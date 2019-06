Slovenská sezóna bude na Art Film Feste bohatá na premiérové uvedenia

KOŠICE 12. júna (WebNoviny.sk) – Programová sekcia Slovenská sezóna patrila v ostatných rokoch na Art Film Feste medzi divácky najobľúbenejšie časti programu. Podľa organizátorov k sympatickému faktu prispelo niekoľko príčin – slovenské filmy majú čo ponúknuť, sú žánrovo čoraz pestrejšie a na festivale ich často osobne uvádzajú tvorcovia či účinkujúci. 27. ročník najväčšieho domáceho filmového podujatia v tomto smere nebude výnimkou. Slovenská sezóna premietne necelé dve desiatky titulov, z toho takmer polovicu budú tvoriť úplné novinky.

Romantická tragikomédia Loli parádička (2019) nie je Art Film Festu cudzia. Scenáristicko-režijný debut dvojice otca a syna – Viťa a Richarda Staviarskych – prezentoval festival už vlani ukážkou a veselou párty. Tento rok premietne príbeh o trpkosti života v slávnostnej premiére za účasti početnej delegácie tvorivého a hereckého tímu, vrátane Michala Iľkanina a Kamily Mitrášovej, predstaviteľov ústredných úloh. V pitoresknom prostredí jarmokov sa beznohý predavač cukroviniek Milan zamiluje do Rómky Veroniky. Podarí sa nekonvenčnej dvojici obhájiť svoju lásku pred verejnosťou?

Očakávaným titulom spomedzi hraných filmov je aj snímka Casino.$k (2019) režiséra Jána Sabola. Divákov a diváčky zavedie do tajomného sveta hazardu, kde hra je životným pocitom. Ústrednou témou hviezdne obsadeného filmu však nie sú len príbehy, ktoré sa viažu k priestoru kasína. Za jeho múrmi, napríklad v politike, neraz prebiehajú omnoho väčšie hry – a na rozdiel od sveta pokru, ich pravidlá nie sú dané. Art Film Fest premietne tzv. „work in progress“ verziu filmu, ktorá do septembrovej distribučnej premiéry prejde drobnými technickými úpravami, publikum si ju však bude môcť plnohodnotne užiť. Účasť na premiére i autogramiáde filmu prisľúbili okrem štábu aj herecké esá Roman Luknár, Marek Majeský, Jana Majeská, Lucia Hurajová, Pavel Kříž a Ondrej Habiňák.

Pozornosť verejnosti priťahuje aj premiéra filmu Osamelí bežci: Ideme ďalej! (2019). Celovečerný dokumentárny „roadmovie“ rozpráva príbeh rovnomennej básnickej skupiny, ktorú v 60. rokoch minulého storočia založili poeti Ivan Laučík, Peter Repka a Ivan Štrpka. Inšpiratívny film o priateľstve a poézii Osamelých bežcov premietne festival za účasti režiséra Martina Repku, scenáristu Maroša Šlapetu a dvojice protagonistov – Petra Repku a Ivana Štrpku.

Známy dokumentarista Pavol Barabáš tiež nakrútil snímku o výnimočnej tvorivej osobnosti. Art Film Fest uvedie v premiére a za účasti režiséra novinku s názvom Svetozár Stračina (2019). Tá je holdom známemu skladateľovi, ktorý výrazne obohatil nielen etnografický hudobný repertoár, ale stál aj pri zrode množstva legendárnych filmových hudobných kompozícií – nezabudnuteľné sú napríklad jeho partitúry k ikonickým filmom ako Pacho, hybský zbojník, Sváko Ragan či Noční jazdci.

Film Tereza – náboj lásky (2019) je poctou žene, ktorá sa v živote nikdy, hoci bola mnohokrát zrazená na kolená, nevzdávala. Dnes už nebohá Tereza Gašparíková, známa prekladateľka a tlmočníčka, prežila život plný lásky i obety, v neposlednom rade aj vďaka postihnutej dcére. Dokumentárny film spomína na intenzívny súkromný i pracovný život ženy, ktorá sa ako tlmočníčka na najvyššej úrovni stretávala s hlavami štátov, ale aj s hviezdami Art Film Festu, pre ktorý dlhé roky pracovala. Festival snímku uvedie za účasti režiséra, syna hlavnej hrdinky, filmára a spisovateľa Petra Gašparíka.

Premiéra za účasti tvorcov čaká aj snímku BATAstories (2019) dokumentaristu a košického rodáka Petra Kerekesa. Originálny dokument zachytáva dôležité míľniky aj omyly spojené s budovaním veľkolepého rodinného baťovského impéria. Vo filme sa cieľavedome prelínajú tri hlavné roviny rozprávania: životopisná, súčasná a spomienková – postavená na výpovediach českých a slovenských „baťamanov“ roztrúsených po celom svete. Snímka sa totiž nesústredí len na československé korene a pôsobenie firmy, ale snaží sa postihnúť fenomén Baťa v medzinárodnom kontexte – navštívi aj Indiu, Keňu, Francúzsko či Brazíliu.

Cez portréty troch mníchov zachytáva celovečerný dokument Volanie (2019) neopakovateľnú duchovnú atmosféru a mystiku pravoslávneho kláštora na západe Ukrajiny. Režisér Erik Praus, ktorý spolu s ďalšími tvorcami premiéru snímky uvedie, v ňom s úctou pozoruje každodenný život mníchov, ale všíma si aj okázalú nádheru unikátneho prostredia. Cesta viery podľa neho nie je len výsadou vyvolených. Je otvorená pre každého, kto pocíti „volanie“.

Vietor. Dokumentárny triler (Wiatr. Thriller dokumentalny, 2019) je originálna dokumentárna esej o sile vetra fönového typu s názvom Halný, ktorý sa vyskytuje v Tatrách a okrem rozsiahlych materiálnych škôd spôsobuje miestnym obyvateľom aj psychické problémy. V poľsko-slovenskej koprodukcii vznikla snímka, ktorej hlavnou a mimoriadne aktuálnou témou je boj človeka s prírodou. Fascinujúci pohľad na život ľudí z horských oblastí nakrútil a osobne uvedie režisér Michał Bielawski.

Zvláštne uvedenie čaká na Art Film Feste pripravovaný film Cesta do nemožna (2019) režisérov Michaela Kaboša a Nora Držiaka. Triková snímka vyrozpráva dramatický životný príbeh Milana Rastislava Štefánika, ktorého životné osudy pripomínajú rozsiahly dobrodružný román. Výnimočne len na účely uvedenia na Art Film Feste v Košiciach, pri príležitosti Štefánikovho výročia sa autori rozhodli divákom predstaviť vybraté scény svojho trikového filmu v kontexte historických materiálov, nezverejnených archívnych materiálov a výpovedí historikov. Ide o jedinečnú príležitosť vydať sa spoločne s tvorcami do sveta fantázie a poodhaliť myšlienkovú mapu vznikajúceho filmu.

Medzinárodný filmový festival Art Film Fest začne v Košiciach už v piatok 14. júna a potrvá do soboty 22. júna 2019. Okrem spomenutých slovenských noviniek premietne aj viacero ďalších domácich filmov. Jeho publikum sa však bude môcť tešiť tiež na množstvo snímok zo zvyšku sveta, či viacero atraktívnych sprievodných podujatí. Viac informácií a kompletný program je k dispozícii na www.artfilmfest.sk.

