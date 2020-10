Slovenská pošta má v dôsledku šírenia choroby COVID-19 problémy s medzinárodnou prepravou zásielok

Slovenská pošta, rovnako ako aj iné poštové podniky sveta, má problémy s výpravou zásielok do niektorých krajín. Problémy s medzinárodnou prepravou zásielok pretrvávajú v dôsledku šírenia choroby COVID-19 vo všetkých krajinách.

Pre zvyšujúci sa počet nakazených novým koronavírusom a s cieľom zamedziť ďalšiemu jeho šíreniu sa rozhodla Slovenská pošta koordinovať pohyb medzinárodnej pošty podľa situácie v krajinách celého sveta.

Omeškanie zásielok

Pretrvávajúca mimoriadna situácia, nedostatok prepravných kapacít a obmedzenia v leteckej preprave, ktorá je základným druhom prepravy zásielok, môžu spôsobiť podľa hovorkyne Slovenskej pošty Ivety Dorčákovej omeškanie medzinárodných zásielok.

Do krajín, kam nie je možné poštu doručiť, je pozastavené prijímanie zásielok (listové zásielky, balíky a zásielky EMS) od zákazníkov.

Kompletný zoznam krajín je uvedený na portáli pošty. Slovenská pošta hľadá alternatívne možnosti, ako zabezpečiť prepravu medzinárodných zásielok do zahraničia, preto prosí svojich zákazníkov o zhovievavosť pri ich doručovaní z ktorejkoľvek časti sveta.

Zásielky z Číny

V prípade, ak zákazníci chcú alebo potrebujú poslať zásielky do Číny, odporúča Slovenská pošta počkať. Číňania totiž od pondelka 5. októbra do nedele 11. októbra oslavujú štátny sviatok, tzv. Zlatý týždeň (Golden week), preto viaceré letecké spoločnosti pozastavili lety do tejto krajiny.

V dôsledku toho je pozastavená aj výprava listových zásielok, balíkov a EMS do Číny. V tomto období nebudú podacie pobočky Slovenskej pošty prijímať zásielky určené do Číny.