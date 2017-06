Slovenská obdoba WSOP – Slovak Series Of Poker štartuje už začiatkom budúceho týždňa!

Bratislava, 21.6.2017 ( WBN/PR ) – Už budúci pondelok vypukne v hlavnom meste Slovenska pokrové šialenstvo pod názvom Slovak Series Of Poker. Slovenská obdoba série turnajov WSOP, ktoré sa v Las Vegas konajú každý rok, sa v bratislavskej mekke pokru Banco Casino Bratislava uskutoční už po druhýkrát.

V najväčšom pokrovom kasíne v Banco Casino Bratislava sa rozpúta od 26. júna 2017 pokrový festival hodný svetových štandardov a pre nadšencov tejto obľúbenej kartovej hry pripravilo 15dní plných pokru. Slovak Series Of Poker sa v našom kraji uskutoční už po druhýkrát. V porovnaní s minulým rokom sa kasíno rozhodlo sériu pokrových turnajov rozšíriť o jeden zaujímavý turnaj, čo sa odrazí i na výške vyplatených výhier, ale aj hodnotných vecných oceneniach, ktoré si domov odnesú šampióni pokrových zápolení.

Šampiónom minuloročného Main Eventu SSOP sa stal cudzinec

Presne pred rokom sa SSOP uskutočnila po prvýkrát. V priebehu 13. dní sa odohralo 8 turnajov. Main Event pred rokom ovládol taliansky hráč, ktorý si odniesol 21.591 €, pričom hlavný turnaj mal minulý rok garanciu rovných 100.000 €. Tento rok sa rozšírenie Slovak Series of Poker prejaví i na garancii Main Eventu. Tí najlepší z najlepších si medzi sebou rozdelia 120.000 €. Šampión druhého ročníka Main Eventu SSOP si tak domov odnesie zaujímavejšiu ešte vyššiu sumičku ako víťaz predošlého ročníka.

V priebehu všetkých turnajov sa najlepším hráčom, ktorí si zahrajú pri finálových stoloch, vyplatí až 220.000€. Okrem finančných výhier si top hráči odnesú i päť trofejí vyrobených špeciálne pre Slovak Series of Poker. Profíci, či aj menej skúsení hráči, ktorí jednoducho skúšajú šťastie, si môžu o zaujímavé výhry zahrať v priebehu 15 dní. Turnaje štartujú 26.6.2017 a vyvrcholia spomínaným Main Eventom dňa 10.7.2017. Zápisné do turnajov sa pohybuje v rozmedzí od 10€ do 500€. Podrobné informácie o jednotlivých turnajoch nájdete na : http://www.bancocasino.sk/poker/events/195/slovak-series-of-poker-15-days-poker-festival

Slovensko sa vďaka Banco Casino Bratislava približuje k svetovým štandardom

Slovak Series of Poker usporadúva najluxusnejšie bratislavské kasíno po vzore majstrovstiev sveta v pokri, ktoré sa každoročne konajú v Las Vegas. Práve z tohto dôvodu sa kasíno rozhodlo obdarovať víťazov 6. turnajov hodnotnými zlatými náramkami, ktoré milovníci pokru poznajú zo Svetovej Série v Pokri v Las Vegas, pričom každý unikátny kúsok má hodnotu až 2.500 €.



O tom, že priaznivci pokru nájdu počas trvania Slovak Series Of Poker v Banco Casino Bratislava to pravé orechové, nie je pochýb. Súťažiť sa bude takmer v každej disciplíne pokru – prevažne však v najpopulárnejšej disciplíne No Limit Hold’em, ktorú všetci poznajú zo športových kanálov či filmov.

KONTAKTY:

http://www.bancocasino.sk/web/

www.facebook.com/BancoCasinoBratislava

https://www.instagram.com/bancocasinoba/

+421 908 024 024 alebo +421 905 209 209,

recepcia: +421 252 624 378, info@bancocasino.sk