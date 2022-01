Slovenská národná galéria 2022 – O aktualitách a plánoch na tento rok

Aká bola návštevnosť SNG v minulom roku?

Fyzickú návštevnosť vďaka pandemickým opatreniam aj minulý rok značne doplnila „návštevnosť“ online programov adigitálneho obsahu, o čom svedčí aj nárast sledovateľov/sledovateliek a ich pozitívne reakcie na sociálnych sieťach galérie. Webstránku SNG navštívilo 146 tisíc ľudí, teda o 12 tisíc viac ako v roku 2020. Návštevnosť Webu umenia dosiahla číslo 254 276.

V rámci online programov získalo najväčšiu pozornosť video z rozhovoru Cílek & Roller & Binder o Dunaji s doterajšími 25 305 zhliadnutiami. Nemalej pozornosti sa tešila aj v poradí druhá videoprehliadka rekonštruovaného galerijného areálu Sedem zastavení na stavbe SNG: predtým a potom so 4 475 zhliadnutiami. Špeciálny cyklus rozhovorov Deväť obrazov komunizmu, ktorý sme pripravili v spolupráci s podcastom Dejiny a Denníkom SME v rámci niekoľkomesačného projektu Akcia ZET, dosiahol celkovo 153 487 vypočutí. Doterajších päť dielov Podcastu SNG, ktorý uverejňujeme od októbra minulého roka, si zatiaľ vypočulo 1 854 poslucháčov a poslucháčok. Obľúbené tematické kurátorské články Sedem vecí o… si na platforme Slovenská náhradná galéria za minulý rok pozrelo dohromady 12 802 čitateľov/čitateliek. Tri nové diely vzdelávacích animovaných videí zo série Výtvarná rozcvička, ktoré sme publikovali v minulom roku, si na Youtube kanáli SNG doteraz pozrelo 5 807 ľudí. Online programov a webinárov, ktorých Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG zrealizovalo 49, sa zúčastnilo 1 039 záujemcov/záujemkýň.

V roku 2021 bola celková návštevnosť výstav a expozícií, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov v SNG v Bratislave spolu s vysunutými pracoviskami vo Zvolene, v Ružomberku, Strážkach a Pezinku 61 977 návštevníkov/návštevníčok. Minulý rok videlo expozície a výstavy v SNG v Bratislave 16 053 návštevníkov a návštevníčok. Spolu so živými kultúrno-spoločenskými a výchovno-vzdelávacími programami bola celková návštevnosť SNG v Bratislave 17 954 ľudí.

Bohdana Hromádková

riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie SNG

Akí partneri nás budú sprevádzať v roku 2022?

Aj v roku 2022 zostáva Tatra banka generálnym partnerom SNG, vďaka čomu môžeme našim návštevníkom a návštevníčkam ponúknuť voľný vstup na výstavy v SNG Bratislava a nielen tým sprístupňovať umenie širokému publiku. „Umenie je dar, ktorý nám dodáva silu a spája nás aj v zložitých časoch. Jeho podporu považujeme za kľúčovú a za niečo, za čím si máme stáť dlhodobo a konzistentne. Tešíme sa, že sa prostredníctvom nášho partnerstva rozrástla zbierka SNG o súbor diel od piatich slovenských umelcov, ktoré sú súčasťou unikátnej výstavy Motýľa nekúpiš. Veríme, že rok 2022 bude pre nás všetkých darom,“ hovorí Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Voľný vstup na výstavy SNG v Bratislave pokračuje vďaka Tatra banke aj v roku 2022.

Naším novým partnerom je od minulého roka spoločnosť KIA Motors Sales Slovensko, ktorá podporila vznik edukačného, interaktívneho priestoru Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva a tvorbu Podcastu SNG. „Kia prešla začiatkom minulého roka výraznou transformáciou, predstavila nové logo, slogan – Movement that inspires aj dlhodobú stratégiu. V jej centre je inšpirácia, ktorá zohráva naprieč celou značkou Kia a jej smerovaním hlavnú úlohu. Slovenská národná galéria je pre nás symbolom inšpirácie. Jej činnosť, zbierka umeleckých diel a osveta umenia podnecujú ľudí k tvorbe a inšpiratívnym myšlienkam. Tieto hodnoty sú pre značku Kia kľúčové. Preto sme veľmi radi a zároveň si vážime, že sme minulý rok začali so SNG dlhodobú spoluprácu a že môžeme byť jej hrdým partnerom. Veríme, že sa nám spoločne podarí aj tento rok slovenskej verejnosti priniesť viacero zaujímavých a inšpiratívnych projektov,“ uviedol marketingový riaditeľ Kia Radovan Pokojný.

