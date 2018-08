Skvelá Rehák Štefečeková si vystrieľala bronz na európskom šampionáte

LEOBERSDORF 3. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Zuzana Rehák Štefečeková si na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v rakúskom Leobersdorfe (1. – 12. 8. 2018) vybojovala bronzovú medailu.

Dvojnásobná strieborná olympijská medailistka prenikla medzi finálovú šesticu výkonom 118 terčov (24-23-25-24-22) zo 4. miesta (so zhodným výkonom ako súperky na 3. a 5. priečke). Členka ŠCP Bratislava, ktorá sa v súbojoch o medaily sa na podujatí tohto rangu predstavila už dvanástykrát, nadviazala na svoje predchádzajúce úspechy a pridala ôsme kontinentálne pódiové umiestnenie (2 – 3 – 3). Vo vyraďovacej časti trafila 31 zo 40 terčov, lepšie si počínali len dve súperky. Oproti lanským ME v Baku, kde skončila piata, si polepšila o dve priečky.

Prehľad individuálnych medailí slovenskej strelkyne Zuzany Rehák Štefečekovej (ŠCP) z vrcholných seniorských podujatí (OH, MS, ME a SP):

2018

3. miesto – ME Leobersdorf – trap – 118 /k.o. rozstrel 3/ – finále 31

2017

3. miesto – MS Moskva – trap – 71 /k.o. rozstrel 3/ – finále 32

2016

1. miesto – ME Lonato – trap – 74 – semifinále 15, finále 15

2015

3. miesto – SP Al Ain – trap – 71 – semifinále 13+5, o 3. miesto 12

1. miesto – ME Pragersko – trap – 71 /k.o. rozstrel 3/ – semifinále 14, finále 11

2. miesto – finále SP – Nikózia – trap – 70 – semifinále 12+1, finále 10

2014

1. miesto – SP Almaty – trap – 72 – semifinále 13+7, finále 14

3. miesto – ME Sarlóspuszta – trap – 72 – semifinále 9, o 3. miesto 12

1. miesto – finále SP – Gabala – trap – 73 – semifinále 13+4, finále 14+1

2013

1. miesto – SP Granada – trap – 72 /k.o. rozstrel 2/ – semifinále 14, finále 13

2. miesto – ME Suhl – trap – 71 – semifinále 12, finále 10

3. miesto – finále SP – Abú Zabí – trap – 71 – semifinále 11, o 3. miesto 11

2012

2. miesto – OH Londýn – trap – 93 (73+20) – k.o. rozstrel 3

2011

2. miesto – SP Pragersko – trap – 93 (72/k.o. rozstrel 4/+21)

2. miesto – MS Belehrad – trap – 92 (72/k.o. rozstrel 3/+20)

2010

3. miesto – SP Peking – trap – 89 (71+18)

2. miesto – SP Lonato – trap – 91 (73+18)

2. miesto – ME Kazaň – trap – 88 (69+19)

1. miesto – MS Mníchov – trap – 91 (72+19)

2009

2. miesto – finále SP Peking – trap – 79 (61+18)

2008

2. miesto – ME Nikózia – trap – 93 (73+20)

2. miesto – OH Peking – trap – 89 (70+19)

2007

1. miesto – SP Lonato – trap – 90 (72+18) – k. o. rozstrel 1

2006

1. miesto – SP Qing-juan – trap – 96 – nový svetový rekord (74-vyrovnaný svetový rekord+22)

1. miesto – SP Káhira – trap – 92 (70+22)

3. miesto – ME Pragersko – trap – 87 (69+18) – k. o. rozstrel 6

2. miesto – finále SP Granada – trap – 87 (67+20)

2005

bez medaily

2004

3. miesto – SP Atény – trap – 89 (67+22) – k. o. rozstrel 2

1. miesto – finále SP Pragersko – trap – 95 (71+24)

2003

3. miesto – SP Granada – trap – 94 (72-nový juniorský svetový rekord+22)

3. miesto – MS Nikózia – trap – 92 (68+24) – k.o. rozstrel 2