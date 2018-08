Slovenská osemnástka v príprave na Hlinka Gretzky Cup podľahla Američanom, Čacho hovorí o väčšom sebavedomí

SYLVAN LAKE 5. augusta (WebNoviny.sk) – Hokejisti slovenskej reprezentácie do 18 rokov podľahli svojím americkým rovesníkom v prípravnom stretnutí pred blížiacim sa turnajom Hlinka Gretzky Cup (6. – 11. augusta v kanadskom Edmontone) vysoko 4:10.

Na ľade v Sylvan Lake od úvodu dominovalo domáce mužstvo, ktoré v sobotňajšom zápase využilo až štyri presilovky. Brankári Patrik Kozel a Dávid Borák si schuti zachytali, keďže Američania ich zasypali dovedna až 61 strelami.

Výsledok: Slovensko „18“ – USA „18“ 4:10 (1:2, 2:5, 1:3)

Góly: 19. D. Jendek (J. Eliaš, Mudrák), 28. M. Chromiak (Michal Mrázik), 36. M. Chromiak (Michal Mrázik), 49. Matej Ilenčík (Čajkovič, Valigura) – 3. Groll (Jutting), 13. Silianoff (Farinacci, Kaliyev), 24. Koster (Farinacci), 27. Paquette (Groll, Reid), 32. Farinacci (Silianoff), 33. Kaliyev (Miller, Robertson), 36. Groll, 53. Robertson (Nodler, Manicelli), 57. Feenstra (Robertson), 59. Robertson (Jutting, Nodler) Vylúčenia: 5:1, navyše Golian (Slovensko) 10 min osobný trest, presilovky: 1:4, oslabenia 0:0, strely na bránku: 28:61

Zostava Slovenska: Kozel (41. Borák) – Golian, O. Turan, Matej Ilenčík, Kňažko, Beňo, Hatina, Gajdoš, Mudrák – Michal Mrázik, Sojka, M. Chromiak – A. Valigura, Jellúš, Čajkovič – Turanský, J. Haščák, M. Volko – D. Jendek, J. Eliaš, Kormúth

Hlas (zdroj: hockeyslovakia.sk):

Viliam Čacho (hlavný tréner SR „18“): „Chlapci sa týmto prípravným zápasom zoznámili s tým, ako bude vyzerať turnaj. Vôbec sme nehrali to, čo sme si povedali, na začiatku sme boli veľmi zakríknutí a bojazliví. Aj keď prvá tretina skončila iba 1:2, najmä prvých sedem-osem minút bolo od nás veľmi slabých a len ťažko by sme hľadali hráča v našom tíme, ktorý chcel ísť na ľad. Toto budeme musieť do turnaja odstrániť, musíme byť viac sebavedomí. Hlavne v situáciách okolo našej bránky a v našom obrannom pásme musíme byť ďaleko aktívnejší, keďže dnes sme tam dávali nášmu súperovi veľmi veľa priestoru, z čoho následne rezultovali aj góly.“