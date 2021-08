Slovenská tenistka Chantal Škamlová ukončila aktívnu kariéru, so súťažením sa rozlúčila výhrou

Slovenská tenistka Chantal Škamlová sa vo veku 27 rokov rozhodla ukončiť aktívnu súťažnú kariéru. Urobila tak po deblovom triumfe na turnaji ITF v Bratislave, kde s Radkou Zelníčkovou vo finále zdolali slovinsko-maďarský najvyššie nasadený pár Pia Lovričová, Adrienn Nagyová 6:3, 7:6 (5).

„Bol to môj posledný zápas v kariére. Vždy som si priala odísť víťazne. Nemôžem uveriť, že sa mi to splnilo. Čerešničkou na torte bol lob, ktorým som ukončila finálový zápas. Práve tento úder ma počas celej kariéry charakterizoval. Bola to krásna jazda plná radosti, smútku, výhier, prehier, samoty i priateľstva…“ cituje banskobystrickú rodáčku oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ) a pripomenul, že Škamlová sa s kariérou rozlúčila po jubilejnom 40. deblovom titule.

Podľa štatistík na webe Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) počas profesionálnej kariéry vyhrala Škamlová 363 zápasov vo dvojhre a 302 vo štvorhre. V singlovom rebríčku WTA figurovala najvyššie na 218. pozícii v auguste 2017, aktuálne jej patrí 593. miesto.

V debli bola najvyššie na 116. priečke v januári 2019 a teraz je na 309. stupienku. Vo dvojhre na okruhu ITF dosiahla 12 titulov. Ešte ako juniorka sa po boku Jany Čepelovej stala víťazkou štvorhry junioriek na Australian Open 2010 v Melbourne.