pohol a Ministerstvo školstva odoberá SLA štatút národného športového zväzu,“ informoval vládny splnomocnenec pre šport Karol Kučera na svojom facebookovom profile.

Kučera pridal aj želanie pre všetkých lyžiarov Slovenska na čele s líderkou Svetového pohára Petrou Vlhovou. „Želám celej lyžiarskej obci, aby sa ich tento negatívny priebeh dotkol čo najmenej. Najmä Petre Vlhovej, ktorá má fantasticky rozbehnutú sezónu a potrebuje sa sústrediť na svoju prípravu a výkony, aby nás mohla čo najlepšie reprezentovať,“ dodal niekdajší skvelý tenista.

Vyjadril sa k tomu aj otec Petry Vlhovej. „Trápim sa dvanásť rokov. Som rád, že by sa malo niečo udiať. Štát by si mal uvedomiť, že nás nemôže riešiť jeden človek a ešte k tomu Talian. Musí to skončiť. Musí začať riešiť šport, deti, juniorov,“ povedal Igor Vlha podľa tvnoviny.sk.

Vystúpili desiatky klubov

V utorok 1. decembra vystúpilo pre dlhoročné problémy s vedením z asociácie 46 športových klubov. Odchádzajúce kluby v sebe združujú približne 1317 členov. Odchádza tiež päť zo šiestich členov predsedníctva úseku alpských disciplín a jeden člen predsedníctva SLA. Informuje o tom tlačová správa agentúry Time.is Communication.

Nádej delegátov, že by sa situácia mohla zmeniť, dávala konferencia SLA v septembri tohto roka, čo sa nenaplnilo. Podľa vyššie zainteresovaných sa frustrácia a beznádej na zlepšenie podmienok pre šport ešte zhoršili.

„Dnešným dňom oznamujeme, že členstvo ukončuje nadpolovičná väčšina zjazdárskych klubov, ktorá v sebe združuje takmer 40 percent členskej základne SLA. Prinútilo nás k tomu dlhodobé neriešenie, ignorovanie a absencia skutočne korektného zásahu zodpovedných činiteľov štátu,“ uviedla Jana Palovičová, poverená vedením športového odvetvia alpských disciplín SLA, ktorá aktuálne rezignovala na svoju funkciu.

Dialóg neexistuje

Nespokojní lyžiari už 10 rokov upozorňujú všetky kompetentné orgány štátnej správy, a to premiérov, ministrov školstva, štátnych tajomníkov pre šport či hlavnú kontrolórku športu, na praktiky predsedníctva SLA, a to manipuláciu, obchádzanie dôležitých zákonných predpisov a interných smerníc.

„V asociácii neexistuje dialóg, len direktíva a absencia elementárnych znakov slušnosti k svojim členom, popierajú sa tam základné princípy športu, hodnoty príležitostí a fair play,“ dodala Palovičová, známa medzinárodná rozhodkyňa a organizátorka pretekov.

Odchádzajúcich členov podporujú aj svetové mená ako Lyžiarska akadémia Veroniky Velez-Zuzulovej, Ski Team Žampa či Ski Team Vlha. „Nechceme byť spájaní s praktikami a spôsobmi, ktoré sa používajú v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Náš tím je plne ochotný reprezentovať Slovensko, avšak prostredníctvom inej organizácie ako SLA,“ doplnil Igor Vlha. „Všade musia byť a potom platiť rovnaké pravidlá pre všetkých,” podotkol Tomáš Žampa.

Odchod z národnej asociácie znamená pre všetkých športovcov, trénerov a ich materské kluby vrchol frustrácie a beznádeje. Upozorňujú, že ak ani dnes nezasiahnu kompetentní predstavitelia štátu, lyžovanie u nás skončí. Masívny odchod sa deje aj napriek riziku, že sa slovenskí reprezentanti nebudú môcť zúčastňovať na medzinárodných pretekoch.

Odchádzajúci členovia klamú

Lyžiari veria, že po tomto kroku sa na to už kompetentní nebudú nečinne prizerať. „Vieme, že ak by sme naďalej zostávali nemí, tak lyžovanie u nás tak, ako ho poznáte, skončí. Pod vedením Ivana Ivaniča a Marina Mersicha národná asociácia nedokázala udržať vo svojich radoch významné mená lyžovania ako Veroniku Velez-Zuzulovú, Janu Šeďovú, olympijského medailistu Radoslava Žideka alebo Martina Bajčičáka,“ uzavrela Jana Palovičová.

Podľa prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) Ivana Ivaniča sa utorkové vyjadrenia nespokojných členov asociácie, ktorí sa rozhodli zo SLA vystúpiť, nezakladajú na pravde. Šéf SLA to uviedol prostredníctvom tlačovej správy.