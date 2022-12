Slovenská národná galéria po 21 rokoch (po)otvára nový galerijný areál

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie sa dostala k svojmu záveru. Galéria po prvýkrát (po)otvorí verejnosti svoje obnovené priestory v nedeľu 11. decembra 2022. Počas tohto dňa si budú môcť návštevníci a návštevníčky užiť celodenný program pre deti aj dospelých, dve úvodné výstavy, špeciálny projekt diel v architektúre a nadýchnuť sa jedinečnej novoty, na ktorú všetci dlho čakali.

Potreba rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie sa zrodila už pred 21 rokmi, keď musela vtedajšia riaditeľka Katarína Bajcurová z havarijných dôvodov nechať zatvoriť ikonické Premostenie od architekta Vladimíra Dedečka. Pre nevyhovujúce podmienky sa k nemu postupne pridalo aj uzavretie ďalších častí. Víťazný návrh na rekonštrukciu, dostavbu a modernizáciu areálu SNG od architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka z ateliéru BKPŠ sa realizoval od roku 2016 do 26. októbra 2022, keď SNG úspešne prebrala zrekonštruované priestory od Zhotoviteľa stavby.

„Rekonštrukcia národnej galérie bola s nami tak dlho, že je pre mňa zvláštne a nečakane ťažké uchopiť jej koniec. Riskujúc veľké slová, naozaj si myslím, že toto je historická chvíľa, a to nielen pre galériu, ale aj pre našu krajinu. Je to najväčšia kultúrna stavba, ktorú sme začali a dokončili po revolúcii. Je to naša vizitka, o ktorú sa zaslúžila tvrdá práca mnohých, vrátane ľudí z kultúrnej obce a rezortu, kolegov/kolegýň zo SNG, architektov a projektantov, dodávateľov, samotných stavbárov a mnohých ďalších,‟ hodnotí generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

„Prvé, čo mi pri otvorení SNG napadne, je slovo – konečne. Úprimne, ide o unikátny počin, ktorý so sebou prináša obrovský prínos nielen pre umeleckú obec, ale aj pre všetkých návštevníkov/návštevníčky a priaznivcov vizuálneho umenia. Hoci by som si rada prisvojila zásluhy, keďže k samotnému otváraniu dochádza počas môjho vedenia rezortu, ďakujem v prvom rade skvelému tímu na Ministerstve kultúry SR a za podporu Ministerstvu financií SR. To najväčšie ďakujem a uznanie si za ukončenie rekonštrukcie SNG zaslúži generálna riaditeľka galérie Alexandra Kusá, jej zamestnanci a zamestnankyne. Vďaka ich precíznej práci a láske ku kunsthistórii opätovne nadobúdame monumentálne reprezentatívne priestory, ktoré si naše umenie zaslúži,‟ hovorí ministerka kultúry SR Natália Milanová.

Dokončenie tohto náročného projektu je míľnikom pre slovenskú kultúru, umeleckú scénu, ale aj pre samotné hlavné mesto, ktoré dostane úplne nový verejný priestor pre trávenie voľného času na brehu Dunaja. „Príprave a realizácii projektu stavby areálu národnej galérie sme sa s kolektívom našich kolegov venovali 17 rokov. Bol to proces dlhý so všetkými peripetiami architektonickej profesie. Našou snahou bolo vytvoriť autentické dielo, v ktorom sú skĺbené štyri posledné storočia architektúry, priestory pre modernú prevádzku inštitúcie a prezentáciu našej výtvarnej kultúry. Či a ako sa nám to podarilo, povie história,‟ rekapitulujú architekti Martin Kusý a Pavol Paňák.

SNG sa rozhodla nečakať na kompletne vybavený interiér či stále expozície a novú budovu bude (po)otvárať postupne. „Väčšina areálu SNG bola uzavretá 21 rokov, a keď sa nám hotová stavba dostala konečne do rúk, chceme sa o ňu podeliť aj s celou verejnosťou, ktorej galéria právom patrí, ešte pred Vianocami,‟ zdôvodňuje Kusá.

Preto SNG (po)otvorí svoje priestory na (staro)novej adrese Rázusovo nábrežie 2 v nedeľu 11. ecembra s bohatým celodenným programom a prvými výstavami. Návštevníci/návštevníčky si novú SNG môcť užiť do 21. decembra. Po novom roku bude galéria vzhľadom na veľkosť a potrebu zabezpečenia plynulej prevádzky fungovať na základe regulovaných vstupov – individuálnych prehliadok budovy a výstav, na ktoré sa budú môcť ľudia prihlásiť. Esterházyho palác, ktorý bol počas rekonštrukcie jediným výstavným priestorom bratislavskej SNG, sa pre verejnosť uzavrie 5. decembra a bude opäť otvorený spolu s novou budovou po novom roku. „Budeme ale robiť všetko pre to, aby sme mohli čím skôr fungovať v normálnom režime počas plných otváracích hodín. Všetky aktuálne informácie budeme včas komunikovať,‟ uzatvára Kusá. Galéria bude v priebehu roka 2023 postupne sprístupňovať aj stále expozície, kinosálu, modernú knižnicu, kaviareň a galerijné kníhkupectvo.