Bohdana Hromádková

riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie SNG

Aké výstavy ponúkneme tento rok?

Krátenie rozpočtu, ktoré prebehlo ešte v roku 2020 za pôsobenia bývalej ministerky kultúry, do značnej miery limitovalo možnosti galérie pripravovať pôvodné projekty. Táto finančná prekážka spolu s úlohou dokončiť rekonštrukciu areálu SNG v Bratislave a začať sťahovať zbierky vyústili do rozhodnutia obmedziť v roku 2022 výstavný program v Esterházyho paláci. V prvom štvrťroku budú návštevníkom a návštevníčkam k dispozícii už prebiehajúce výstavy 7×7. Sedem slobodných úvah o umení aMotýľa nekúpiš. Súčasné umenie darované Tatra bankou.

Po ich skončení pripravíme na 3. poschodí Esterházyho paláca posledný výstavný projekt s pracovným názvom FAQ SNG, prostredníctvom ktorého by sme sa chceli pozrieť na SNG v širšom kontexte kultúrnej politiky a popísať fenomény stavu domácej kultúrnej scény optikou národnej galérie. Ambíciou je otvoriť niekoľko tém súvisiacich s galériou s presahom do ekológie, urbanizmu, pamiatkových hodnôt či udržateľnosti kultúrnych inštitúcií. V projekte sa budeme venovať aj hľadaniu identity SNG a čiastočne sa dotkneme rekonštrukcie areálu SNG, ktorú stavebne zavŕšime tento rok, a ktorá sa musela prispôsobiť trinástim zmenám na poste ministra kultúry, čo predstavuje trinásť zmien stratégie, postoja i nastavenia.

Návštevníkom a návštevníčkam budú stále prístupné obľúbené Experimentálne expozície na 1. poschodí Esterházyho paláca – Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov, Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom a Archív Júliusa Kollera a do polovice apríla aj edukačný tematický priestor s praktickými inštaláciami Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva. V máji už tradične vystavíme finálové a výherné projekty 7. ročníka medzinárodnej študentskej umeleckej súťaže Máš umelecké črevo?. Aj po ukončení projektu Akcia ZET zostane v átriu Esterházyho paláca visieť jedna z jeho súčastí – veľkorozmerná autorská replika výtvarníka Marcela Mališa, ktorá je odkazom na stratené dielo stalinského socialistického realizmu.

V Schaubmarovom mlyne v Pezinku budeme pokračovať v „environmentálnom akcente“ dramaturgie pezinského vysunutého pracoviska výstavou Jindřich Krejča – Svet prírody, ktorá predstaví legendárneho ilustrátora Jindřicha Krejču (1920 – 1991). Celé generácie detí a ich rodičov spoznávali svet rastlinnej ríše, zvieratá či huby práve prostredníctvom jeho akvarelov v mnohých česko-slovenských prírodovedných knihách. Vyznačoval sa detailným pozorovaním, priam vedeckou presnosťou. Napriek tomu patria jeho ilustrácie k najkrajším a čitateľsky najprívetivejším zoologickým či botanickým záznamom. Krejčova pozostalosť ostala dodnes intaktná a je tak obsiahla, že aj naša bohatá výstava môže prezentovať iba jej zlomok. Výstavu pripravujeme v spolupráci s Henrichom Krejčom, synom autora.

Dušan Buran

vedúci kurátor Zbierok starého umenia SNG

Aké publikácie pripravujeme?

Vlani začala SNG spolupracovať s prestížnym zahraničným vydavateľstvom Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. na vydaní anglickej verzie monografie FILKO I.(2018) autorov Lucie G. Stach a Aurela Hrabušického. Momentálne prebieha dolaďovanie detailov grafického dizajnu a titul by mal byť vydaný najneskôr v druhom štvrťroku 2022. Publikácia je súčasťou dlhodobej stratégie národnej galérie zasadzovať slovenské umenie do medzinárodného kontextu a podporovať jeho dobré meno v zahraničí.

