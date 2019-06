Slovenská pošta postupne rozširuje svoju sieť automatických terminálov na balíky

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská pošta, a. s., ako domáci líder v oblasti balíkových služieb, postupne rozširuje svoju sieť BalíkoBOXov s nepretržitým výdajom zásielok.

V súčasnosti ich má na Slovensku už 53 v 28 mestách a siedmich obciach po celom Slovensku a do konca júna k ním pribudne ďalších sedemnásť.

Stratégia Pošta 2020

Najnovší automatický terminál s nonstop prevádzkou sprístupnila štátna poštová spoločnosť vo štvrtok v obci Chorvátsky Grob so šesťtisíc obyvateľmi v okrese Senec.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská, BalíkoBOXy sú umiestnené nielen na frekventovaných miestach pri obchodných centrách, ale posilňujú služby spoločnosti v obciach a mestách rastúcich v dôsledku prirodzeného pohybu obyvateľstva.

„Slovenská pošta chce byť tam, kde ju ľudia potrebujú. Je nevyhnutné prispôsobovať sa a posilňovať naše služby najmä na miestach, ktoré rastú vplyvom pohybu obyvateľov. Vnímame tieto zmeny na mape Slovenska a podľa stratégie Pošta 2020 postupne zefektívňujeme procesy a modernizujeme služby pre zákazníkov podľa ich potrieb,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.

Využívanosť BalíkoBOXov rastie

Riaditeľ úseku prevádzky Slovenskej pošty René Kubiš uviedol, že využívanosť BalíkoBOXov medziročne rastie o stovky percent a vie si predstaviť ich efektívnu sieť v počte tristo až štyristo kusov po celom Slovensku.

„Sme pripravení postupne investovať do automatizácie procesov a zlepšovania služieb pre zákazníkov. BalíkoBOXy sú moderný spôsob doručovania a odosielania balíkov a poskytujú zákazníkom želané pohodlie rýchlej, jednoduchej a vždy dostupnej služby,“ poznamenal Kubiš.

Starostka Chorvátskeho Grobu Vladimíra Vydrová informovala, že ich obec sa rýchlo rozrastá a počtom obyvateľov je už ako menšie mesto.

„Žije tu množstvo mladých a dynamických obyvateľov, ktorým BalíkoBOX ušetrí čas a zvýši kvalitu života. Terminál sme strategicky umiestnili približne v geografickom strede našej veľkej obce. Bude tak určite rovnako dobre slúžiť obyvateľom pôvodnej časti, ako aj novým generáciám žijúcim v časti Čierna Voda,“ dodala starostka s tým, že majú záujem aj o rozšírenie klasických poštových služieb v obci.

Približne deväť miliónov balíkov ročne

Na základe nezávislého prieskumu až 70 percent zákazníkov internetových obchodov si nechá doručiť svoj balík cez Slovenskú poštu. Ročne prepraví približne deväť miliónov balíkov, s medziročným nárastom zhruba o 25 percent.

„V porovnaní s tradičnou kuriérskou službou dokáže Slovenská pošta doručiť cez BalíkoBOXy niekoľkonásobne viac balíkov. Zatiaľ čo priemerný počet doručených balíkov kuriérom za jeden deň je približne 80, pri doručovaní do BalíkoBOXu počet balíkov výrazne stúpa,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská. Skúsenosti zo zahraničia uvádzajú od tisíc do tisíctristo balíkov za deň pri doručovaní do automatických terminálov.

Spoločnosť Slovenská pošta, a. s. so sídlom v Banskej Bystrici vznikla 1. januára 1993 ako štátny podnik a na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu sa pretransformovala 1. októbra 2004. Spoločnosť má základné imanie 214,3 mil. eur, jej akcie spravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.