Slovenská sporiteľňa v spolupráci s NN Slovensko spúšťa predaj dôchodkových sporení

BRATISLAVA 2. marca 2018 (WBN/PR) – Vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne sa už môžete zapojiť do druhého aj tretieho dôchodkového piliera. Najväčšia slovenská banka totiž začala spolupracovať s NN dôchodkovými spoločnosťami, ktoré majú v oblasti dôchodkového sporenia najdlhšiu tradíciu na Slovensku.

Od začiatku marca si tak záujemcovia o dôchodkové sporenie môžu v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne zriadiť starobné dôchodkové sporenie s NN dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkové dôchodkové sporenie s NN Tatry – Sympatia. „V pobočkách chceme ponúkať finančné služby pre všetky životné situácie. S prechodom do dôchodku sa zvyčajne spája výrazné zníženie príjmu, a my sa snažíme ľuďom pomôcť, aby sa ich táto zmena dotkla čo najmenej,“ hovorí Zdeněk Románek, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za retailové bankovníctvo. Zároveň dodáva: „Spolupráca so spoločnosťou NN bola pre nás logickým krokom, keďže ponúka nielen druhý, ale aj tretí pilier.“

„Som nesmierne rád, že si klienti môžu odteraz uzatvoriť druhý a tretí pilier i na pobočkách Slovenskej sporiteľne. Chceme byť pre klientov dostupnejší a napĺňať ich potreby. Záleží nám na ich budúcnosti a chceme, aby sa mohli na nás vždy a všade spoľahnúť. Slovenská sporiteľňa je najväčšia banka na Slovensku a hlavným cieľom našej spolupráce je ponúknuť ľuďom komplexné služby, pričom myslíme aj na ich finančnú budúcnosť na dôchodku,“ hovorí Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN dôchodkových spoločností.

Dôchodkové zabezpečenie – veľká neznáma?

Naštartovaniu spolupráce s NN dôchodkovými spoločnosťami predchádzalo niekoľkomesačné testovanie v žilinskom a prešovskom regióne. „Tu sa ukázalo, že mnoho ľudí nemá o dôchodkovom zabezpečení dostatočné informácie, a tiež si myslia, že na to, aby riešili svoju finančnú situáciu v dôchodku, majú ešte dosť času,“ uvádza Románek.

Skúsenosti z praxe tak potvrdzujú vlaňajšie zistenia Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií, podľa ktorých sa do druhého piliera zapája len 30 % ľudí prichádzajúcich na trh práce. „Keď však klientom situáciu vysvetlíme a ukážeme im, aké sú ich možnosti, záujem o vstup do systému výrazne rastie,“ popisuje člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Príspevok zamestnávateľa je škoda nevyužiť

Rovnako sa ukázalo, že zamestnanci často netušia, či ich zamestnávateľ poskytuje príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Podľa generálneho riaditeľa NN dôchodkových spoločností sa tak pripravujú o peniaze, ktoré mohli mať, takpovediac, zadarmo. „Niektorí zamestnávatelia prispievajú bez ohľadu na výšku príspevku zamestnanca, iní dorovnávajú jeho vklad. Každopádne platí, že z pohľadu sporiteľa ide o príspevok, ktorý je veľká škoda nevyužiť,“ vysvetľuje Brudňák. Veľkým plusom doplnkového dôchodkového sporenia je tiež možnosť zníženia základu dane o zaplatené príspevky, a to do výšky 180 eur ročne. To znamená, že pri pravidelnom príspevku 15 eur mesačne využíva klient maximálnu daňovú úľavu a ušetrí v danom roku na dani 34,20 eur.

Zdeněk Románek považuje zapojenie sa do druhého, a pokiaľ možno aj do tretieho piliera za jedno z najzodpovednejších rozhodnutí, ktoré môžeme urobiť. „Tu jednoznačne platí – čím skôr, tým lepšie. Demografická krivka je neúprosná a vytvoriť si popri štátnom dôchodku aj ďalší zdroj financií je niečo, s čím by sme nemali váhať.“