Zvedavým záujemcom a záujemkyniam o umenie sa tento rok dostáva do rúk kniha Prečo umenie? Odpovede na najčastejšie otázky kladené v galériách ako slovenská mutácia českého originálu, doplnená o niektoré nové kapitoly. Publikácia odpovedá na často kladené otázky návštevníkov/návštevníčok galérie a je výsledkom spolupráce medzinárodného kolektívu autorov spojených pod platformou Máš umelecké črevo?, ktorá sa venuje sprístupňovaniu umenia predovšetkým mládeži. Výstižné odpovede na (občas) kuriózne otázky sú postavené na konkrétnych príkladoch, doplnené o reprodukcie diel zo zbierok spolupracujúcich inštitúcií a o dôvtipné ilustrácie umelca Davida Kakalíka.

Pre veľký koncoročný záujem o publikáciu Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie, vydanú v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR, zvažujeme jej dotlač. Napriek stále komplikovanejšej ekonomickej situácii sme nerezignovali ani na Magazín o umení 365°, ktorého šieste číslo, zatiaľ pripravené v digitálnej verzii, by malo dostať aj tlačenú podobu. Sprievodných publikácií by sa mali dočkať aj nové výstavy Jindřich Krejča – Svet prírody a FAQ SNG. Pokračovať bude aj spolupráca s občianskym združením Čierne diery na tvorbe knihy Monumentálna tvorba 1948 – 1989.

Mária Bohumelová

riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja SNG

Ako bude fungovať Digitalizačné centrum Múzea SNP v SNG?

Pod SNG prešlo koncom minulého roka Digitalizačné centrum Múzea SNP v Banskej Bystrici. Napriek tejto nečakanej fúzii sme digitalizačné centrum integrovali do organizačnej štruktúry SNG ako jedno z jej vysunutých pracovísk. Toto racionalizačné rozhodnutie sme si osvojili ako jedinú reálnu možnosť zachovania a rozvíjania digitalizačných služieb, ktoré boli veľkoryso vybudované z finančných prostriedkov Európskej únie a majú slúžiť na digitalizáciu kultúrneho dedičstva. Pod SNG týmto krokom prešla aj technológia centra, ktorá je 10 rokov stará a za obdobie svojho využitia neprešla žiadnou modernizáciou. V pláne rozvoja, ktorý svižne formujeme, sa zameriavame na dve oblasti:

Digitalizácia – analýza stavu technológií, obnova a vylepšenie zásadnej technológie a výmena zastaraných grafických staníc či bežnej počítačovej infraštruktúry vrátane softvérov. Plánovaná je kúpa chýbajúcich zariadení potrebných pre rozvoj digitalizačných služieb. Výsledkom analýz a workshopov, na ktorých participujú všetci výkonní zamestnanci digitalizačného centra, bude nastavenie výstupov jednotlivých zariadení a portfólio digitalizačných služieb, z ktorého si budú môcť múzeá a galérie podľa potreby vybrať. Práca s dátami – spracovaniu dát, teda postprocesu, sa digitalizačné centrum SNG venovalo v menšej miere, keďže v národnej galérii sme nikdy nepracovali systémom „digitalizácie pre digitalizáciu“ a vždy sme dbali na prezentačnú rovinu (webumenia.sk) a službu verejnosti. Tento princíp chceme priradiť aj výsledkom práce kolegov z Banskej Bystrice.

Dlhodobý rozvojový plán ráta s presťahovaním banskobystrického centra na Zvolenský zámok, kde spojením s digitalizačným pracoviskom SNG vytvoríme digitalizačné centrum so širokou ponukou služieb pre sieť múzeí a galérií. Pre obe pracoviská to bude pozitívna príležitosť na reštart a posun v tvorbe digitálneho obsahu podľa najnovších trendov.

Mária Bohumelová

riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja SNG

Aké projekty realizujeme?

