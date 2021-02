Slovenské basketbalistky postúpili na majstrovstvá Európy, rozhodli v zápase s „nožom na krku“

Majstrovstvá Európy v basketbale žien budú po štyroch rokoch opäť aj so slovenskou účasťou. V rozhodujúcom súboji o postup v Piešťanoch Slovenky zdolali Holanďanky 61:50 (29:21) a postúpili na šampionát, ktorý sa uskutoční 17.- 27. júna 2021 vo Francúzsku a Španielsku.

Slovenské basketbalistky majú za sebou náročnú a mimoriadne zamotanú kvalifikačnú H-skupinu, v ktorej dvakrát zdolali Holanďanky, ale zároveň dvakrát prehrali s Maďarkami. Tie zasa dvakrát nestačili na hráčky Holandska. Na konci mali všetky tri tímy po 6 bodov a rozhodlo najlepšie skóre. A pomer nastrieľaných a inkasovaných bodov mali zverenkyne Juraja Suju o dva body lepší ako ich maďarské súperky. Holanďanky mali ako jediné negatívne skóre a skončili posledné.

Maximálne nasadenie a skvelá obrana

„Splnili sme dvojročnú robotu a veľmi sa tešíme. Máme radosť za všetkých, ktorí sa o to pričinili. Bol to tímový úspech, nejdem nikoho menovať. Najviac ma teší, že pôsobíme ako kolektív počnúc prezidentom a celou SBA, ktorá nás podporila a vytvára nám podmienky. Patrí sem aj môj realizačný tím, všetky baby, ktoré boli zapojené do procesu počas tých dvoch rokov. Nezabudnem ani na naše náhradníčky a náhradníkov, ktorí sa nechávali testovať, aby sme mali istotu, že o tím bude postarané a bude mať kompletný servis,“ uviedol Juraj Suja na webe slovakbasket.sk.

Slovenské hráčky vo štvrtok rovnako v Piešťanoch nestačili na Maďarky 57:65 (31:42) a vedeli, že v sobotu im na priamy postup z prvého miesta nad Holanďankami treba vyhrať dvojciferným rozdielom. Podarilo sa to vďaka hernej disciplíne, maximálnemu nasadeniu a najmä skvelej obrane. Slovenky v zápase ani raz neprehrávali a hoci sa na konci tretej štvrtiny ich náskok „scvrkol“ na tri body (40:37), v závere ho natiahli na potrebných 11 bodov. Najlepšími strelkyňami tímu SR boli 11-bodové Miroslava Praženicová a Angelika Slamová. Rozhodujúci trestný hod na 11-bodový rozdiel premenila Terézia Páleníková. „Nechali sme si to na poslednú chvíľu, ani neviem opísať emócie. V závere sme si museli dať pozor, aby sme nefaulovali. Odviedli sme veľký kus práce, ale stálo to za to. Máme dobré individuality, ktoré vieme zapojiť do tímu. Chceme urobiť výsledok aj na Európe,“ povedala Páleníková, cituje ju basket.sk.

Odzrkadlila sa tímová práca

Šťastný tréner Juraj Suja k víťazstvu vôle s tzv. nožom na krku doplnil: „Teší ma, že to bol tímový úspech a ukázalo sa to aj na ihrisku, kde sa každý maximálne podriadil. Som dojatý z toho, ako dievčatá dreli v obrane. Takto sa má hrať za národný tím.“

Len trikrát v histórii modernej samostatnosti Slovenska od roku 1993 basketbalistky chýbali na ME. Absentovali iba v rokoch 2005, 2007 a 2019. Slovenské ženy majú na konte aj dva medailové zápisy, bronz z ME 1993 v Taliansku a striebro z ME 1997 v Maďarsku. V roku 2017 skončila partia okolo vtedajšej dirigentky Zuzany Žirkovej na ME v Česku na 8. mieste. Medzitým sa vymenila takmer celá jedna generácia a Slovenky chýbali na ME 2019. Druhú absenciu po sebe však ud nedopustili. Je to aj veľká zásluha kapitánky Barbory Bálintovej.

„Som hrdá na náš tím. Odzrkadlila sa naša robota. Verím, že znova vrátime slovenský basketbal na európsku scénu. Každá jedna z nás išla na dno síl,“ vravela Bálintová, ktorá proti Holandsku premenila kľúčové trestné hody. Celkovo nazbierala šesť bodov, päť asistencií a štyri doskoky. „Slovensko si to zaslúži, v Európe nie je nič väčšie ako zahrať si na šampionáte,“ dodala Bálintová.