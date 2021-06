Slovenská pošta rozhodne o prevádzke svojej pobočky v Matejovciach, v hre je aj presun do nových priestorov

Slovenská pošta ešte len rozhodne o tom, či jej pobočku v popradskej mestskej časti Matejovce nechá v prevádzke. Agentúru SITA o tom informovala jej hovorkyňa Iveta Dorčáková.

Jej zástupcovia si uprostred minulého týždňa obzreli priestory spoločnosti Tatramat, kam mesto navrhuje pobočku presunúť zo súčasnej budovy.

Tá je v zlom technickom stave, aj preto sa pošta rozhodla pobočku zrušiť. Tento zámer avizoval generálny riaditeľ pošty Martin Ľupták počas zasadnutia mestského zastupiteľstva v Poprade 11. júna.

Čakanie na cenovú ponuku

„Aktuálne čakáme cenovú ponuku nájmu obhliadaného nebytového priestoru, po jej vyhodnotení prijmeme rozhodnutie o prevádzke pošty v lokalite Poprad – Matejovce,“ vysvetlila Dorčáková.

Mesto Poprad si chce poštu v mestskej časti Matejovce udržať. Budovu, v ktorej v súčasnosti pošta sídli, je potrebné zbúrať a postaviť novú. Podľa generálneho riaditeľa by však išlo o obrovskú investíciu, ktorú si Slovenská pošta v súčasnosti dovoliť nemôže.

Dve zrušené pobočky

Zároveň priznal, že ak by budova v Matejovciach bola v technicky spôsobilom stave, prípadne, našli by vhodnejšiu budovu, namiesto tejto pobočky by sa zrušila pošta v mestskej časti Veľká.

V Poprade by mali byť zrušené dve pobočky Slovenskej pošty, okrem avizovanej v Matejovciach, aj pošta pri nemocnici. Ide o súčasť optimalizácie organizačnej štruktúry a rušenia kamenných pobočiek na Slovensku.

Poprad má veľa pôšt

Podľa riaditeľa Ľuptáka mal Poprad nadštandardne veľa pôšt. Povinné sú v tomto meste podľa jeho slov tri, Poprad ich má osem.

Pôvodne chcela Slovenská pošta v Poprade zrušiť tri svoje pobočky, po rokovaní s mestom napokon rozhodla o dvoch.