Najbližších 24 mesiacov sa v SNG budeme venovať aj realizácii aktivít naviazaných na grant, ktorý bol galérii schválený v novembri 2021. Spolupracovať pri tom budeme s nórskym partnerom Sorlandets Kunstmuseum z mesta Kristiansand. V projekte sa zameriame na prácu s publikom prostredníctvom digitálneho obsahu – v praxi to znamená vytváranie príbehov, ktoré doplnia zážitok pred alebo po návšteve výstav. Návštevníkom a návštevníčkam chceme dať viac, než iba fakty a odborné texty a veríme, že oveľa prínosnejšie je priblížiť kontext prostredníctvom príbehu, s ktorým sa dokážu stotožniť. Keďže pripravujeme nové stále expozície do zrekonštruovaných priestorov, verejnosti chceme ponúknuť aj adekvátnu digitálnu vrstvu hodnú súčasných očakávaní. Sorlandets Kunstmuseum bude paralelne pracovať na vývoji aplikácie, ktorá využíva umelú inteligenciu na prezentáciu zbierok. Projekt nezabúda ani na vzdelávaciu časť, v rámci ktorej budú vytvorené viaceré videá cielené primárne na druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Skúsenosti s galerijnou pedagogikou si vymenia kolegovia a kolegyne na oboch stranách a už teraz je zrejmé, že za zahraničným partnerom nijako nezaostávame.

Mária Bohumelová

riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja SNG

Ako SNG pomáha rozvíjať vzdelávanie?

Slovenská národná galéria ako jedna z pilotných múzejných inštitúcií získala medzinárodný certifikát Home of 21st Century Education (Domov vzdelávania 21. storočia). Home of 21st Century Education je miestom, kde sa rodiny, deti a verejnosť môžu naučiť kultúrou, umením a hrou ako pozitívne zmeniť budúcnosť. Táto značka kvality bola vytvorená medzinárodnou organizáciou Hands On! zaoberajúcou sa postavením detí v múzejných inštitúciách, s cieľom uznať múzeá ako miesta pre budúce vzdelávanie a zdôrazniť ich potenciál pre prínos pozitívnej spoločenskej zmeny. SNG preukázala, že spĺňa vyššie štandardy praxe v prístupe k detskému publiku prostredníctvom interaktívneho sebavzdelávania a účelného zážitku pre všetky zmysly, pričom sa venuje aj aktuálnym spoločenským témam. Prostredníctvom konštruktivistickej pedagogiky a prístupu k rozprávaniu príbehov a permanentných interaktívnych priestorov dospelí návštevníci a návštevníčky, ako aj deti získavajú prístup do sveta umenia a SNG tak ukazuje svoju cestu k medzigeneračnej muzeálnej práci.

Barbora Tribulová

vedúca Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG

Na čom pracuje lab.SNG?

Na Webe umenia, ktorý spravuje lab.SNG, sa začiatkom tohto roka rozšíril zoznam zapojených galérií o Galériu moderného umenia v Hradci Králové, čím sa výrazne posilnilo zastúpenie diel českého moderného umenia od prelomu 19. storočia až po súčasnosť. V roku 2022 pribudnú do Webu umenia aj ďalšie české galérie, medzi nimi napríklad Oblastní galerie Liberec.

Vývoj Webu umenia interným tímom lab.SNG bude pokračovať redizajnom úvodnej stránky, ktorý upriami pozornosť na rôznorodosť viac ako 168 000 diel výtvarného umenia. Jednou z noviniek na webumenia.sk je tiež možnosť ukladania diel medzi obľúbené, vytvárania vlastných výberov diel a ich zdieľania so svojimi známymi. S prípravami expozícií do novej budovy SNG bude súbežne prebiehať vývoj aplikácie, ktorá podobným spôsobom umožní ukladať si počas návštevy galérie jednotlivé vystavené diela do mobilu a podrobne ich preskúmať v digitálnej podobe aj po návrate domov. Aplikáciu si budú môcť návštevníci a návštevníčky vyskúšať už na aktuálnej výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení. Ďalšou novinkou v digitálnej ponuke budúcej SNG bude nový formát – digital storytelling. Vďaka nemu na webe galérie ponúkneme príbehy, ktoré v podobe textu, videí a interaktívnych prvkov dopovedia historické, spoločenské a politické súvislosti tém nových expozícií.

Michal Čudrnák

vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb SNG

Ako pokračuje rekonštrukcia SNG v Bratislave?

