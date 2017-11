Slovenské basketbalistky vstúpili do kvalifikácie na ME 2019 prehrou v Bosne a Hercegovine

SARAJEVO 11. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenské basketbalové reprezentantky nevstúpili ideálne do kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 do Srbska a Lotyšska. V sobotňajšom stretnutí A-skupiny podľahli v Sarajeve výberu Bosny a Hercegoviny 67:79.

Domáce hráčky si vypracovali už prvej štvrtine päťbodový náskok, po prvom polčase viedli 41:35. Tretia desaťminútovka síce patrila zverenkám Petra Kováčika, ale záver zápasu im nevyšiel a nedokázali otočiť duel vo svoj prospech.

Domáce ťahala najmä Milica Deurová, ktorá aj vďaka štyrom úspešným trojkám nazbierala 27 bodov. Zo Sloveniek bola najúspešnejšia Sabína Oroszová, ktorá k 24 bodom pridala aj 12 doskokov. Najbližšie Slovensko v stredu 15. novembra od 18.00 h v Ružomberku privíta Island.

KVALIFIKÁCIA NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPPY 2019

Bosna a Hercegovina – Slovensko 79:67 (21:16, 20:19, 14:16, 24:16)

Najviac bodov Bosny: Deurová 27 (4 trojky), Gajičová 15 (10 doskokov), Vrančičová 10

Zostava a body SR: Oroszová 24 (12 doskokov), Mištinová 12, Hruščáková 10 (11 doskokov), Felixová 4, Bartánusová 0 (N. Kováčiková 10, Jelenčíková 5, Dudášová 2, Hašková, Jakubcová a Janoščíková 0)

TH: 16/24 – 6/9, fauly: 18 – 24, trojky: 9 – 7, rozhodovali: Jovovič (Chorv.), Smiljaničová (Srb.) a Emlek (Turec.)

Výsledok druhého stretnutia A-skupiny:

Island – Čierna Hora 62:84 (15:22, 17:17, 8:22, 22:23)

Tabuľka A-skupiny:

1. Čierna Hora 1 1 0 84:62 2

2. Bosna a Hercegovina 1 1 0 79:67 2

3. Slovensko 1 0 1 67:79 1

4. Island 1 0 1 62:84 1

I. polčas

Slovenky vstúpili do duelu aktívnejšie, vypracovali si aj päťbodový náskok. Potom si tréner domácich Goran Lojo zobral oddychový čas a ten Bosne pomohol. Postupne náskok Slovenska zmazala a napokon ovládla prvú štvrtinu 21:16. Druhá desaťminútovka bola opäť ako na hojdačke. Hostky dokázali vyrovnať a dokonca priebežne otočiť stav vo svoj prospech. Bosna však v závere zabrala a zásluhou troch úspešných trojok uzavrela prvý polčas so šesťbodovým náskokom.

II. polčas

Domáce hráčky pokračovali v iniciatíve aj v druhej polovici zápasu. V 27. min viedli dokonca už o 9 bodov. Následne si svoj prvý time out v stretnutí zobral aj tréner Sloveniek Peter Kováčik. Jeho zverenky sa v závere štvrtiny dokázali vrátiť do zápasu a skorigovať odstup súperiek na 4 body. Záverečná štvrtina Slovenkám nevyšla, domáce zúročili svoje skúsenosti a rozhodli v nej o hladkom triumfe 79:67.

Hlasy (zdroj oficiálny web SBA):

Peter Kováčik (tréner SR): „Po prehratom zápase sú vždy zlé pocity, ale myslím si, že na to, že sme boli spolu štyri dni spolu, tak sa hráčky veľmi snažili. Bolo tam síce dosť nedostatkov, ale myslím si, že druhý zápas bude podstatnejšie lepší. Všetko zlé, čo sa udialo, sa na dobre obráti.“

Ivana Jakubcová (hráčka SR): „Určite sme sklamané po tomto zápase, pretože sme išli do neho s cieľom zvíťaziť. Rozhodlo to, že sme ešte neboli zohrané ako tím. Bolo to cítiť. Myslím si, že potrebujeme len trénovať a makať, aby sme sa zohrali. Potom to bude lepšie.“