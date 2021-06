Slovenská pošta musí zaplatiť pokutu za vyše pol milióna eur, pochybila pri hodnote zákazky

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ukončil kontrolu postupu, aký zvolila Slovenská pošta, a.s., keď uzavrela Zmluvu o spolupráci pri využívaní Poštových kariet na služby elektronického stravovania so spoločnosťou GGFS s.r.o.

Porušili princíp transparentnosti

„V rozhodnutí úrad skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne princípu transparentnosti, keď danú zákazku kontrolovaný (Slovenská pošta) nezadával postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to v dôsledku nesprávneho stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ktoré malo za následok zníženie predpokladanej hodnoty zákazky pod finančný limit stanovený v zákone o verejnom obstarávaní,“ povedal v utorok predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Úrad uložil Slovenskej pošte pokutu v celkovej výške 615 441,88 eura.

Úrad má teda za to, že Slovenská pošta nesprávne určila predpokladanú hodnotu zákazky, čím sa vyhla postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Pokuta vo výške päť percent

„Pokiaľ by kontrolovaný stanovil predpokladanú hodnotu zákazky v čase zadávania predmetnej zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zahrnul do nej všetky plnenia, ktoré majú byť v rámci zákazky poskytované (t.j. náklady na prevádzkovanie systému a stravovanie vlastných zamestnancov kontrolovaného), tak je zrejmé, že kontrolovaný by bol povinný predmet zákazky obstarávať postupom zadávania zákazky zodpovedajúcim takto určenému finančnému limitu, a to postupom pre zadávanie nadlimitnej zákazky obstarávateľom,“ dodal Hlivák.

„V prípade Slovenskej pošty išlo o tak vážne porušenie zákona o verejnom obstarávaní, pri ktorom úrad ukladá pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny. Keďže ale Slovenská pošta súhlasila so všetkými zisteniami úradu, úrad znížil pokutu o polovicu. Môžem ešte potvrdiť, že úrad na základe uzatvorených memoránd o spolupráci postúpi výsledok uvedenej kontroly aj na príslušné kontrolné orgány,“ uzavrel Hlivák.