Rekonštrukcia areálu národnej galérie vstupuje do posledného roku. Ukončenie jej stavebnej časti je naplánované na leto 2022. Tento rok budeme súťažiť dodávku vonkajšieho a vnútorného interiéru, verejné obstarávanie bude zverejnené 31. januára 2022. Nové zariadenie sa týka všetkých – návštevníckych, spoločenských, ale aj administratívnych a odborných pracovísk, čo predstavuje 28 tisíc m2 plochy. Predpokladaná hodnota zákazky bola po posúdení Útvaru hodnoty za peniaze stanovená na 2 880 000 eur bez DPH. Opäť deklarujeme plán sprístupniť budovu aj bez interiéru a stálych expozícií, pretože by sme radi verejnosti prezentovali rekonštrukciu ako tému, ukázali stavbu aj mechanizmus galérie, a to prostredníctvom prehliadok, lektorských výkladov, atraktívnych programov a iných kreatívnych a vzdelávacích aktivít. Národná galéria v 21. storočí – to nie sú iba výstavné siene – to je aj priestor a zároveň nástroj určený na kultiváciu spoločnosti, a práve na túto úlohu sa v prvej fáze chceme zamerať.

Alexandra Kusá

generálna riaditeľka SNG

Ako riešime havarijný stav Galérie Ľudovíta Fullu?

V Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku sú prezentované diela jednej z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia, tvorba Ľudovíta Fullu si získala aj medzinárodné uznanie. Výnimočná je aj samotná budova – moderná, netradične komponovaná architektúra bola v roku 2012 vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Stavba galérie sa ale nevyhla komplikáciám. Dobové dokumenty dokazujú, že niektoré kolaudačné chyby a nedostatky neboli nikdy poriadne vyriešené a za viac ako 50 rokov galéria neprešla žiadnou zásadnou rekonštrukciou. V celom objekte sú zastarané elektrické rozvody, prehrdzavené rozvody vody, nevyhovujúca pôvodná kanalizácia, tepelnoizolačné vlastnosti objektu a svetelno-klimatické podmienky v expozícii.

Jedným z dvoch najzávažnejších problémov je narušená statika – kvôli vyplavovaniu podložia klesá časť objektu. Dôsledkom nerovnomerného sadania je zväčšujúca sa horizontálna trhlina v obvodovej stene, porušené átrium, deformácia okenných konštrukcií v celom objekte, praskanie veľkoformátových sklenených výplní. Porušený je aj zvod dažďovej vody zo strechy prízemnej časti, čo spôsobuje zatekanie do výstavnej siene na prízemí. Druhým, aktuálne ešte vážnejším problémom z pohľadu ochrany diel Ľ. Fullu, je stav strechy a intenzívne zatekanie v stálej expozícii na poschodí. Stav sa rýchlo zhoršuje, voda poškodzuje nielen interiér. Obraz Jánošíkova družina musel byť v závere minulého roka demontovaný a odvezený do depozitára.

Aktuálny stav objektu je stále väčšou prekážkou pri zabezpečení ochrany zbierkových predmetov nevyčísliteľnej hodnoty, preto je až do času zrekonštruovania objektu jediným možným riešením deinštalácia expozície diel Ľudovíta Fullu a ich prevoz do bezpečia depozitára. O rekonštrukciu GĽF sa SNG uchádza už dlho. Galéria má vypracovanú projektovú dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu objektu a disponuje platným stavebným povolením. Preto sme veľmi radi, že ju MK SR zahrnulo do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok, ktoré by sa mali riešiť v súvislosti s Plánom obnovy.

Na zhoršenú situáciu budovy upozorňuje aj aktuálna výstava v GĽF Trinásta komnata, ktorá netradičným spôsobom zviditeľňuje a kriticky poukazuje na problémy všeobecnejšieho charakteru – skutočný stav a podmienky pre vznik a prezentáciu umenia a kultúry na Slovensku.

Zuzana Gažíková

riaditeľka vysunutého pracoviska Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku

Čo sa deje s pavilónom ČR a SR v Benátkach?

V lete 2019 počas konania výstavy silná búrka značne poškodila sklený svetlík pavilónu Českej a Slovenskej republiky v Benátkach, ktorý sa musel po provizórnej oprave a po skončení výstavy uzavrieť. Z dôvodu havárie a dlhodobo zlého stavu pavilónu zástupcovia MK SR, MK ČR, NG Praha a SNG rozhodli o jeho rekonštrukcii, dohoda „dozrela“ koncom roka 2019. Výstavný cyklus sa preto prerušil a NG Praha ako poverený správca pavilónu začala s projektovou prípravou rekonštrukcie. V roku 2020 v súvislosti s pandémiou sa benátske bienále nakoniec nekonalo a k pavilónu za ten čas vznikol projekt, ktorého autormi sú architekti Miroslav Cikán a Pavla Melková. Zamerali sa predovšetkým na funkčnú obnovu s dôrazom na citlivý prístup k stavbe. K pripomienkam zo strany SNG náš partner – NG Praha pristúpila kolegiálne a ústretovo. Rýchlosť postupu prác je kontinuálny, nepretržitý a adekvátny komplikovanej pandemickej situácii. Výstavný program bude obnovený hneď po ukončení rekonštrukcie – dvojročný cyklus v podobe výstavy architektúry a výtvarného umenia bude pripravovať SNG.

