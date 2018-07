Slovenské basketbalistky do 20 rokov nestačili na Slovinky, na MS sa lúčia s elitnou kategóriou

ŠOPRON 14. júla (WebNoviny.sk) – Slovenské basketbalistky podľahli rovesníčkam zo Slovinska 57:84 v sobotňajšom zápase o umiestnenie na majstrovstvách sveta hráčok do 20 rokov v maďarskom Šoprone.

Zverenky trénera Juraja Suju sa lúčia s elitnou kategóriou, na ich vypadnutí nič nezmení ani prípadný nedeľňajší triumf v súboji proti Chorvátkam o konečné 15. miesto.

ME do 20 rokov v basketbale

o 13. – 16 miesto:

Slovensko – Slovinsko 57:84 (17:28, 10:19, 17:17, 13:20)

Zostava a body SR: N. Kováčiková 19, Belušová 8, Svetlíková 6, Lelkešová 6, Balážová 5 (Ošťadálová 6, Drobná 5, Havranová 2, Gajdošová, Kozáková, Tarkovičová, Majtásová)

Hlasy (zdroj: slovakbasket.sk):

Juraj Suja (tréner SR) „Otvorili sme zápas dobre, nezľakli sme sa súpera. Hrali sme podľa mňa celkom disciplinovane, slušne v obrane, ale znova po štyroch, piatich, šiestich minútach sa to celé otočilo a dopadlo to tak, ako to dopadlo.“

Nikola Kováčiková (rozohrávačka SR): „Žiaľ, nevyšlo nám to. Cieľom bolo vyhrať zápas, keďže sme sa chceli ešte pobiť o zotrvanie v A-kategórii. Nepodarilo sa to.“