Novými priestormi SNG prevedie návštevníkov/návštevníčky úvodná výstava Prológ. 12 farieb reality, na ktorej uvidia diela starého, moderného aj súčasného umenia vo vzájomných dialógoch a viac či menej prekvapivých vzťahoch. Cez netradičné spojenia diel z rôznych historických období získajú pohľad na pestrosť zbierok SNG a spoznajú umelecké diela, ktoré do nich pribudli za ostatných 30 rokov. Uskutočnenie prvej výstavy v „novom“ prostredí podporil dlhoročný generálny partner SNG Tatra banka. Pri prechádzke budovou ich bude sprevádzať aj netradičný projekt s retro názvom Monumentálky, vďaka ktorému natrafia na sochy a diela úžitkového umenia v rôznych zákutiach galérie a presvedčia sa o tom, že umeniu to spolu s architektúrou svedčí.

Ďalšou novinkou, na ktorú sa galerijné publikum môže tešiť, je interaktívna výstava Prečo (ume)nie?, ktorá odpovedá na najčastejšie otázky spojené s umením pomocou vybraných diel. Na výstave, ktorú podporil partner Kia Sales Slovakia, bude možné do niektorých diel vstúpiť, zanechať na nich svoju stopu či pomocou nich vytvárať vlastnú zvukovú a vizuálnu projekciu a užiť si tak spojenie s umením.

Program 11/12

UŽ! (po)Otvorenie novej SNG

Nedeľa / 10.00 – 20.00 / SNG – Rázusovo nábrežie 2 / vstup voľný

10.00 Vitajte! Otvárame brány

10.00 – 18.00 Tvorivá výprava: Dobrodružstvo s Ester N

Objavujte novú budovu SNG s celou rodinou! Cez príbeh dvanásťročnej hrdinky knihy Kde je Ester N? preskúmate rôzne miesta – aj také, kde sa bežne nedostanete. Všimnete si zaujímavé detaily, zákutia či výhľady a užijete si nové priestory pri tvorivých zadaniach. Príďte na dobrodružnú výpravu s mapou po galérii!

10.00 – 19.00 Premietanie: Galéria na plátne

Spoznajte SNG aj cez archívne audiovizuálne dokumenty a videá! Premietame celý deň v kinosále.

11.00 Dialóg: Prečo (ume)nie?

Musí byť umenie vždy krásne? Kto je umelec alebo umelkyňa? Potrebujú umelecké diela názvy? Ak si lámete hlavu nad podobnými otázkami, príďte na spoločný dialóg s galerijnou pedagogičkou Barborou Tribulovou. Predstaví vám sprievodcu k výstave Prečo (ume)nie? aj rovnomennú knihu, s ktorou môžete objavovať základné princípy vizuálneho umenia.

13.00 Prechádzka: Umenie v architektúre I. – úžitkové umenie

Výklad kurátorky Viery Kleinovej k vybraným dielam úžitkového umenia, ktoré sa stali súčasťou architektúry novej SNG v rámci projektu Monumentálky.

14.00 Prezentácia architektonického sprievodcu: Biela a červená

Uveďte do života spolu s nami čerstvo vydanú publikáciu – sprievodcu, ktorý vás prevedie zrekonštruovaným areálom SNG. Príbehy a zaujímavosti vám predstaví editorka a spoluautorka textu, kurátorka Eva Kotláriková.

14.00 – 17.00 Workshop: Skicuj, rysuj, tvor!

Zažite atmosféru architektonického ateliéru – navrhnite, nakreslite a vytvorte si model budovy na praktickom workshope pre rodiny s deťmi.

17.00 – 18.00 Prednáška: Projekt galéria

Prednáška Pavla Paňáka a Martina Kusého (Architekti BKPŠ), autorov projektu prestavby SNG, v kinosále.

17.00 – 20.00 DJ set: Rozhýbte seba aj novú SNG počas trojhodinového setu.

18.00 Prechádzka: Umenie v architektúre II. – socha

Výklad kurátorky Vladimíry Büngerovej k vybraným sochárskym dielam, ktoré sa stali súčasťou architektúry novej SNG v rámci projektu Monumentálky.

19.00 Tanečná performancia: Komplementarita

Ikonické Premostenie ožije vďaka tanečnej performancii k vystavenému dielu Stana Filka RETROOQS.F. 12 farieb reality (choreografia: Petra Fornayová).

20.00 Ďakujeme! Zatvárame brány

Vstupné: 2 € / dobrovoľné vstupné: 5 € a viac. V nedeľu 11. 12. vstup voľný.

