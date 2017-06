Slovenské basketbalistky ukončili ME prehrou s Talianskom, obsadili 8. miesto

PRAHA 25. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské basketbalistky ťahali za kratší koniec v zápase o 7. miesto na majstrovstvách Európy proti Taliansku.

Za súperkami zaostali 54:71 (28:36) a šampionát ukončili na 8. mieste. Oproti predchádzajúcemu záverečnému európskemu turnaju spred dvoch rokov v Maďarsku a Rumunsku si polepšili o jednu pozíciu.

Marian Svoboda dal od začiatku zápasu príležitosť mladým hráčkam, aby získali na medzinárodnej scéne cenné skúsenosti. Do hry sa nezapojila kapitánka Zuzana Žirková, o ktorej sa polemizuje, že ju trápia zdravotné problémy. Talianky si rýchlo vypracovali náskok, ktorý si udržiavali. Slovenkám sa nedarila streľba z hry, čo ich sprevádzalo okrem zápasu s Ukrajinou počas celého šampionátu. Prvý polčas napokon prehrali o 8 bodov 28:36.

Slovenské reprezentantky sa v druhom polčase snažili s nepriaznivým skóre niečo urobiť. Talianky však nič také nedopustili, naopak, svoj náskok ešte navýšili. V závere tretej štvrtiny navyše zle doskočila na nohu Veronika Remenárová a s bolestivou grimasou odkrivkala na striedačku. Oroszovej potom neuznali v posledných sekundách zápasu trojku a tak hráčky z Apeninského polostrova zvíťazili 71:54 a skončili na konečnom 7. mieste.

ME V BASKETBALE 2017

zápas o 7. miesto:

PRAHA

Taliansko – Slovensko 71:54 (19:8, 17:20, 18:16, 17:10)

Najviac bodov Talianska: Goriniová 14, Sottanová a Zandalasiniová 12

Zostava a body SR: Růžičková 10, B. Bálintová 6, Oroszová 4, Remenárová 2, Vyňuchalová 0 (Dudášová 9, Jurčenková 7, Mikulášiková 6, Kováčiková a Slamová 5)

TH: 14/10 – 17/14, fauly 17 – 20, trojky: 3 – 2

Hlasy (zdroj: fiba.com/eurobasektwomen/2017):

Marian Svoboda (tréner SR): “Tento zápas bol pre nás ťažký, pretože všetky hráčky aj realizačný tím sú po celom turnaji unavení. Potešilo ma, keď naše mladé basektbalistky v druhom polčase ukázali, že dokážu hrať proti dobrému súperovi. Odohrali sme dobrú prvú časť šampionátu v Hradci Králové, v Prahe sme to mali náročnejšie, pretože sme mali ťažších konkurentov. Dúfame, že budúca generácia hráčok môže pozitívne pokračovať v tom, čo ukázali na tomto turnaji.”

Andrea Capobianco (tréner Talianska): “Technicky sme ukázali pár dobrých vecí a čo môžeme spraviť. Som šťastný pre to, ako tím reagoval emocionálne a zároveň som hrdý na to, že hráčky zostali sústredené aj na dnešný zápas. Všetkým chcem pogratulovať k tomu, čo počas šampionátu odviedli na palubovke. Chceli sme, aby Taliansko mohlo byť opäť hrdé.”

Giorgia Sottanová (rozohrávačka Talianska): “Môžem byť len hrdá na všetky spoluhráčky, ale aj na dievčatá, ktoré zostali doma. Z turnaja nemôžete vidieť prácu, ktorú sme do toho vložili. Bolesť zo včerajšej tesnej prehry s Lotyšskom však ešte nepominula. Stále to bolí a neviem, ako dlho ešte bude. Musíme sa však pozerať dopredu. Pred zápasom so Slovenskom sme si pozreli do očí a povedali si, že musíme hrať tak, aby na nás boli všetci hrdí.”

Nikola Kováčiková (rozohrávačka SR): “Máme za sebou skvelý šampionát, pretože sme nečakali, že sa dostaneme až takto ďaleko. Sme radi, že sme si tu mohli zahrať a ďakujeme trénerovi Svobodovi, ktorý nám dal šancu zúčastniť sa na turnaji.”