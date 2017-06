Slovenské basketbalistky v príprave na európsky šampionát podľahli Maďarkám

SZÉKESFEHÉRVÁR 9. júna (WebNovinky.sk) – Slovenské basketbalové reprezentantky neuspeli v piatkovom prípravnom stretnutí pred majstrovstvami Európy v Českej republike (16. – 25. júna), keď v Székesfehérvári podľahli domácim Maďarkám vysoko 64:98.

Posledný prípravný zápas odohrajú Slovenky v sobotu opäť proti Maďarsku v Székesfehérvári, tentokrát so začiatkom o 17.00 h. Po stretnutí by mal tréner Marian Svoboda vybrať 12-tku, ktorá pocestuje budúci týždeň na ME v Česku (16. – 25. júna). Tím by mali opustiť dve basketbalistky.

Maďarsko – Slovensko 98:64 (31:20, 18:7, 27:15, 22:22)

Najviac bodov Maďarska: Krivačevičová 30, Nagyová 18, Simonová, Raksányová a Dénesné-Fegyvernekyová po 11

Zostava a body SR: T. Páleníková 8, Jurčenková 6, B. Bálintová 6, Žirková 7, Oroszová 2 (Růžičková 15, Vyňuchalová 10, Slamová 8, Remenárová 2, Jakubcová 0)

TH: 23/18 – 8/7, fauly: 19 – 22, trojky: 6 – 5