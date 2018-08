Slovenská štafeta žien skončila vo finále v Berlíne ôsma, za Rumunkami zaostali o sedem stotín

BERLÍN 12. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská štafeta žien na 4 x 400 m v zostave Emma Zapletalová, Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková skončila na európskom šampionáte v Berlíne vo finále na ôsmej priečke časom 3:32,22 min, keď len o 56 stotín zaostala za národným rekordom štvorice z ME 2016 v Amsterdame. Slovenky sa dlho držali na siedmej priečke, o ktorú ich však v závere obrali Rumunky – o 7 stotín.

Bola to historicky prvá účasť akéhokoľvek slovenského seniorského kvarteta, štvorstovkárskeho alebo šprintérskeho, vo finále vrcholného podujatia v ére samostatnosti. Slovenská štafeta na 4 x 400 m štartovala na ME tretí raz v histórii, v roku 2014 skončila na 14. mieste, v Amsterdame 2016 na 10. a teraz v Berlíne na 8.

„Už aj účasť vo finále je super, škoda, že baby súboj o 7. miesto prehrali o smiešnych sedem stotín. Jednoznačne mali na to, aby Rumunky predbehli. Keby prehrali o 10 metrov, nepoviem nič, takto ma to však dosť mrzí. Škoda, že Alex Bezeková sa zbytočne vysunula do tretej dráhy, nabehala o päť metrov viac, a to jej potom možno chýbalo v závere. Je to pre baby dobrá skúsenosť. Nik neveril, že sa môžu dostať do finále, zabojovali a verím, že sa im vytvoria podmienky, aby sme mohli s nimi aj naďalej pracovať a rozvíjať štafetu. Pred finále som veril, že môžu byť siedme, možno aj šieste, že porazia Rumunky, azda aj Nemky. Čakal som, že padne aj slovenský rekord,“ uviedol hlavný tréner štafety na 4 x 400 m Marcel Lopuchovský.