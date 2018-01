Slovenská skupina v Lige národov nemá podľa Kozáka favorita, Škrtel je spolovice spokojný

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) – Ruka českého niekdajšieho reprezentanta Vladimíra Šmicera pri stredajšom žrebe vo švajčiarskom Lausanne rozhodla o tom, že súpermi slovenskej reprezentácie v 1. skupine v rámci B-divízie európskej futbalovej Ligy národov 2018/2019 budú Česko a Ukrajina.

„Podľa mňa naša skupina nemá vyloženého favorita. Každopádne je zaujímavá,“ skonštatoval tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák v rozhovore pre oficiálnu internetovú stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a pokračoval: „Sú to naši zemepisní susedia. Budú to teda pre nás všetko derby zápasy, atraktívne pre hráčov i fanúšikov. Vedel by som si predstaviť aj inú skupinu, ale aký zmysel by malo o tom hovoriť? Keďže Rusko nemohlo byť spolu s Ukrajinou, už sa tie možnosti zmenšili, ale treba hrať s tými, koho nám osud nadelil. V B-divízii nie je ani jedno mužstvo, o ktorom by sme mohli povedať, že nastúpime a dvakrát ho zdoláme.“

Veľmi dobrá previerka

K vylosovanej dvojici protivníkov sa vyjadril aj kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel: „Žreb, ktorý nám za súperov dal Česko a Ukrajinu, nie je najľahší. Na druhej strane z tých súperov, ktorí tam boli, je ťažké si vybrať, pretože v tejto súťaži boli do divízií dané tímy na približne rovnakej výkonnostnej úrovni. Každý z nich má svoju kvalitu. Či už sme dostali Čechov a Ukrajincov alebo by nám vyžrebovali niekoho iného, boli by to rovnako ťažké zápasy. Myslím si, že to bude pre nás veľmi dobrá previerka.“

Slovenská futbalová reprezentácia má s obomi súpermi nepriaznivú bilanciu. S Ukrajincami sa Slováci dosiaľ stretli šesťkrát (bilancia 1-3-2, skóre 6:7), najčerstvejšie meranie síl sa uskutočnilo vlani 10. novembra v Ľvove, zverenci Jána Kozáka v prípravnom súboji prehrali 1:2. Proti Čechom nastúpili na úrovni A-tímom Slováci dosiaľ desaťkrát: na konte majú tri víťazstvá, dve remízy a päť prehier (skóre 10:21). Dosiaľ posledná vzájomná konfrontácia sa konala 31. marca 2015 v Žiline, hostitelia v prípravnom dueli zvíťazili 1:0 gólom Ondreja Dudu.

Česko je svojský súper

„Pre nás bude Česko už vždy svojský súper. A je to dávno, čo sme hrali vzájomný zápas, pritom je to atraktívny súboj pre obe strany a pre všetkých, ktorí sa na ňom zúčastnia. Rivalita je správny náboj, aj viacerí naši hráči si želali tohto protivníka, rovnako českí futbalisti chceli Slovensko. Budú to nepochybne dobré zápasy, Česi majú za sebou zložitejšie obdobie, ale už sa našli, my sa musíme zodpovedne pripraviť, hráči musia byť v dobrej forme,“ uviedol 63-ročný kouč Ján Kozák. Rodák z Matejoviec nad Hornádom na otázku, či ovplyvnil žreb výber súperov pre reprezentáciu na júnový asociačný termín, skonštatoval: „Som rád, že máme garantovaný medzištátny program na marec, turnaj v Thajsku bude dobrá previerka. Nemáme veľa možností na získavanie informácií o ďalších adeptoch pre mužstvo, navyše od septembra sa hrajú už len ´ostré´ zápasy – najprv Liga národov, potom v roku 2019 kvalifikácia ME. Radi by sme teda naplno využili júnový termín. Predstava je jeden zápas vonku a jeden doma; chceme, aby si naši fanúšikovia užili našich hráčov.“

Vladimír Šmicer splnil želanie Martina Škrtela len spolovice. „Osobne som si prial Česko a Turecko. Čechov preto, lebo to budú derby stretnutia atraktívne nielen pre fanúšikov, ale aj pre nás hráčov. A Turkov preto, lebo tam teraz pôsobím, s ich reprezentantmi sa stretávam v lige a v ich národnom tíme by som mal aj viacero spoluhráčov. Toto mi teda nevyšlo, spokojný som teda len na päťdesiat percent,“ vyjadril sa 33-ročný stopér Fenerbahce Istanbul a doplnil: „Zápasy s Čechmi mali vždy náboj. Vždy to boli duely na ostrie noža a verím, že to tak bude aj teraz. Dúfam, že či už sa bude hrať u nás, ale aj u nich, tak štadión bude v oboch prípadoch vypredaný a fanúšikovia utvoria výbornú atmosféru.“

Rozhodnú detaily

Handlovský rodák, ktorý má na konte 95 štartov a 6 gólov v najcennejšom drese, niekoľkokrát zažil zápasy proti Česku. „Najradšej si spomínam na ten, ktorý sme hrali v Prahe a bola to kvalifikácia na MS 2010 – vyhrali sme 2:1. Bolo to o to senzačnejšie, že pár dní predtým sme prehrali s Anglickom vysoko 0:4. Dá sa povedať, že do Česka sme po takomto zlom výsledku išli s malou dušičkou. My sme napokon zvíťazili a dodnes si pamätám na tie zimomriavky, ktoré som mal nielen ja, ale všetci naši hráči, keď sme videli, koľko fanúšikov zo Slovenska nás vtedy prišlo podporiť. Utvorili nám v Prahe domácu atmosféru, tie oslavy s nimi potom stáli za to. Na tieto chvíle budeme spomínať do konca kariéry,“ poznamenal Martin Škrtel a vyjadril sa k Ukrajine, ktorej Slováci pred dvoma mesiacmi podľahli v Ľvove 1:2: „Ukrajina je, samozrejme, ťažký súper, o čom sme sa mali možnosť presvedčiť v zápasoch v kvalifikácii. Máme spomienky aj na nedávne stretnutie v Ľvove. Hoci to bol len prípravný duel, mal svoju úroveň, tempo a obidve mužstvá ukázali svoju kvalitu. Hoci sme prehrali, myslím si, že výkon nebol zlý. Duely s nimi budú vyrovnané rovnako ako tie s Čechmi. Celkovo bude skupina kvalitatívne vyrovnaná, rozhodnú detaily, aktuálna forma hráčov, ale aj mužstva. Veľkú úlohu zohrajú aj fanúšikovia i šťastie. Verím, že to bude na našej strane, pridáme k nemu kvalitu a skupinu dokončíme tak, že z nej postúpime ďalej – do A-divízie.“

Kouč slovenskej reprezentácie vníma koncept Ligy národov ako dobrý krok zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA). „S prípravnými zápasmi mávali menšie zväzy problémy, tie duely často nemali patričný náboj, to sa stretnutiam v Lige národov určite nestane. Náš prístup je však stále rovnaký, na každý medzištátny zápas ideme stopercentne nachystaní,“ dodal Ján Kozák.