Slovenská pošta: Zásielky z Ázie sú bezpečné. Nie je možné, aby v nich koronavírus prežil

Zásielky odosielané z Ázie sú bezpečné, nie je možné, aby v nich koronavírus prežil. Zároveň sa doposiaľ potvrdil prenos vírusu jedine spôsobom kontaktu s infikovaným človekom alebo zvieraťom. Vyplýva to z usmernenia hlavného hygienika Slovenska ako aj zo špeciálneho odborného stanoviska, ktoré si nechala Slovenská pošta vypracovať u pracovnej zdravotnej služby.

Prísne bezpečnostné pravidlá

„Bezpečnosť a zdravie zamestnancov ako aj zákazníkov sú základnou prioritou Slovenskej pošty. Práve zamestnanci Slovenskej pošty sa ako prví dostávajú do kontaktu so zásielkami pri snahe doručiť zásielky svojim majiteľom. Preto pri každodennej práci a manipulácii so zásielkami vo všeobecnosti platia prísne bezpečnostné pravidlá a postupy ochrany zdravia,“ informuje ďalej Slovenská pošta v tlačovej správe.

Tá aktívne sleduje vývoj situácie v spolupráci so Svetovou poštovou úniou a Ministerstvom zdravotníctva a v závislosti od vývoja situácie v Ázii je pripravená uplatniť nevyhnutné opatrenia. Ročne doručí Slovenská pošta viac ako 3 milióny zásielok z Ázie.

V záujme zníženia akéhokoľvek rizika čínska vláda vydala pokyn, ktorým je Čínska pošta povinná preventívne dezinfikovať všetky poštové zásielky, ktoré smerujú alebo prechádzajú cez Wuhan a jeho spracovateľské stredisko.

Žiadajú o zhovievavosť

V prípade medzinárodných zásielok určených pre provinciu Hubei (poštové smerovacie čísla 430000–449999) sa Čínska pošta skontaktuje s adresátom a podľa jeho preferencií doručí jeho zásielku tak, aby sa obmedzil akýkoľvek fyzický kontakt doručovateľa s adresátom zásielky, napríklad doručením do výdajných (balíkových) terminálov.

„Zákazníkov preto prosíme o zhovievavosť pri doručovaní medzinárodných zásielok z Ázie, nakoľko tieto preventívne bezpečnostné opatrenia môžu spôsobiť ich omeškanie a v niektorých prípadoch nebude možné získať písomné potvrdenie prevzatia poštovej zásielky. Prijaté opatrenia na čínskej strane eliminujú riziko prenosu koronavírusu aj pre poštové zásielky určené na export z Číny,“ uvádza ďalej Slovenská pošta.

Predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Peter Pellegrini sa ešte v pondelok stretol s krízovým štábom z dôvodu aktuálnej situácie okolo koronavírusu. Aj keď na Slovensku zatiaľ neevidujeme prípad ochorenia na tento vírus, hlavný hygienik SR Ján Mikas upozornil, že pri súčasných možnostiach cestovania nevieme vylúčiť, že sa takýto prípad vyskytne aj u nás.