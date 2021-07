Slovenská sporiteľňa a Visa posilňujú svoje partnerstvo uvedením udržateľných kariet na Slovensku

Slovenská sporiteľňa bude odteraz vydávať iba Visa karty vyrobené z rozložiteľných alebo recyklovaných materiálov. Zároveň sa predlžuje ich platnosť z troch na štyri roky, čo prinesie aj výraznú úsporu materiálu.

Spoločnosť Visa rozširuje svoje iniciatívy tak, aby svoje produkty, služby, siete, dáta, odborné znalosti v oblasti platieb a aj svoju značku využila na podporu udržateľného obchodovania a na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Spoločnosť Visa dnes oznámila svoje strategické partnerstvo so Slovenskou sporiteľňou pri identifikácii nových príležitostí v uplatnení možností elektronických platieb a siete Visa smerom k dosiahnutiu udržateľnej budúcnosti.

Podľa nedávneho prieskumu CPI Consumer Insights medzi používateľmi debetných a kreditných kariet, ktorý uskutočnila nezávislá výskumná spoločnosť, 73 percent[1] respondentov uviedlo, že považujú za „dôležité“, aby ich finančná inštitúcia zohľadňovala životné prostredie, a viac ako 57 percent[2] by malo záujem o kartu vyrobenú z recyklovaných materiálov.

Spolupráca spoločnosti Visa a Slovenskej sporiteľne je súčasťou úsilia spoločnosti Visa podporovať v rámci svojej siete nízkouhlíkovú budúcnosť. Táto podpora zahŕňa:

Partnerstvá podporujúce udržateľnosť v oblasti platobných kariet a účtov

Lokálne iniciatívy podporujúce udržateľné správanie, napríklad v oblasti mobility a cestovania

Rozvoj poznatkov v oblasti udržateľnosti na podporu všetkých obchodných partnerov, ktorí sa snažia pochopiť, čo spotrebiteľov odrádza a čo ich naopak povzbudzuje k udržateľnému životnému štýlu

Používanie platforiem značky na inšpiráciu udržateľného životného štýlu medzi miliónmi spotrebiteľov

„Spoločnosť Visa sa zaviazala presadzovať udržateľnosť vo všetkom, čo robíme, od stopercentne obnoviteľnej energie, vďaka ktorej spracúvame transakcie v našich dátových centrách, až po udržateľné materiály kariet, ktoré majú v peňaženkách užívatelia,“ povedal Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Česko, Slovensko a Maďarsko. ,,Naša spoločnosť neúnavne pracuje na tom, aby zabezpečila rýchle, pohodlné a bezpečné pokročilé digitálne platby a spája sa pri tom s tými najlepšími, ako je Slovenská sporiteľňa,“ dodal.

„Našim cieľom je, aby sme klientom neustále prinášali užitočné inovácie, vďaka ktorým môžu pohodlne platiť. Dlhodobo im ponúkame najobľúbenejšie riešenia na platenie mobilom či hodinkami, tiež sme spustili odmenu za platbou kartou vďaka inovácii Moneyback. Navyše, ako prvá banka na trhu prinášame ekologické platobné karty. Veríme, že naše partnerstvo so spoločnosťou Visa ešte posilní našu pozíciu digitálneho a zodpovedného lídra na Slovensku,“ uviedol Zdeněk Románek, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Slovenská sporiteľňa a Visa posilňujú dlhodobú spoluprácu pri vývoji platobných riešení uzatvorením exkluzívnej dohody o vydávaní platobných kariet. V praxi to znamená, že všetky nové platobné karty Slovenskej sporiteľne budú označené logom Visa.

Slovenská sporiteľňa a spoločnosť Visa spolupracujú na slovenskom trhu už od roku 1994. Slovenská sporiteľňa sa vtedy stala prvou bankou na Slovensku, ktorá získala licenciu na vydávanie a prijímanie všetkých druhov kariet spoločnosti Visa. Ich spoločným cieľom je už vyše štvrťstoročie prinášať konečnému spotrebiteľovi možnosť jednoducho, rýchlo a bezpečne platiť. Visa a Slovenská sporiteľňa pokračujú v utváraní fyzického a digitálneho trhu s kreditnými alebo debetnými kartami na Slovensku, vyzdvihujúc najmä mobilné platby a stoja čoraz viac v centre pohybu peňazí. Platby telefónom alebo hodinkami získavajú na popularite a Slováci čoraz častejšie nakupujú aj online[3].