Alexandra Kusá

generálna riaditeľka SNG

Rekonštrukcia SNG v Bratislave

Pár pohľadov na stavbu

Depozitár

Depozitáre, teda „sklady pre umelecké diela“, sú jedným z veľkých prínosov rekonštrukcie. Konečne budú všetky zbierky národnej galérie pod jednou strechou. Sú v samostatnej budove – depozitárnom dome, prezývanom Sarkofág. Je to päť klimaticky vyhovujúcich podlaží plných rôznych zakladačov na papier, sochy, sklo, obrazy, výkresy, keramiku na celkovej ploche 1 844 m2. Červené bomby sú súčasťou plynového hasiaceho systému – hasiť vodou by totiž v tomto prípade nebolo rozumné.

Átrium

Veľké Átrium je celkom nový priestor, ktorý vznikol zastrešením niekdajšieho amfiteátra. Základom je obrovská hala – na výšku Vodných kasární, kde sa stretáva pôvodné murivo kasární, nadstavaná Dedečkova knižnica a nová rampa prepájajúca oba objekty. Využívať by sme ju chceli skôr na spoločenské udalosti, než na vystavovanie umenia a už teraz je zrejmé, že bude patriť k vizuálne veľmi pôsobivým priestorom nového areálu.

Átrium – prvky

Vybrali sme tri príklady udržateľného a zároveň pamiatkovo inteligentného prístupu k architektúre

Rokov. Prinášame pozitívne príklady možných využití pôvodných estetických aj technických hodnôt. Tento prístup sme pri rekonštrukcii uplatnili viackrát a dúfali sme, že sa stane príkladom hodným nasledovania. Vidíme opravené mramorové schodisko v administratívnej budove; ďalej keramické tvárnice, ktoré preniesli spod knižnice, očistili a dnes z nich je vybudovaný monumentálny dekoratívny plot, ktorý je nezamýšľaným pútačom, keďže ho je vidieť už od Nemeckého veľvyslanectva; fasádu Sarkofágu – depozitárneho domu, ktorá je celá z hliníkových profilov zo starej budovy.

Premostenie

Premostenie nie je len krásny priestor, veľa prirodzeného svetla a čisté tvary – daň za toto všetko sú komplikované vzduchotechnické systémy a skrytá fyzika – celá táto divácky neviditeľná nevyhnutnosť je už hotová. Zostáva obložiť interiér v galériách s pohľadom na Dunaj a položiť parkety.

Fasády

Fasády sú hotové už dlhšiu dobu. Tieto živé stretnutia historickej budovy, 70. rokov a súčasnej architektúry len ukazujú, že cesta opráv, zachovania a premyslených konceptov prinesie do nášho mesta nadčasovú kvalitu.

Administratívna budova

Tak ako Premostenie aj administratívna budova „išla dole“ na úplné základy, to znamená, že celá fasáda a všetky steny tohto šesťposchodového objektu sa odstránili. Neopravovali sme iba „črevá“, ale transplantovali sme aj kožu a vystužili kosti. Teraz máme pred sebou už len kladenie kobercov.

Vodné kasárne

Tento objekt bol plný nečakaných nástrah – historická budova bola opakovane prestavovaná, pri stavebných prácach sme našli napríklad aj nezakreslenú pivnicu a stenu vypchatú starými handrami. Aj tu sme nechali niekoľko nájdených pôvodných prvkov, napríklad kamenné stĺpy v prízemí. Zaujímavým momentom sú pre nás zákutia, kde historická architektúra naberá ladnosť bielej moderny. V celých kasárňach je už vyliata terazzová podlaha, ktorá musí byť prikrytá, aby sa nezničila – jej farba a úprava podporia príjemný pocit zo svetelnej pohody v nových priestoroch.

