Slovenská pošta vydá pri príležitosti EYOF 2022 v Banskej Bystrici známku

Pri príležitosti Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) vydá Slovenská poštaznámku Šport: Európsky olympijský festival mládeže (EYOF). Známka bude mať nominálnu hodnotu 75 centov. Motívom známky je športová disciplína skok do výšky. V tlačovej správe to uviedla vedúca odboru komunikácie a marketingu Slovenskej pošty Jana Lukáčová.

Známka je vytlačená ofsetom kombinovaným so serigrafiou a má rozmery 33,9 x 26,5 mm. Spolu so známkou vychádza aj obálka prvého dňa s pečiatkou FDC, kde je dátum 23. 7. 2022 a domicil mesta Banská Bystrica. Aj tu je motívom skok do výšky.