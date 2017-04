Slovenská “osemnástka” zdolala na MS Švajčiarov, do play-off pôjde z tretieho miesta

POPRAD 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti zvíťazili nad Švajčiarmi 2:1 v utorkovom záverečnom súboji A-skupiny na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov v Poprade.

Tri body posunuli zverencov trénera Norberta Javorčíka na konečné tretie miesto v A-skupine a rozhodli o tom, že vo štvrťfinále bude súperom Slovákov druhý tím z konečnej tabuľky B-skupiny, čiže Rusi. Tí si poradili vo svojom záverečnom súboji v B-skupine v Spišskej Novej Vsi s Čechmi 5:4 po predĺžení.

Isté je aj to, že Slováci svoj štvrťfinálový zápas odohrajú vo štvrtok 20. apríla od 17.30 h v Poprade. Súpermi Švajčiarov vo štvrťfinále budú víťazi B-skupiny Američania. Zostávajúce dve štvrťfinálové dvojice tvoria: Fínsko – Česko a Kanada – Švédsko.

MS v hokeji do 18 rokov

A-skupina, Poprad – utorok – sumár:

Švajčiarsko – Slovensko 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 33. Kurashev (Hischier) – 32. Fafrák (A. Ružička, Liška), 42. Korenčík (Baláž)

Vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. rozhodovali: Holm (Švéd.), Thomson (USA) – Caillot (Fr.), Ondráček (ČR), 4496 divákov

Zostavy:

Švajčiarsko: Schmid – Matewa, Le Coultre, Berni, Geisser, Gross, Barandun, Schüpbach – Eggenberger, Hischier, Kurashev – Simic, Sigrist, Weibel – Petrig, Leuenberger, Döpfner – Riat, Müller, Patry – Kohler

Slovensko: Sklenár – Fehérváry, M. Ivan, Kupec, Žiak, Dúžek, Korenčík, Demo – Liška, A. Ružička, Fafrák – Hrehorčák, Miloš Roman, Krivošík – Baláž, Urbánek, Kövér – Stacho, Havrila, Regenda – Pospíšil

V úvode boli aktívnejší Slováci, aj keď do vyložených šanci sa ndostávali. Ako prvý vyskúšal pozornosť Schmida vo švajčiarskej bránke Kupec, neskôr Liška parádne štrikoval a Fadrák nedôrazne vystrelil. Švajčiari pohrozili prvýkrát v 9. min strelou Riata a potom počas presilovej hry pri vylúčení Fehérváryho. Skóre sa nemenilo. Švajčiarski hráči v druhej polovici prvej tretiny otočili v strelách na bránku z 1:4 na 5:4.

Aj v druhej tretine sa hralo rýchlo, dôrazne a Švajčiari vynikali aj skvelou hrou do tela. Na oboch stranách pribudli strely na bránku a začali padať aj góly. V 32. min otvoril skóre Miloš Fafrák po prihrávke Adama Ružičku, keď predtým obetavo vybojoval puk Adam Liška. Švajčiari kontrovali už o 44 sekúnd neskôr.

Prakticky do prázdnej bránky zakončil nepokrytý Philipp Kurashev, ktorého parádne našiel Nico Hischier – 1:1. Švajčiari chceli využiť moment prekvapenia, ale príležitosti Riata či Sigrista sa gólmi neskončili. Na druhej strane aktívny Fafrák vypichol súperovi puk na obrannej modrej a rútil sa sám na Schmida, tiež neuspel. V závere prostrednej tretiny prišla prvá slovenská presilovka, rovnako bez efektu.

V 42. min Jozef Baláž vystrelil z nemožného uhla a odrazený puk sa zrejme s prispením jedného zo švajčiarskych obrancov ocitol za chrbtom Schmida – 2:1. Náskok Slovákov mohol poistiť v 48. min Liška, po efektnej kľučke však trafil len do žŕdky švajčiarskej bránky a odtiaľ sa puk odrazil mimo nej.

V polovici tretej tretiny sa riat ocitol sám pred Sklenár, ten ho vychytal. Na druhej strane dvojica Regenda – Havrila spôsobila švajčiarskej obrane veľké problémy. Puk poskakoval niekoľko centimetrov pred bránkovou čiarou, ale cestu za ňu si nenašiel. Helvéti odpovedali strelou Leuenbergera, Sklenár schoval puk do lapačky. Hokej v struhujúcom tempe pokračoval až do konca. Švajčiarom k vyrovnaniu nepomohla ani záverečná hra bez brankára.

Hlasy

Norbert Javorčík (tréner SR”18″): “Švajčiari boli mimoriadne dobre pripravení na dnešný zápas, ale rozhodla naša nezlomná vôľa. Veľmi sme tento duel chceli vyhrať. Keď sme nehrali okulahodiaci hokej, nasadili sme bojovnosť, ktorá nás zdobila a vďaka tomu sme zápas so Švajčiarmi dohrali do víťazného konca. Mimoriadne kvalitný výkon podal brankár Sklenár, som rád, že máme dvoch kvalitných gólmanov v tíme pred štvrťfinále. Náš najbližší súper – Rusi sú veľmi dobre fyzicky pripravení, dobrí korčuliari a zruční hráči. Aj keď sa o nich hovorí ako o veľkých individualistoch, v týchto mládežníckych tímoch hrajú už aj mimoriadne kolektívne. Bude to veľmi náročný súper. Štvrťfinále bude pre nás zápas roka a urobíme všetko preto, aby nebol posledný.”

Juraj Sklenár (brankár SR”18″): “Švajčiari nás veľmi neprekvapili. Proti tomuto ich tímu hráme už niekoľko rokov, vedeli sme, čo od nich môžeme čakať. Chalani mi veľmi pomohli, zablokovali veľmi veľa striel. Hrali sme so srdcom a víťazstvo nás veľmi teší. Som vďačný trénerom, že mi dali dôveru do tohto zápasu, lebo stretnutie proti Kanade mi nevyšlo a potom zachytal Kubo Kostelný veľmi dobre. Neriešime, proti komu nastúpime. Ako počas celej sezóny, budeme chcieť zvíťaziť.”

Jozef Baláž (útočník SR “18”): “Bol to ťažký zápas, snažili sme sa hrať svoju hru, dodržiavať taktiku, čo sa nám podarilo a zvíťazili sme. Švajčiari sa s nami snažili korčuľovať, dobré nás napádali a prispôsobili sa našej hre. Trochu nás ale zaskočili, že s nami stíhali. Ja som sa rýchlo prispôsobil, celý čas som trénoval s partiou, takže som bol pripravený a čakal na svoju chvíľu. Pri našom druhom góle to Marek Korenčík poslal do rohu, videl som, že tam je voľný puk a nahodil som ho pred bránku do trmy-vrmy, napokon to tam padlo.”