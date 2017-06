Slovenské basketbalistky na majstrovstvách Európy pokorili Bielorusky, urobili krok k postupu

HRADEC KRÁLOVÉ 17. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské basketbalistky si v druhom zápase na ME v Česku (16. – 25. júna) poradili s Bieloruskami 68:59 a urobili výrazný krok smerom k postupu zo skupiny. Zverenky Mariana Svobodu si do tabuľky základnej B-skupiny pripísali dôležité dva body. Slovenky hrali proti štvrtému tímu z ostatných ME v Maďarsku a Rumunsku 2015 oveľa lepšie než v prvom stretnutí proti Turecku.

Aj keď po polčase zaostávali o bod, v druhom sa im podarilo súpera herne prevýšiť a dotiahnuť zápas do víťazného konca. Najväčšou oporou tímu bola skúsená Zuzana Žirková, ktorá bola s 22 bodmi najlepšou hráčkou Slovenska. Navyše dokázala premeniť všetkých 5 trestných bodov, pridala rovnaký počet asistencií a 8 doskokov. Tréner Svoboda však bude musieť oželieť stratu Terézie Páleníkovej, ktorá zo stretnutia odstúpila už v prvej štvrtine. Podľa informácií RTVS utrpela mladá basketbalistka výron členku.

Po polčase prehrávali

Slovenské reprezentantky začali sobotňajší zápas s Bieloruskami oveľa lepšie ako s Turkyňami. Zlepšila sa predovšetkým hra v obrane, no len v úvodných minútach. Po odchode Zuzany Žirkovej z ihriska sa Bielorusky dostali k šnúre 11 bodov a Slovenky zrazu zaostávali v skóre o 6 bodov. Absentovali predovšetkým trojkové pokusy, naopak, v zostave súpera vynikala naturalizovaná Američanka Bentleyová. Viazlo aj skórovanie z hry, keďže viac než polovicu bodov Slovenky získali z premenených trestných hodov. V závere prvej štvrtine si navyše poranila členok Terézia Páleníková, ktorej musel z palubovky pomôcť doktor Ján Meszároš. Prvú desaťminútovku nakoniec zakončila krásnou trojkou Žirková, ktorá znížila na rozdiel jedného bodu 15:16.

V úvode druhej štvrtiny sa Slovenky síce hneď dostali do vedenia 17:16, no Bielorusky si rýchlo vytvorili náskok o 5 bodov. Oproti súperkám stále zaostávali najmä v pokusoch za tri body a aj v bodovaní z hry. Nedarilo sa im dotiahnuť na súperky na menej než 4 body. Až vďaka trojke Angeliky Slamovej sa slovenské basketbalistky dostali minútu pred polčasovou prestávkou opäť na rozdiel dvoch bodov a po polčase napokon zaostávali tesne 32:33.

Nervozita v posledných minútach

Obdobne ako v zápase s Turkyňami sa hra zvereniek Mariana Svobodu v druhom polčase zlepšila. Lepšie bránili, vytvárali si tlak a to im pred koncom tretej desaťminútovky prinieslo náskok 43:42. Najmä vďaka perfektnej Žirkovej sa po tretej štvrtine radovali slovenské dievčatá z vedenia 51:44. Bielorusky túžili zmazať bodové manko, ale slovenské reprezentantky sa nedali. Náskok z konca tretej štvrtiny sa im darilo udržiavať. V posledných minútach začali byť Slovenky nervózne, čo sa prejavilo aj tým, že nedokázali prejsť z vlastnej polovice do 8 sekúnd.

Žirková však opäť všetko vyriešila úspešnou streľbou. Súperky sa nevzdávali a snažili sa so stretnutím ešte niečo spraviť, minútu pred koncom sa im podarilo znížiť na rozdiel 4 bodov. Z duelu sa zrazu stala dráma, ale Romana Vyňuchalová v poslednej polminúte dokázala skórovať aj napriek tomu, že bola faulovaná a vďaka trestnému hodu to bolo opäť o sedem bodov. Do konca stretnutia si už zverenky Mariana Svobodu postrážili náskok a urobili rázny krok na ceste k postupu zo základnej B-skupiny.

Slovenky čaká v pondelok od 20.30 h posledný zápas základnej skupiny s Talianskom.

ME V BASKETBALE

B-skupina

Slovensko – Bielorusko 68:59 (15:16, 17:17, 19:11, 17:15)

Zostava a body SR: Žirková 22 (5 asistencií), Vyňuchalová 11, B. Bálintová 7, Jurčenková 4, Oroszová 0 (Růžičková 8, Slamová 7, Remenárová 6, T. Páleníková 1)

Najviac bodov Bieloruska: Snycinová 12, Papovová a Bentleyová po 9

TH: 16/14 – 14/11:, fauly: 22 – 24, trojky 2 – 4, rozhodovali: Tsarouchová (Gréc.), Delestrée (Belg.), Kounelles (Cyp.)